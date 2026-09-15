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Tony, fiul Mădălinei Apostol, primele declarații despre moartea mamei sale. Ce detalii au ieșit la iveală din intimitatea familiei

Tony, fiul Mădălinei Apostol, a făcut primele declarații după moartea mamei sale. Ce mesaj a transmis familiei și celor care o cunosc.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 09:34 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 09:46
Tony, fiul Mădălinei Apostol, primele declarații despre moartea mamei sale. Ce detalii au ieșit la iveală din intimitatea familiei | Instagram
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Mădălina Apostol a avut trei copii: doi băieți, de 22 și 19 ani, și o fetiță de 10 ani. Unul dintre fiii săi, Tony, a oferit primele declarații despre moartea mamei sale. Tânărul a venit la aeroport pentru a se întâlni cu Nick Rădoi, iubitul Mădălinei, și a vorbit în exclusivitate despre pierderea suferită de familie.

Tony, fiul Mădălinei Apostol, primele declarații despre moartea mamei sale

Îndurerat, dar stăpân pe sine, Tony a transmis că familia își dorește discreție în această perioadă și a vorbit despre mama sa ca despre o femeie generoasă, care a făcut totul pentru copiii ei.

„Noi dorim să ținem totul în momentele acestea foarte privat. Aș vrea să le transmit oamenilor că a fost o femeie foarte bună, și-a dorit ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea într-un mod bun. A ajutat foarte multă lume. Nu am nimic de comentat mai mult în momentul ăsta. E foarte greu pentru toată lumea. Probabil voi ieși în viitor și voi face mai multe declarații”, a spus Tony.

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Tânărul a avut grijă să transmită și un mesaj important cu privire la circumstanțele morții mamei sale.

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Fiul Mădălinei Apostol a vorbit și despre felul în care mama sa obișnuia să aibă grijă de cei din jur.

„Sunt mândru de ce a făcut cât a fost în viață pentru noi și, cum a spus și tatăl meu, ea era femeia care punea o farfurie de mâncare pentru oricine intra în casă. O femeie generoasă. Tot ce s-a întâmplat a fost un simplu accident nefericit și vă rog să ținem cont de ea, de noi”, a spus tânărul.

Cât privește momentul în care a primit vestea morții mamei sale, Tony a dezvăluit că a aflat de la un apropiat al familiei. Nu a dorit să ofere mai multe detalii, precizând că va reveni cu declarații după ce va trece această perioadă.

Ce relație a avut Mădălina Apostol cu copiii ei

Mădălina Apostol și-a iubit enorm copiii, iar acest lucru s-a reflectat și în declarațiile fiului său. Tony a dezvăluit că este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” și că este pasionat de sport. Tânărul practică box și rugby și spune că își dorește să dedice mamei sale toate reușitele pe care le va avea de acum înainte.

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„Sunt student. Sunt în Colegiul Național «Ion Luca Caragiale», sunt în clasa a XII-a. Sunt sportiv. Practic boxul și rugby. Sunt campion de opt ori la box, de patru ori la rugby și orice campionat îl voi lua de acum îl voi lua, desigur, în numele mamei mele. Asta a fost cea mai mare dorință a ei, să mă țin de sport, de ce fac acum și de studii”, a spus Tony.

Tânărul a mărturisit că mama sa a fost extrem de implicată în viața celor trei copii.

„Ne-a iubit foarte mult și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot, pentru noi”, a mai spus Tony.

La rândul său, Nick Rădoi a declarat că, pentru Mădălina Apostol, copiii ei au reprezentat totul.

Cum a aflat sora lui Tony despre pierderea mamei sale

Tony are și o surioară mai mică, în vârstă de 10 ani. Potrivit declarațiilor sale, familia încearcă să o protejeze cât mai mult în această perioadă extrem de dificilă.

„Surioara mea este bine, este OK, este în grija apropiaților noștri. Ea știe într-o oarecare măsură, dar am văzut și prin reportaje și la știri că i-au postat și fața, au și vorbit despre ea, au vorbit despre un copil de 10 ani. Gândiți-vă voi cum e să aflați o astfel de veste la 10 ani. Probabil știe, dar noi o să încercăm să diluăm situația și să o facem cât mai fericită și să fim lângă ea în perioada asta”, a mai spus tânărul.

Tony a transmis că întreaga familie trece printr-o perioadă extrem de grea și încearcă să rămână unită.

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„Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați, toți încercăm să fim aproape unul de celălalt și să trecem peste”, a încheiat Tony.

Nick Rădoi a aterizat de urgență în România. Primele declarații după moartea Mădălinei Apostol... „Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt...
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