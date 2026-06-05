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Gafa vestimentară a soției lui Florin Salam la nunta lui Dani Stoian. Ținuta a lăsat la vedere mai mult decât trebuia | VIDEO

Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, a făcut o gafă vestimentară la nunta lui Dani Stoian. Fusta scurtă a lăsat la vedere mai mult decât trebuia. | VIDEO

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 15:18 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 15:53
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, a făcut o gafă vestimentară la nunta lui Dani Stoian | Capturi TikTok & Instagram
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Joi, 4 iunie 2026, Dani Stoian s-a căsătorit religios cu Mihaela, aleasa inimii sale. Cei doi au avut parte de o nuntă spectaculoasă și plină de emoții. Totul a fost la superlativ, de la aranjamentele florale până la tortul mirilor.

La marele eveniment au fost prezente nume celebre din industria muzicală. Chiar dacă anunțase că sunt șanse mari să lipsească, Florin Salam nu au putut să rateze momentul emoționant al fiului său din prima căsnicie.

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Cântărețul de manele a fost însoțit de soția lui, Roxana Dobre. Superba brunetă a făcut senzație în rândul invitaților cu ținuta sexy. Aceasta a îmbrăcat o fustă scurtă care i-a lăsat la vedere mai mult decât trebuia.

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Ce gafă vestimentară a făcut Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, la nunta lui Dani Stoian

Soția lui Florin Salam a făcut un show incendiar la nunta lui Dani Stoian. Roxana Dobre a purtat un top vișiniu care i-a scos în evidență talia de invidiat, dar și o fustă extrem de scurtă. Se poate observa că piesele vestimentare făceau parte dintr-un compleu.

În timp ce dansa, bruneta a luat prin surprindere invitații cu un detaliu neașteptat al ținutei. Într-un moment de neatenție, fusta scurtă și cu crăpătură adâncă a lăsat la vedere lenjeria intimă a Roxanei Dobre.

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Gafa vestimentară a soției lui Florin Salam a fost comentată pe rețelele sociale, acolo unde au apărut filmulețe cu mișcările de dans ale brunetei pe ritmuri balcanice.

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Imaginile au strâns o mulțime de aprecieri, dar și de reacții din partea internauților. Aceștia au criticat apariția Roxanei Dobre de la nunta lui Dani Stoian. Mulți au spus că a exagerat cu ținuta aleasă.

„Atât s-a putut... prea exagerat”, „Cum să mergi îmbrăcată așa la o nuntă? Și o dansatoare este mai decent îmbrăcată la un astfel de eveniment”, „S-a văzut ceva...” sau „Îi poartă mult respect lui Salam”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, bruneta s-a aflat pe buzele multora după apariția controversată de la marele eveniment al familiei.

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