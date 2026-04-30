Ana Maria Bărbosu riscă o suspendare de doi ani. De ce a lipsit gimnasta de trei ori de la controlul antidoping obligatoriu

Gimnasta Ana-Maria Bărbosu riscă o suspendare de până la doi ani din cauza absențelor de la controalele antidoping. Autoritățile și avocatul oferă versiuni diferite asupra situației.

Gimnasta Ana-Maria Bărbosu riscă o suspendare de până la doi ani din cauza absențelor de la controalele antidoping. Autoritățile și avocatul oferă versiuni diferite asupra situației. | Profimedia Images

Ana-Maria Bărbosu se află într-un moment dificil în cariera sa sportivă. Gimnasta riscă o suspendare de până la doi ani, după ce ar fi lipsit de trei ori de la controalele antidoping obligatorii. Avocatul sportivei neagă zvonurile și declară că „suntem departe de acel moment”.

Ana Maria Bărbosu riscă o suspendare de doi ani

Ana-Maria Bărbosu a fost desemnată gimnasta anului 2025 în Europa, însă ar putea fi vizată de o sancțiune din partea International Testing Agency. Decizia ar putea veni ca urmare a trei absențe înregistrate în sistemul de localizare (whereabouts).

Președintele Federația Română de Gimnastică, Ioan Suciu, contrazice afirmațiile avocatului Anei. Informația potrivit căreia gimnasta ar putea fi suspendată a apărut la începutul acestui an, în luna februarie. Sportiva nu ar fi fost găsită de trei ori consecutiv de agenții Agenția Națională Anti-Doping la domiciliul declarat.

Avocatul Anei susține însă că informațiile apărute sunt eronate:

„Ana nu a fost suspendată doi ani. Am vorbit telefonic cu ea în această dimineață și nu se pune această problemă din punct de vedere procedural. O eventuală suspendare vine în urma unei decizii definitive și suntem foarte departe de acel moment. Informația publicată în presă este eronată”, a explicat acesta pentru Euronews România.

La rândul său, Agenția Națională Anti-Doping a transmis un comunicat oficial pentru a clarifica situația:

„ANAD a fost informată de International Testing Agency, în numele World Gymnastics, cu privire la acuzația care i se aduce sportivei Ana-Maria Bărbosu pentru încălcarea prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping (Whereabouts Failures).”

De ce a lipsit gimnasta de trei ori de la controlul antidoping obligatoriu

Reprezentanții ANAD subliniază că această abatere vizează neîndeplinirea obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare și disponibilitatea pentru controale, nefiind vorba despre depistarea unei substanțe interzise.

De asemenea, instituția precizează că, până în prezent, sportiva nu a fost suspendată și are dreptul să își formuleze apărarea pentru fiecare dintre cele trei situații reținute.

„În perioada următoare, sportiva poate accepta consecințele propuse sau poate opta pentru soluționarea cazului de către instanța competentă, conform procedurilor internaționale. ANAD monitorizează evoluția situației și va continua cooperarea instituțională cu organismele competente, în limitele atribuțiilor legale”, se arată în comunicatul oficial.

Pe de altă parte, președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a declarat că ar exista deja o suspendare de doi ani decisă de ITA, însă situația rămâne neclară, iar autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare.

Ana Bărbosu a fost apărată în acest caz de avocatul Howard Jacobs, cel care a reprezentat-o și pe Simona Halep. Gimnasta care studiază la Stanford printr-o bursă obținută a fost ajutată de universitate pentru a se apăra, a arătat Antena Sport.