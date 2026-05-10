Andreea Bălan a publicat primele imagini în rochie de mireasă. Cum arată ținuta pe care artista a ales-o pentru ziua cea mare

Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 16:41 | Actualizat Duminica, 10 Mai 2026, 16:58
Nunta dintre Andreea Bălan și Victor Cornea s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai comentate evenimente mondene ale anului. Cei doi nu au făcut deloc economie când a venit vorba despre ziua cea mare, iar detaliile apărute despre petrecere arată clar că vorbim despre o nuntă organizată la standarde de lux.

De la decoruri spectaculoase și până la artiști invitați, totul a fost gândit astfel încât evenimentul să fie unul memorabil, iar costurile finale sunt pe măsura pretențiilor. Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, suma totală investită de cei doi ar putea depăși fără probleme 300.000 de euro.

Unul dintre cele mai discutate subiecte legate de nuntă îl reprezintă bijuteriile purtate de Andreea Bălan. Accesoriile alese pentru ceremonie și petrecere ar fi evaluate la aproximativ 200.000 de euro, ceea ce a ridicat instant nivelul evenimentului la unul comparabil cu marile nunți ale vedetelor internaționale.

Și ținutele artistei au atras atenția. Andreea nu s-a limitat la o singură rochie de mireasă, ci a pregătit nu mai puțin de patru apariții diferite pe parcursul serii.

Rochia principală, cea folosită inclusiv pentru ședința foto oficială, are o trenă impresionantă de patru metri și a fost realizată special pentru momentul ceremoniei. În plus, artista a avut o ținută dedicată dansului mirilor, dar și două rochii mai scurte pentru partea de petrecere.

Rochii spectaculoase, bijuterii de lux și un decor impresionant

Locația aleasă, aflată pe malul lacului Buftea, a fost transformată complet pentru eveniment. Aproximativ 25.000 de flori au fost folosite pentru decor, iar una dintre piesele centrale a fost o arcadă florală uriașă, montată pe pontonul unde a avut loc ceremonia religioasă.

Întregul spațiu a fost amenajat ca un adevărat decor de poveste, cu multe detalii elegante și elemente spectaculoase.

La capitolul muzică și divertisment, mirii au vrut să se asigure că atmosfera va fi una pe măsură. Printre artiștii care au urcat pe scenă s-au numărat 3 Sud Est, Viorica și Ioniță de la Clejani, Nea Mărin și Luis Gabriel.

De asemenea, invitații au fost întreținuți și de The Colors, cunoscută pentru show-urile de la evenimente exclusiviste.

Surse apropiate cuplului spun că doar partea artistică și tehnică a costat zeci de mii de euro. Dacă se adaugă meniurile premium, artificiile, decorurile și toate celelalte detalii pregătite pentru invitați, nota finală a nunții ajunge la o sumă impresionantă.

