Primele imagini de la cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea. Ce rochie surprinzătoare a purtat artista

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret.

Artista a postat primele imagini de la cununia civilă care a avut loc recent. Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 2 ani și jumătate.

Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună în vara anului 2023.

Articolul continuă după reclamă

Andreea Bălan trăiește acum cea mai frumoasă perioadă din viața ei, fiind extrem de fericită după ce a devenit soția tenismenului Victor Cornea.

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, și Victor Cornea, în vârstă de 32 de ani, au devenit recent soț și soție în secret. Se pare că diferența de vârstă de 9 ani dintre cei doi nu stă în calea fericirii lor, iar acum ei se bucură de o perioadă minunată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Andreea Bălan a postat pe contul ei de Instagram primele imagini împreună cu proaspătul ei soț. Cei doi s-au fotografiat la starea civilă, zâmbind larg, fiind copleșiți de emoție și fericire în cea mai importantă zi din viața lor.

Vedeta și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu ținuta ei inedită, alegând o rochie extrem de scurtă și mulată. Andreea Bălan a purtat o rochie albă sexy, cu bretele pe umeri și un decolteu abisal, lăsând la vedere și picioarele atent sculptate. Victor Cornea a ales un costum bleumarin și o cămașă albă, fiind extrem de elegant.

Amândoi s-au bucurat de o zi specială ca în povești, fiind înconjurați de rude și cei mai apropiați prieteni. Cu zâmbetul pe buze, ei și-au întâmpinat invitații la starea civilă care i-au aplaudat și le-au dăruit flori în cea mai importantă zi din viața lor.

Alături de ei au fost prezente și cele două fetițe ale Andreei Bălan, Clara și Ella, care au purtat rochițe mov asortate și s-au bucurat pentru fericirea mamei lor.

Postarea ei cu mai multe fotografii pe Instagram a atras imediat atenția fanilor care i-au felicitat pe tinerii însurăței în secțiunea de comentarii.

