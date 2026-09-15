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Detaliul tulburător descoperit în locul în care a fost găsită Mădălina Apostol. Ce ar fi făcut înainte să moară

Au apărut noi informații despre ultimele ore din viața Mădălinei Apostol.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 08:04 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 08:10
Detaliul tulburător descoperit în locul în care a fost găsită Mădălina Apostol. Ce ar fi făcut înainte să moară | Instagram
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Femeia în vârstă de 40 de ani a fost găsită fără viață în baia apartamentului în care locuia, iar apropiații au dezvăluit un detaliu tulburător despre un obiect pe care aceasta l-ar fi luat cu ea în încăpere.

Detaliul tulburător descoperit în locul în care a fost găsită Mădălina Apostol

Potrivit informațiilor publicate de www.SpyNews.ro, în baia în care a fost găsită Mădălina Apostol s-ar fi aflat un tablou cu o semnificație aparte. Acesta ar fi fost realizat chiar de ea cu ceva timp în urmă și îi înfățișa pe Mădălina și pe cei trei copii ai săi.

Ce reprezenta tabloul pe care Mădălina Apostol l-ar fi luat cu ea

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Conform SpyNews.ro, care citează persoane apropiate Mădălinei Apostol, aceasta ar fi dus tabloul în baie înainte să moară. Imaginea pictată avea o încărcătură puternică. În tablou apăreau Mădălina Apostol și cei trei copii ai săi, însă modul în care fusese realizată scena atrage acum atenția.

Sursele citate de SpyNews.ro susțin că Mădălina Apostol se pictase fără viață, ținută în brațe de fiul său cel mare. Alături de ei apăreau ceilalți doi copii ai săi, un băiat și fetița în vârstă de 10 ani.

Faptul că tabloul s-ar fi aflat în încăperea în care Mădălina Apostol a fost găsită fără viață este unul dintre detaliile aflate ulterior de apropiații săi.

Mădălina Apostol ar fi trecut printr-o perioadă dificilă

Potrivit informațiilor obținute de SpyNews.ro de la apropiați, în ultima perioadă Mădălina Apostol s-ar fi confruntat cu probleme emoționale și ar fi încercat să găsească o cale pentru a depăși momentele dificile prin care trecea.

Cu puțin timp înainte să moară, aceasta ar fi mers inclusiv la o mănăstire, unde și-ar fi dorit să se apropie mai mult de Dumnezeu și să găsească liniște. Mădălina Apostol era foarte apropiată de cei trei copii ai săi, lucru vizibil și în numeroasele fotografii pe care le publica pe rețelele sociale.

Chiar înainte de moarte, aceasta distribuise o imagine în care apărea alături de copiii ei. În ultimele luni, pe conturile sale de socializare au apărut și postări însoțite de melodii și mesaje despre suferință, singurătate și lupte duse în tăcere.

Mădălina Apostol avea 40 de ani și era cunoscută publicului și prin relația sa cu omul de afaceri Nick Rădoi. În ultimii ani se retrăsese însă din lumina reflectoarelor și alesese să fie mult mai discretă în privința vieții sale personale.

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