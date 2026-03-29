Alessandra Stoicescu, apariție elegantă la un eveniment monden. Cât a costat ținuta purtată de prezentatoarea de știri

Alessandra Stoicescu a avut o apariție elegantă la un eveniment monden din București. Prezentatoarea de știri de la Observator a ales o ținută rafinată, demonstrând că simplitatea poate fi extrem de spectaculoasă. Mulți dintre cei prezenți au catalogat apariția sa drept una demnă de covorul roșu de la Hollywood.

Alessandra Stoicescu a reușit să atragă toate privirile la gala la care au participat numeroase personalități din showbiz și media. Alessandra Stoicescu a strălucit într-o creație vestimentară simplă, dar de efect, care i-a pus în valoare silueta și eleganța naturală.

Jurnalista a împărtășit și câteva imagini de la eveniment pe conturile sale de social media. În descrierea fotografiilor, aceasta a transmis un mesaj emoționant pentru urmăritorii săi, vorbind despre atmosfera specială a serii.

„O seară plină de emoție, oameni extraordinari și strălucire la propriu și la figurat! M-am bucurat, ca de fiecare dată, să văd atât de mulți oameni dragi și nu am refuzat niciun selfie! Și da… «Diamonds are a girl’s best friend»”, a scris ea în mediul online.

Cei mai mulți fani au remarcat schimbarea stilului său vestimentar. Dacă până acum era cunoscută pentru ținutele mai sobre, de această dată Alessandra a optat pentru o rochie albă, radiantă, care i-a oferit un aer fresh și modern. Alegerea a fost apreciată pentru eleganța discretă și pentru modul în care i-a evidențiat trăsăturile.

Rochia, piesa centrală a întregului look, a avut un decolteu în V și o croială care i-a pus în valoare talia. Un accesoriu fin, o curea subțire în talie, a completat armonios ținuta. Mânecile și linia umerilor au adăugat structură întregului outfit, oferind un plus de rafinament.

Ținuta a fost completată de o pereche de sandale cu toc, elegante, dar discrete. Alessandra Stoicescu a ales și accesorii minimaliste: un colier fin și o pereche de cercei strălucitori, care au adăugat un plus de eleganță fără a încărca vizual apariția.

Coafura a fost și ea în ton cu întregul look. Jurnalista a optat pentru un bob elegant, atent aranjat, care i-a încadrat perfect chipul. Machiajul a fost unul natural, punând accent pe trăsăturile sale și completând imaginea de ansamblu.

Cât a costat ținuta purtată de prezentatoarea de știri de la Observator

Potrivit informațiilor din mediul online, rochia purtată de Alessandra Stoicescu este o creație a unui brand românesc. Prețul acesteia ajunge la aproximativ 7.400 de lei, o sumă care reflectă atât calitatea materialelor, cât și designul deosebit. Rochia este realizată din lână virgină, un material care oferă ținutei structură și eleganță.

Prin această apariție, Alessandra Stoicescu demonstrează că rafinamentul nu ține neapărat de opulență, ci de alegeri inspirate. Stilul său elegant și echilibrat continuă să fie o sursă de inspirație pentru multe femei.

Ulterior acestui eveniment, Alessandra Stoicescu a participat și la Bucharest Fashion Week, unde a etalat o nouă serie de ținute elegante. Jurnalista a continuat să atragă atenția prin aparițiile sale rafinate, demonstrând din nou că are un stil bine definit și adaptat evenimentelor de fashion.

Ea și-a documentat prezența la eveniment pe conturile sale de social media, acolo unde a împărtășit atât imagini din culisele show-urilor, cât și impresii personale despre atmosfera de la festivalul de modă.

„La MMBF, am simțit vibe-ul unei adevărate capitale a modei. București devine pas cu pas un punct de referință pentru stil și creativitate. Atât de multă lume frumoasă și pasionată de fashion — o energie care te inspiră instant 🤍 Și, ca de fiecare dată, bucuria revederii cu oameni dragi!”, a scris Alessandra în mediul online.

Aparițiile sale de la Bucharest Fashion Week au fost la fel de apreciate ca și cea de la gala mondenă. Alessandra Stoicescu a mizat pe ținute elegante, dar moderne, în care a îmbinat croieli clasice cu accente actuale.