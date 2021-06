Antonia, reacție dură cu privire la cei care o vorbesc de rău: „Sper să vă vindecați”

Antonia a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a explicat că se află într-o perioadă în care se reconectează cu sinele și a ținut să le transmită un mesaj celor care au rănit-o în trecut.

Antonia, mesaj dur pentru persoanele care au vorbit-o de rău de-a lungul timpului

Antonia a scris un mesaj dur pe rețelele de socializare, unde a ținut să le vorbească oamenilor care i-au făcut rău de-a lungul timpului. Artista a publicat mesajul pe Instagram, unde a precizat faptul că se află într-o perioadă în care se concentrează foarte mult pe a se regăsi și încearcă să elimine negativitatea din viața ei.

Mesajul a pornit într-o notă pozitivă, însă atunci când a ajuns în miezul problemei, Antonia a spus lucrurilor pe nume. Cântăreața a explicat faptul că se bucură acum de ceea ce îi oferă viața, însă mai resimte urmele „rănilor” făcute de cei din trecutul ei.

„Oficial, am încetat să mai țin cont de altercațiile din trecutul meu, de amintirile neplăcute, despre oamenii care m-au rănit, de oamenii pe care i-am rănit. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Acest ultim an a fost despre vindecare. Am iertat în inima mea. Mă simt fericită și m-am conectat cu mine însămi. Iar pentru cei care încă mai țin ranchiună, și pentru cei care vorbesc în continuare urât despre mine, sper să vă vindecați și voi de asemenea și să fiți fericiți și drăguți deoarece viața este despre mult mai multe lucruri. Vă rog, încetați. Sper să fim cu toții fericiți. Vă iubesc pe toți, cei care vă știți”, a fost mesajul în limba engleză publicat de ea pe Instagram.

Antonia, mesaj de mulțumire pentru Alex Velea

Cu toate acestea, artista găsește des motive de a fi fericită și iubită, chiar de apropiații ei și în special de partenerul de viață, Alex Velea.

„Mulțumesc frumos pentru susținere și cuvintele tale care mă iniștesc! Ai multă răbdare cu mine și mă înveți să fiu om și mai bun! Atunci în zilele când simt că toată lumea e împotriva mea, îmi amintești că nu merit să fiu tristă! Te iubesc și îți mulțumesc! Te admir mult!”, a fost continuare a mesajului publicat de ea pe rețelele de socializare, cu scopul de a-i mulțumi pentru ajutorul și susținerea oferită de-a lungul timpului de la Alex Velea, partenerul ei de viață.

Antonia, fără machiaj și filtre pe Instagram. Cum arată artista fără ajutorul cosmeticelor

Antonia este cu desăvârșire un etalon al frumuseții în România, însă ai văzut-o fără machiaj? Artista nu are nevoie de ajutorul cosmeticelor pentru a arăta superb. Iată că, într-un clip publicat de ea pe rețelele de socializare, a ales să nu poarte niciun strop de make-up și fanii i-au apreciat numaidecât apariția.

Într-un videoclip postat chiar de ea pe Instagram, aceasta s-a filmat fără a avea aplicat niciun filtru pe față sau vreun ajutor cosmetic, iar rezultatul este unul foarte bun. Artista își anunță proiectul muzical așteptat de multă vreme de fanii acesteia, dar a ales să nu își aplice deloc fond de ten sau alte produse de make-up, semn că se simte foarte sigură pe ea cu privire la esteticul ei.

