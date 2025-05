Andreea Tonciu, cadou de senzație la 39 de ani! Iată ce bolid de lux fabricat în 2025 a primit cu ocazia aniversării!

Andreea Tonciu, una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi, a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani și a petrecut într-un cadru restrâns alături de familie și de prietenele ei.

Deși în alți ani aceasta prefera să organizeze o petrecere fastuoasă, se pare că anul acesta a pus accentul pe intimitate, liniște și momente de suflet alături de cei mai importanți oameni din viața ei.

Citește și: Andreea Tonciu și sora ei, interviu la dublu! Vedeta vrea să o mărite pe Lorena, dar ea refuză: „ce să fac cu iubitul?”

Cu toate acestea, ea nu a renunțat în totalitate la extravaganță, pentru că a primit un cadou cu adevărat impresionant pe care și l-a dorit enorm, și anume o mașină de lux fabricată în 2025!

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată bolidul dotat cu cele mai noi tehnologii și finisaje premium.

Andreea Tonciu a primit cadou o mașină de 200 000 de euro. Cum arată bolidul de lux: „E full option, cum e și proprietara”

Într-un interviu acordat pentru Un show Păcătos de la Antena Stars, Andreea Tonciu a vorbit despre experiențele din trecut, despre planurile de viitor, dar și despre cadoul extravagant pe care l-a primit.

Ea își dorea de foarte mult timp o anumită mașină fabricată în anul 2025, motiv pentru care nu s-a putut abține din a și-o alege chiar ea.

„Tanc rusesc! Am primit cadou o mașină neagră, e frumoasă (...) Acum șase zile am cumpărat-o. Eu am ales-o pentruEu am ales-o pentru că mie îmi plac foarte mult aceste mașini. Am mai avut în trecut mașină ca asta, dar am vrut, bineînțeles, 2025. Am luat-o fix din reprezentanță. Ca să cumperi o mașină d-asta, trebuie să aștepți foarte mult cota, dar eu nu am așteptat mult. Am așteptat puțin, 2 luni maxim” a povestit aceasta în timp ce prezenta bordul mașinii.

Întrebată despre costul acesteia, Andreea Tonciu nu a negat că bolidul ar ajunge la suma de 200 000 de euro, însă nu a vrut nici să confirme acest aspect: „Să zicem...”

„Are foarte multe proprietăți (...) e full option, cum e și proprietara. Chiar mă regăsesc în această mașină și sunt mândră că o conduc. Îmi place enorm de mult. (...) Am trapă, am încălzire în scaune, ventilație, am soft-close, am de toate.” a mai spus Andreea Tonciu cu zâmbetul pe buze.

Citește și: Ce relație are Andreea Tonciu cu soacra ei: „Țin la ea, dar nu pot să spun că o iubesc”

Andreea Tonciu nu impresionează pentru prima dată cu achizițiile sale atunci când vine vorba de mașini, pentru că în urmă cu doar jumătate de an aceasta și-a cumpărat un Brabus 900 Rocket care ar ajunge la suma de 700 000 de euro.

„Am luat mașina din reprezentanță. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unicată. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică, să nu mai aibă nimeni ce am eu. A trebuit să aștept 4 luni după ea, pentru că a stat în Germania, la tunning. Mie nu îmi place să vorbesc despre prețuri, dar oamenii care cunosc mașinile își dau seama de cât costă o astfel de mașină. Am ieșit cu ea prin oraș, toată lumea se uită la mașină” povestea în urmă cu 6 luni vedeta într-un interviu acordat pentru Cancan.

Citește și: Andreea Tonciu a făcut turul casei sale. Cum arată locuința de lux și ce colecții de genți și băutură impresionante are | VIDEO