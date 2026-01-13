Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut

Gimnasta Ana Bărbosu, care a obținut medalia de bronz la sol la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a avut un debut senzațional în SUA. Ca studentă la Stanford University, românca a concurat la primul ei campionat interuniversitar și a doborât un record.

Ana Bărbosu a concurat pentru prima dată pentru Stanford și a înregistrat cel mai bun debut din istoria NCAA (n.r. Organizația care coordonează sportul universitar din Statele Unite). Gimnasta din România s-a clasat pe primul loc în competiția de la individual compus dintre Universitățile Stanford și Denver.

Gimnasta Ana Bărbosu, debut senzațional în SUA: Cel mai bun debut din istoria NCAA în competiția de individual compus

După ce a obținut bronzul olimpic, Ana Bărbosu a ales să studieze la Stanford University, în SUA. La cei 19 ani ai săi, românca a înregistrat cel mai bun debut din istoria NCAA, cu nota generală de 39.400. Universitatea Stanford a concurat împotriva Universității Denver.

Ana Maria Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă a anului 2025 de Federaţia Română de Gimnastică după ce a câştigat la Campionatele Europene aurul la sol, argintul la bârnă şi bronzul la individual compus şi la paralele.

Gimnasta din România, medaliată cu bronz la sol, la JO 2024, a fost acceptată la Stanford University.

„Ana Maria Bărbosu și Lilia Cosman își vor continua studiile în SUA. Ana a fost admisă la Stanford University, iar Lilia la Michigan State University. Corina Moroșan, director tehnic la FRG, a discutat cu oficialii celor două universități pentru a stabili programul și obiectivele gimnastelor”, a transmis Federaţia Română de Gimnastică la începutul anului 2025.

După Aurul European la Sol din 2025, Stanford University Women’s Gymnastics a transmis un mesaj de laudă pentru româncă: „Nu mai avem adjective care să descrie cât de mândri suntem! AUR la sol şi ARGINT la bârnă pentru noua noastră studentă! Încă 2 medalii pentru Ana, ajungând la un total de 4 la Campionatele Europene din 2025!”.

