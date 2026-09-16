Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic. Puțini știu ce semnificație are

Puțini știu motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur impresionant pe degetul mic, ce poate fi observat în sute de fotografii cu monarhul.

Inelul e una dintre bijuteriile preferate ale monarhului din colecția Coroanei | Profimedia Images

Familia Regală din Marea Britanie are o colecție impresionantă de bijuterii, ce include tiare de milioane de dolari și numeroase perechi de cercei cu diamante, printre altele.

Unele dintre aceste piese au o valoare mai mare decât metalele prețioase și pietrele pe care le conțin, scrie Town & Country.

Printre acestea se numără și inelul de aur cu sigiliu pe care Regele Charles îl poartă de decenii.

Potrivit experților, acesta are o semnificație importantă pentru Coroană, cu o istorie îndelungată.

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Motivul real pentru care Regele Charles poartă mereu același inel de aur pe degetul mic

Experții au cercetat de-a lungul timpului istoria obiectelor purtate de membrii Familiei Regale, scrie Metro News.

Unele piese, precum inelul de aur al Regelui Charles, sunt mai cunoscute decât altele. Printre acestea se numără și inelul de logodnă al lui Kate Middleton și cerceii cu perle purtați de Meghan Markle la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

O bijuterie care a atras atenția de-a lungul anilor e inelul de deget mic al Regelui Charles al III-lea. Charles a fost fotografiat cu acest inel încă din anii 1970.

Recent, experții de la Steven Stone au analizat mai atent inelul de aur care pare să fie una dintre bijuteriile preferate ale Regelui.

Acesta e un inel sigiliu de aur, realizat cel mai probabil din aur galez, scrie Hello Magazine.

Membrii Familiei Regale folosesc aur galez pentru verighete încă din 26 aprilie 1923, când Regina Mamă s-a căsătorit cu Ducele de York.

Se crede că multe bijuterii au fost realizate din aur provenit din colecția personală a Reginei, extras din mina de aur Clogau St. David din Dolgellau, Țara Galilor.

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Gravat cu simbolul Prințului de Wales, inelul sigiliu al Regelui amintește că, deși Charles s-a născut pentru a domni, acesta și-a petrecut 64 de ani din viață în calitate de Prinț de Wales.

„Semnificația inelelor sigiliu e legată de moștenirea simbolică a unei familii,” a declarat Maxwell Stone, scrie Metro News. „Inițial create și folosite pentru a autentifica documente, partea frontală a inelului, pe care se afla de obicei blazonul familiei, era presată în ceară fierbinte.”

„Se știe că Regele Charles deține și poartă același inel sigiliu încă din anii 1970, iar partea frontală e gravată distinct cu blazonul Prințului de Wales,” a continuat Stone.

„E probabil ca acest inel sigiliu să fie realizat din aur galez, o tradiție regală, și să cântărească aproximativ 20 de grame,” a continuat expertul. „În prezent, inelele sigiliu sunt purtate în mod obișnuit ca bijuterii de familie, transmise din generație în generație.”

Un inel sigiliu precum cel al Regelui s-ar vinde, în mod obișnuit, cu aproximativ 4.000 de lire sterline, susține Stone.

Inelul sigiliu are o semnificație importantă pentru Familia Regală

Semnificația inelelor sigiliu e legată de moștenirea simbolică a unei familii. Inițial create și folosite pentru a autentifica documente, partea frontală a inelului, pe care se afla de obicei blazonul familiei, era presată în ceară fierbinte.

Înainte să ajungă la Charles, inelul a fost purtat ultima dată de unchiul său, Prințul Edward, Ducele de Windsor. Acesta a fost Prinț de Wales înainte de a urca pe tron. Inelul are o istorie de 175 de ani și a devenit una din piesele preferate ale actualului Rege.

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În ultimii ani, Regele a purtat și verigheta sa de aur lângă inel, în locul degetului inelar. A procedat la fel cu verigheta sa de la Prințesa Diana până în 2005, când a renunțat la ea după ce și-a anunțat logodna cu Ducesa de Cornwall. În prezent, poartă verigheta de la Camilla exact în același loc.

Prințesa Diana era, de asemenea, o fană a inelelor sigiliu. Îl purta adesea pe al său pe degetul mic.

Familiei Middleton i-a fost acordat un blazon chiar înainte ca Ducele și Ducesa de Cambridge să se căsătorească, iar Pippa și James Middleton au fost surprinși purtând inelele sigiliu de atunci.