Antonia și Alex Velea se grăbesc să ajungă în fața altarului. Artista a îmbrăcat deja rochia de mireasă și a indus fanii în eroare.

Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia acum trei cani. Cei doi se pregătesc să facă pasul cel mare în acest an, însă ”destinul” le-a luat-o înainte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Delia și Antonia, video incendiar pe TikTok. Ipostazele provocatoare în care apar cele două artiste pun pe jar imaginația fanilor

Antonia a apărut în rochie de mireasă. Alex Velea este alături de ea. Imaginile i-au înduioșat pe fani

Antonia și Puya au lansat piesa „Cum se împarte dragostea” și după numai o zi au strâns 15.000 de like-uri. Invitatul special în videoclipul celor doi artiști este Alex Velea.

Citește și: Antonia nu a mai ținut cont că o urmăresc și copii pe Instagram și s-a pozat în cea mai sexy ipostază, în lenjerie din dantelă

Melodia este cât se poate de sugestivă. În videoclipul piesei, Antonia apare în rochie de mireasă, iar Alex Velea este mirele.

Citește și: Alex Velea a răbufnit după ce soția bărbatului ucis la Padina a confirmat că l-a văzut alături de criminali. Cum răspunde Antonia

Mesajul piesei pune accent pe motivele ascunse în căsătorie, este, de fapt, un pamflet la adresa materialiștilor, care caută un anumit statut financiar la partenerul de viață.

Citește și: De la ce pornesc certurile dintre Puya și soacra sa: „Ne înțelegem bine cât timp nu aducem subiectul religie în discuție”

Dacă Antonia și Alex Velea sunt mirii, Puya are diverse roluri, precum cel de frizer, șofer și chiar și preot. El este cel care le ”urmărește” relația celor doi protagoniști și care oficiază ceremonia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Antonia, apariția care a atras atenția. Decolteul ei abisal a pus pe jar imaginația fanilor

„Vai, ce m-am distrat la filmarile videoclipului <<Cum se împarte dragostea>>. Iar piesa astaaa… pffff 😂 @puya_dragos Atenție: PAMFLET!

Citește și: „La Familia” își apără familia! Puya și Tudor Sișu, reacție furibundă după ce Dana Marijuana i-a acuzat că i-au furat banii

Calm down it’s not that deep! Ce tare ca meseria noastră ne permite să jucăm diverse roluri!” este mesajul postat de Antonia pe pagina sa de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: S-a trezit cu un grup de fani sub balcon. Ce s-a întâmplat cu Puya la scurt timp după. Reacția rapperului

Clipul a stârnit o sumedenie de reacții din partea fanilor, care abia așteaptă să îi vadă pe cei doi căsătoriți și în realitate.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Ei sunt împreună din 2013 și au împreună doi băieți. Deși au vorbit despre căsătorie și sunt logodiți din 2021, artiștii nu au stabilit încă data nunții.

Citește și: Cum a reacționat Puya când un spectator i-a cerut o dedicație pentru 1 leu la un concert: „Mă confunzi cu lăutarii”

Cei doi au sărbătorit la finalul anului 2023 cea de-a 11-a aniversare a relației lor. Deși mulți erau sceptici în privința longevității relației lor, aceștia au demonstrat că iubirea adevărată poate trece peste orice obstacol.