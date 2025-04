Transformarea spectaculoasă a lui Johnny Depp pentru cel mai recent rol. Cum arată cu părul cărunt

Actorul legendar Johnny Depp este de nerecunoscut în noul său rol din „Day Drinker”, iar transformarea spectaculoasă a stârnit un val de entuziasm în rândul fanilor.

Lionsgate a publicat prima imagine oficială cu Johnny Depp în acest rol, în care actorul apare cu păr cărunt, barbă deasă și poartă lentile de contact de un albastru intens.

Transformare spectaculoasă pentru Johnny Depp, după revenirea la Hollywood

În această primă imagine, Johnny Depp, în vârstă de 61 de ani, trece printr-o transformare radicală, grație părului grizonat, bărbii voluminoase și privirii pătrunzătoare accentuate de lentilele albastre.

Actorul poartă un costum albastru impecabil și stă sprijinit de tejghea, cu un cocktail în mână și o privire gânditoare pe chip.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii lui Johnny Depp, în vârstă de 61 de ani, s-au arătat încântați de noul său look „silver fox”. Mulți au remarcat că actorul, cunoscut pentru transformările spectaculoase din filme, arată complet diferit față de imaginea cu care i-a obișnuit.

„Intrăm în era Silver Fox a lui Johnny Depp și sunt total de acord cu asta”, a scris un admirator.

„Johnny Depp arată senzațional cu noul look pe platourile de filmare pentru Day Drinker! Filmul ăsta o să fie incredibil!”, a scris un fan entuziasmat.

„Cine și-ar fi imaginat că Johnny Depp ar arăta atât de bine cu păr și barbă căruntă…”, a remarcat altul.

„Chiar îi stă bine cu transformarea asta”, a comentat un alt admirator.

Noul personaj al lui Depp i-a dus pe fani cu gândul la Jonathan Goldsmith

Ținuta lui Johnny le-a amintit multora de actorul Jonathan Goldsmith, cunoscut pentru rolul „The Most Interesting Man in the World” din reclamele Dos Equis.

„Pare că joacă rolul tipului din reclamele Dos Equis... și chiar îmi place ideea asta”, a scris cineva.

„E cumva povestea tipului cu replica Stay thirsty, my friends?”, a întrebat altcineva curios.

Mai mulți fani au spus că transformarea le amintește de rolul lui Johnny Depp ca Gellert Grindelwald din filmele „Harry Potter”.

„Vibe de Grindelwald”, a scris un cont de fani, postând o comparație cu cele două personaje.

„Parcă Grindelwald nu ne-a fost luat niciodată”, a comentat altcineva.

„Grindelwald s-a întors!”, a glumit un fan, conform Daily Mail.

Mai mulți fani au felicitat echipa de machiaj pentru transformare.

„Departamentul de machiaj a depășit clar bugetul ca să nu mai arate ca un zombie ambulant”, a scris un utilizator pe X.

„N-ar putea juca niciodată un rol fără ca echipa de costume să facă jumătate din treabă. Lentile albastre și o perucă... da, sigur”, a glumit altcineva, adăugând un emoji care râde cu lacrimi.

Citește și: Johnny Depp revine la Hollywood, după o pauză îndelungată. În ce film va juca celebrul actor

Johnny Depp încearcă să își relanseze cariera cinematografică

„Day Drinker” este cel mai important proiect al lui Depp de până acum în încercarea de a-și relansa cariera cinematografică, după anii marcați de scandaluri și despărțirea controversată de fosta sa soție, Amber Heard.

Filmul, regizat de Marc Webb, marchează o nouă colaborare între Johnny Depp și Penélope Cruz – este al patrulea proiect în care cei doi joacă împreună.

Johnny Depp și Penélope Cruz au mai jucat împreună în filmele „Blow” (2001), „Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi” (2011) și „Crima din Orient Express” (2017).

Potrivit IMDb, „Day Drinker” spune povestea „unui străin enigmatic care formează o legătură neașteptată cu o barmaniță aflată în doliu după pierderea iubitului ei, iar viețile lor se întrepătrund în moduri surprinzătoare”.