Andreea Bostanica a bifat o nouă apariție de lux! Cum arată mașina care costă peste 300 de euro

Andreea Bostanica și-a lăsat fanii din nou cu gura căscată, după ce a postat pe rețelele de socializare achiziția spectaculoasă pe „patru roți”.

La doar 20 de ani, Andreea Bostănică este un nume sonor printre adolescenți. De curând, vedeta și-a adăugat în colecție un Lamborghini Urus, un SUV de lux a cărui valoare poate depăși 250 de euro, în funcție de dotări și personalizare, potrivit Spynews.

Andreea Bostănică are o nouă mașină de lux

Andreea Bostănică are tot ceea ce își dorește. De la genți foarte scumpe, bijuterii, până la mașini și case. Recent, influencerița și-a schimbat bolidul și nu s-a sfiit să împartă bucuria și cu fanii.

„Lucrează pentru visurile tale”, a scris Andreea Bostanica pe rețelele de socializare, într-o postare care a strâns mii de comentarii și aprecieri.

Cunoscută pentru stilul extravagant și carisma sa, Andreea Bostanica nu este la prima mașină de lux. Până de curând, vedeta era posesoarea unui Mercedes G-Class, o altă „bijuterie” râvnită de mulți pasionați.

Andreea Bostănica, adevărul despre cadourile scumpe pe care le primește

Andreea Bostănica a intrat în atenția publicului odată cu aparițiile sale controversate din mediul online. Tânăra a pus pe toată lumea pe gânduri după ce s-a lăsat filmată în timp ce desfăcea cadouri ce conțineau bijuterii și haine de lux.

De asemenea, influencerița a luat pe toată lumea prin surprindere cu buchetele imense de flori pe care le primește. Aceasta a distribuit mai multe videoclipuri și poze, în mediul online, prin care le arăta fanilor că are casa plină de flori și baloane.

Au existat tot felul de zvonuri care au făcut-o pe influenceriță să dea cărțile pe față cu privire la acest subiect. Andreea Bostanica nu s-a mai putut abține și a lămurit situația, spunând adevărul despre bijuteriile și hainele scumpe pe care le are.

„(...) Legat de ținute, bijuterii, haine scumpe, eu lucrez de la 12 ani. Fac pian, vioară, canto, actorie, am canalul meu de YouTube”, spunea influencerița la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

„Totul este monetizat. Fac asta de la 12 ani, acum am 20 de ani și toți banii încerc să îi pun în promovarea mea și în creșterea mea și da, nu pot să mint că nu primesc cadouri (...) Foarte mult ce circulă pe Internet este fake (...) Eu nu am avut copilărie, eu am muncit toată copilăria mea și am făcut și ceea ce îmi place, de asta am tot ce îmi doresc”, a mai adăugat Andreea Bostănica, vizibil deranjată de speculațiile fanilor, conform sursei citate mai sus.