Vedeta a publicat o fotografie în mediul online, iar fanii au rămas fără cuvinte. Cum arată Anamaria Prodan la 53 de ani în costum de baie.

Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie la 53 de ani. Vedeta a publicat imagini din vacanță | antena 1

Anamaria Prodan, apariție spectaculoasă în costum de baie pe Coasta Amalfi. Cum s-a fotografiat impresara în vacanța din Italia.

Cum arată Anamaria Prodan în costum de baie la 53 de ani

Anamaria Prodan își petrece vacanța de vară pe spectaculoasa Coastă Amalfi, alături de partenerul ei, Ronald Gavril. Impresara, în vârstă de 53 de ani, a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din concediul petrecut în Italia, iar apariția sa într-un costum de baie din două piese a atras imediat atenția în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

În videoclipul publicat pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan apare relaxându-se pe fundalul peisajelor spectaculoase de pe Coasta Amalfi. Vedeta a ales un costum de baie cu imprimeu animal print, care i-a evidențiat silueta tonifiată, în timp ce marea și stâncile specifice celebrei destinații italiene au completat decorul de vacanță.

În ultima perioadă, impresara a avut apariții mai rare în spațiul public, însă imaginile din concediu au stârnit numeroase reacții din partea admiratorilor săi. Mulți au remarcat schimbarea sa de look și forma fizică în care se află.

Anamaria Prodan a explicat că aspectul său nu este rezultatul unor intervenții estetice, ci al unui stil de viață echilibrat și al unor tratamente de întreținere. Ea a precizat că apelează la proceduri non-invazive și consideră că transformarea sa vine, în primul rând, din echilibrul interior.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioară. Dar cum mi-a spus și ea: «La tine totul vine din interior». În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

Citește și: Trei cupluri revin la Insula Iubirii – Reuniuni, de la 20:30: „La câte s-au întâmplat, de fiecare dată au existat surprize”

Impresara spune că traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa și că se simte mai bine ca oricând. Potrivit acesteia, familia, proiectele profesionale și liniștea sufletească sunt motivele pentru care privește cu optimism această etapă, arată acest site.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în businessurile mele, de care sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai spus vedeta.

Ce mesaj a lăsat Anamaria Prodan

Dincolo de imaginile din vacanță, Anamaria Prodan a publicat recent și un mesaj emoționant dedicat partenerului său, Ronald Gavril. În mesaj, impresara a vorbit despre iubire, respect și importanța familiei, subliniind că acestea reprezintă cele mai valoroase lucruri din viața ei.

Citește și: Horoscop săptămânal 3 august – 9 august 2026. Zodiile se bucură de liniște pe plan personal

„US. Eu și tu. Doi oameni, un singur drum. Fericiți, împliniți, uniți prin iubire, respect și demnitate. Familia este cea mai mare binecuvântare a noastră, iar împreună suntem un întreg. Astăzi, mâine și întotdeauna”, a scris Anamaria Prodan pe contul său de Instagram.