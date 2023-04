Amna, imaginea senzuală de la piscină. Cât de bine arată concurenta de la Te cunosc de undeva! în costum de baie mulat

Amna, perechea Mishei, de la Te cunosc de undeva! a arătat impecabil la piscină, unde s-a îmbrăcat într-un costum de baie senzațional. Aceasta a fost foarte felicitată de fani.

Amna, ipostaza superbă în care s-a pozat la piscină. Cât de bine arată concurenta de la Te cunosc de undeva!

Cântăreața Amna s-a pozat într-un mare fel pe rețelele de socializare, unde a arătat fenomenal. Aceasta și-a luat prin surprindere fanii cu silueta ei și a fost „răsplătită” de prietenii virtuali cu multe aprecieri care cu siguranță au făcut-o foarte fericită și au măgulit-o cu adevărat.

Amna face parte din cocnurenții sezonului 19 de la Te cunosc de undeva! Iată cât de bine arată aceasta la piscină, într-un costum de baie negru, mulat pe silueta ei perfectă:

„Mi-am încărcat bateriile”, a scris cântăreața pe rețelele de socializare, în descrierea imaginii de pe Instagram. Fanii au ținut să îi aprecieze trupul fără cusur prin like-uri și comentarii pozitive. „Ce frumoasă ești”, au scris unii dintre aceștia.

Cum a reacționat Amna când a aflat că va participa în noul sezon Te cunosc de undeva!

Amna s-a bucurat enorm când a aflat că va participa la Te cunosc de undeva! sezonul 1. Se afla în trafic când a primit vestea și s-a bucurat enorm. În prima ediție a sezonului, ea și Misha s-au transformat în Delia și au cântat piesa 1234 (Unde dragoste nu e), unde au făcut o impresie frumoasă.

„Când m-a sunat producătoarea emisiunii şi m-a întrebat <<Ce faci în următoarele patru luni?>>, eram la volan. Am parcat şi am ţipat muuult de tot, de bucurie. I-am răspuns fără să stau pe gânduri <Nimic, sunt cu voi la platou!”. Am fost cea mai, cea mai fericită şi sunt în continuare; mă simt binecuvântată că sunt într-o echipă atât de frumoasă şi recunoscătoare pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu. Nu mi-e frică de absolut nimic, sunt sigură că vom face faţă cu brio provocărilor deloc puţine la număr şi spun asta pentru că atât eu, cât şi partenera mea suntem serioase, muncitoare, dedicate, ce să mai... avem echipa cea mai potrivită!”, spunea ea.

Amna are o carieră de peste 10 ani în industria muzicală, timp în care hit-uri precum „Fără aer”, „Adios amor” și „Arme” s-au auzit luni la rândul la radio și pe tv. Cântăreața a colaborat de-a lungul timpului cu nume mari în industria muzicală românească, lansând piese care au rezonat cu oamenii.

Artista se bucură de multă notorietate în rândul publicului din România, iar sălile de concerte sunt pline atunci când aceasta este chemată la evenimente. Artista a avut parte de colaborări cu artiști precum Liviu Teodorescu, Robert Toma, Adda și Dorian Popa, cu care a avut foarte mult succes.

