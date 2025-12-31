Antena Căutare
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că..."

Răzvan Fodor a făcut dezvăluiri neștiute despre motivul pentru care nu se mai gândesc la cel de-al doilea copil. De asemenea, actorul și prezentatorul TV a scos la iveală informații neașteptate despre căsnicia cu Irina Fodor.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 16:37 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 17:38
Răzvan Fodor a făcut dezvăluiri neștiute despre motivul pentru care nu se mai gândesc la cel de-al doilea copil

Irina și Răzvan Fodor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 17 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fată minunată. Diana are 14 ani și seamănă foarte bine cu mama ei.

În perioada pandemiei, prezentatorul TV și soția lui spuneau că nu exclud posibilitatea de a-și mări familia, însă părerea acestora s-a schimbat complet acum. Cei doi au un motiv întemeiat pentru care nu își doresc al doilea copil.

Care este motivul pentru care Irina Fodor și soțul ei, Răzvan Fodor, nu se mai gândesc la al doilea copil

Răzvan și Irina Fodor se laudă ori de câte ori au ocazia cu fetița lor. Aceștia se bucură de faptul că Diana a crescut și se descurcă singură atunci când are nevoie. În prezent, prezentatorii TV nu mai iau în calcul gândul de a face cel de-al doilea copil pentru că le-ar fi foarte greu.

Actorul și partenera lui ar fi nevoiți să facă un sacrificiu uriaș pentru a deveni părinți din nou. Se pare că ar trebui ca unul dintre ei ar trebui să renunțe la cariera profesională pentru a se dedica în totalitate copilului.

„Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar, din partea amândurora, pentru că ne-am dat seama că, dacă nu l-am făcut imediat după ce am făcut-o pe Diana, mai bine rămânem la un singur copil. Avem o fată care se descurcă singură, care își poate prepara un sendviș dimineața, care învață singură, e un copil independent. Pentru noi, treaba asta cu un al doilea copil ar fi fost cam dificilă, pentru că ținem foarte mult la educație și, ca să facem parenting de calitate, un al doilea copil presupunea ca unul dintre noi să renunțe la job.”, a povestit Răzvan Fodor, potrivit viva.ro.

Ce a dezvăluit Răzvan Fodor despre căsnicia cu Irina Fodor

De asemenea, Răzvan Fodor a povestit că este un bărbat norocos pentru că și-a putut cunoaște sufletul pereche.

„Nu știu dacă există un secret al longevității în cuplu, însă sunt sigur că sufletele-pereche se caută între ele. În cazul meu, eu am fost insistent mulți ani la rând, în timp ce ea de abia începea să caute, fiind la o vârstă fragedă. M-a iubit Dumnezeu și mi-a trimis-o în cale.

Colaj cu Irina Fodor și Răzvan Fodor în ipostaze diferite
+7
Mai multe fotografii

Ce e pentru mine perfect s-ar putea ca, pentru alt bărbat, să nu fie. Tocmai de asta, e importantă potrivirea aia între două persoane. Mă interesează, la o femeie, feminitatea ei, iar Irina o are, din plin; mă interesează să aibă simțul umorului, și ea îl are; mă interesează candoarea, mă interesează bunul-simț, iar ea are toate lucrurile care pe mine să interesează la o femeie. Ea avea nevoie, de la un bărbat, de umor, de încredere, să fie ușor golan și puțin pedant. Sunt multe lucruri care sunt importante și, da, sunt un fericit al sorții, însă am învățat, de-a lungul timpului, să iubesc și să dăruiesc. Mi-am dat seama cât de important este să respecți o femeie și să o îmbrățișezi, atât la propriu, cât și la figurat.”, a mai dezvăluit actorul, conform sursei citate mai sus.

