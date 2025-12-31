Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”

Mara Bănică și-a spus părerea sinceră despre Andreea Marin. Cele două au avut ocazia să se cunoască recent la filmările unei emisiuni.

Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, Mara Bănică nu a avut ocazia să o cunoască pe Andreea Marin până de curând. Cele două au filmat o emisiune împreună, iar primele impresii ale jurnalistei nu au întârziat să apară.

Se pare că „Zâna Surprizelor” a reușit să o impresioneze pe Mara Bănică. Aceasta a fost luată prin surprindere de atitudinea calmă, dar și de aspectul fizic de invidiat al prezentatoarei TV. Un lucru este cert, jurnalista a avut doar cuvinte de laudă la adresa Andreei Marin.

Mara Bănică, părere sinceră după prima interacțiune cu Andreea Marin

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Mara Bănică are o carieră de succes în televiziune. De-a lungul anilor, aceasta avut ocazia să stea de vorbă cu personalități importante din politică sau din showbiz-ul românesc.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: De ce evită soțul Marei Bănică aparițiile publice. Cum a reușit să o cucerească pe jurnalistă: „Eu îi respect decizia”

Unele persoane au impresionat-o foarte mult, motiv pentru care a simțit nevoia să le povestească și fanilor săi despre oamenii minunați cu care a stat de vorba. Printre aceștia se numără și Andreea Marin.

Prima întâlnire cu „Zâna Surprizelor” a uimit-o pe jurnalistă. Aceasta a fost fascinată de modul în care arată prezentatoarea TV, dar și de felul în care a răspuns la fiecare curiozitate a ei.

„Am filmat cu Andreea Marin! Ptiu, ce bine poate să arate! Cred că este într-una din cele mai prolifice perioade din viață!

Mi-a plăcut mult. A fost pentru prima oară când am stat față-n față, mi-a părut nu doar frumoasă, ci caldă și extrem de sinceră. Mi-a răspuns la toate întrebările, n-a condiționat nimic. Am povestit despre Violeta, viață, iubiri, viitor și sănătate. Căci da, atât timp cât ne facem planuri, trăim cu folos!”, a povestit Mara Bănică pe Facebook, potrivit viva.ro.

Cum se menține în formă Andreea Marin

La vârsta de 51 de ani, Andreea Marin se menține într-o formă de invidiat. Prezentatoarea TV are mare grijă de aspectul fizic, încercând să se mențină la kilogramele pe care le avea în liceu.

Citește și: Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care împlinește curând 15 ani

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale. Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine.

„Fac sport de două ori pe săptămână, am și acasă bandă și mici greutăți, și saună o dată sau de două ori pe săptămână. Nu mai fac nimic altceva, niciun tratament corporal. Am făcut asta o bună perioadă de timp după ce am slăbit”, dezvăluia „Zâna Surprizelor” în urmă cu mai bine de un an, potrivit click.ro.