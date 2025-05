Amanda Bynes, de nerecunoscut. Cum arată acum vedeta anilor 2000

Amanda Bynes era în topul tinerelor vedete de la Hollywood în anii 2000. Iată cum arată acum cea care a trăit visul oricărei fete.

Amanda Bynes are 39 de ani și este în centrul atenției din copilărie, când și-a început cariera de actriță.

Cum arată acum tânăra care făcea furori la Hollywood în anii 2000

Amanda Bynes a apărut ultima oară într-un proiect de la Hollywood în 2010, în comedia romantică „Easy A”. Atunci a marcat și finalul erei sale la Hollywood. Aceasta a apărut în filme precum „She's the Man”, „What a Girl Wants”, „Sydney White”, dar și în seriale, precum „What I Like About You” sau „The Amanda Show”.

Fostul star Nickelodeon a dus o luptă grea cu demonii interiori și diferite adicții în ultimii ani.

De-a lungul timpului au ieșit la iveală mai multe lucruri cutremurătoare din trecutul ei. Deși în centrul atenției, adulții nu au protejat-o nici în copilărie, nici ca tânăr adult, ceea ce, din relatările recente, ar fi dus la o relație cu Dan Schneider, producător al unui serial la care a lucrat aceasta în adolescență. Deși aceste dezvăluiri au cutremurat opinia publică, ele nu au dus la niciun fel de investigație.

De la retragerea din lumina reflectoarelor, Amanda a petrecut perioade îndelungate la reabilitare. Tânăra este acum în curs de redescoperire de sine, iar fiecare mic pas contează.

Pe conturile sale de socializare a anunțat deja că lucrează împreună cu cel mai bun prieten al său la un scenariu. De asemenea, timpul petrecut cu oamenii dragi o ajută în această nouă călătorie.

De curând a postat entuziasmată un video în care celebra faptul că i-a crescut bretonul. Această bucurie, pe care multe femei o cunosc, lasă la lumină o nouă Amanda, una care se bucură din nou de viață.

De asemenea, aceasta a fost recent surprinsă ieșind dintr-un Sephora în Beverly Hills, împreună cu iubitul său.

Transformarea fostei actrițe a luat multă lume prin surprindere și a ridicat numeroase semne de întrebare privind stilul de viață, cultura și siguranța la Hollywood.