Deși au divorțat, Jennifer Lopez și Ben Affleck nu pot sta departe unul de celălalt. Ce au dezvăluit apropiații lor

Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au încheiat oficial căsnicia la începutul anului 2025, însă divorțul nu a însemnat sfârșitul tuturor legăturilor dintre ei. Iată ce au dezvăluit apropiații celor doi!

Deși au divorțat, Jennifer Lopez și Ben Affleck nu pot scăpa unul de celălalt. Ce au dezvăluit apropiații lor | Shutterstok

Cu toate că fiecare și-a refăcut viața, relația dintre copiii lor, dar și proprietățile pe care le împart îi obligă să rămână în contact, potrivit unor surse apropiate celor doi, citate de dailymail.com.

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Jennifer Lopez și Ben Affleck „nu pot scăpa unul de celălalt”, chiar dacă divorțul este finalizat

Apropiații fostului cuplu susțin că Jennifer Lopez și Ben Affleck „nu pot scăpa unul de celălalt”, chiar dacă divorțul este finalizat.

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„Copiii lor îi țin conectați, pur și simplu nu pot scăpa unul de altul. De obicei, după un divorț, foștii parteneri își văd fiecare de viața lui, dar nu este cazul lor”, a declarat sursa, potrivit dailymail.com.

​Jennifer Lopez a depus actele de divorț în august 2024, iar procedura s-a încheiat oficial în ianuarie 2025. Între timp, amândoi și-au refăcut viețile, însă legăturile formate între copii, în perioada căsniciei, au rămas la fel de puternice.

Fiul artistei, Oskar, și Fin, unul dintre copiii lui Ben Affleck, au dezvoltat o prietenie foarte strânsă după împăcarea părinților lor în 2021. Adolescenții au continuat să rămână cei mai buni prieteni și după despărțirea actorilor.

Potrivit sursei, Oskar și Fin continuă să petreacă timp împreună, merg la concerte, iau masa în oraș, pleacă în vacanțe și organizează frecvent seri în care dorm unul la celălalt.

„Oskar și Fin au fost categorici și au insistat că vor rămâne cei mai buni prieteni. Ben și Jennifer au fost de acord fără să se opună”, a mai spus persoana apropiată fostului cuplu, citată de sursa menționată mai sus.

Jennifer Lopez a fost surprinsă, de mai multe ori, în public alături de adolescenți, ceea ce demonstrează faptul că susține această relație, chiar dacă întâlnirile implică și interacțiuni cu fostul soț.

Sursa susține că artista nu își dorește să îl vadă atât de des pe Ben Affleck, deoarece fiecare întâlnire îi amintește de căsnicia eșuată. Totuși, este dispusă să treacă peste această neplăcere pentru binele copiilor.

Oskar urmează să înceapă studiile universitare pe Coasta de Est a Statelor Unite. Jennifer Lopez și Ben Affleck ar fi discutat deja despre modalități prin care adolescenții să poată călători între New York și Los Angeles pentru a-și păstra prietenia, potrivit dailymail.com.

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Vila de lux din Beverly Hills continuă să le dea bătăi de cap foștilor soți

Pe lângă legătura dintre copiii lor, Jennifer Lopez și Ben Affleck împart și fosta locuință conjugală din Beverly Hills. Cei doi au cumpărat proprietatea impresionantă în anul 2023 pentru aproximativ 61 de milioane de dolari. După separare, vila a fost scoasă la vânzare pentru 68 de milioane de dolari, însă nu și-a găsit nici până azi cumpărător, potrivit dailymail.com.

În ultimele luni, prețul a fost redus de mai multe ori, iar, în prezent, proprietatea este listată pentru aproximativ 50 de milioane de dolari. Deși părea aproape finalizată, tranzacția a căzut recent, ceea ce prelungește situația neplăcută.

„Faptul că acea casă extrem de scumpă stă în continuare pe piață este frustrant pentru Jennifer Lopez, deoarece își dorește să închidă definitiv acest capitol și să meargă mai departe”, a mai declarat aceeași sursă.

Între timp, Jennifer Lopez și-a cumpărat o locuință în Hidden Hills, iar Ben Affleck s-a mutat într-o casă din Pacific Palisades, potrivit sursei citate mai sus.