Ana Bărbosu face senzație în SUA. Gimnasta a doborât un record în prima ei competiție: Locul 1 + cel mai bun debut

Ana Bărbosu a concurat pentru prima dată pentru Stanford și a înregistrat cel mai bun debut din istoria NCAA (n.r. Organizația care coordonează sportul universitar din Statele Unite). Gimnasta din România s-a clasat pe primul loc în competiția de la individual compus dintre Universitățile Stanford și Denver.
Gimnasta Ana Bărbosu, debut senzațional în SUA: Cel mai bun debut din istoria NCAA în competiția de individual compus
După ce a obținut bronzul olimpic, Ana Bărbosu a ales să studieze la Stanford University, în SUA. La cei 19 ani ai săi, românca a înregistrat cel mai bun debut din istoria NCAA, cu nota generală de 39.400. Universitatea Stanford a concurat împotriva Universității Denver.
Citește și: Ana Maria Bărbosu, prima reacție după ce a aflat că este medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris 2024: „Îmi era teamă...”
Citește și: Ana Bărbosu a câștigat medalia de aur la sol și medalia de argint la bârnă, la Campionatele Europene de la Leipzig
Ana Maria Bărbosu a fost desemnată cea mai bună gimnastă a anului 2025 de Federaţia Română de Gimnastică după ce a câştigat la Campionatele Europene aurul la sol, argintul la bârnă şi bronzul la individual compus şi la paralele.
Gimnasta din România, medaliată cu bronz la sol, la JO 2024, a fost acceptată la Stanford University.
„Ana Maria Bărbosu și Lilia Cosman își vor continua studiile în SUA. Ana a fost admisă la Stanford University, iar Lilia la Michigan State University. Corina Moroșan, director tehnic la FRG, a discutat cu oficialii celor două universități pentru a stabili programul și obiectivele gimnastelor”, a transmis Federaţia Română de Gimnastică la începutul anului 2025.
După Aurul European la Sol din 2025, Stanford University Women’s Gymnastics a transmis un mesaj de laudă pentru româncă: „Nu mai avem adjective care să descrie cât de mândri suntem! AUR la sol şi ARGINT la bârnă pentru noua noastră studentă! Încă 2 medalii pentru Ana, ajungând la un total de 4 la Campionatele Europene din 2025!”.
Citește și: Avocații lui Jordan Chiles au făcut o gafă de proporții la adresa sportivelor românce în procesul pentru restituirea medalieiRică Răducanu se confruntă cu probleme de sănătate. Care este în prezent starea lui și de ce se ferește de operație...