Antonia, schimbare radicală de look. Cum arată artista acum. Fanilor nu le-a venit să creadă

Antonia, considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, a atras recent atenția printr-o schimbare radicală de look. Vedeta pare că și-a decolorat părul, renunțând la nuanțele închise cu care și-a obișnuit fanii. Transformarea a fost imediat remarcată în mediul online, iar reacțiile au fost împărțite.

Antonia și-a surprins fanii cu o schimbare de look radicală

Antonia a postat pe Instagram imagini cu noul ei look, prezentând o nuanță de blond care i-a luat prin surprindere pe fani. Postarea a atras o avalanșă de comentarii, majoritatea pozitive, inclusiv din partea unor colege din industrie, precum Anda Adam.

Totuși, nu toți admiratorii au fost încântați de această alegere: „Ai stricat părul ăla frumos pentru blond”/„Nu îți stă bine”/„Erai mai frumoasă brunetă”/„Te iubesc, dar culoarea ta este negru”.

Pe de altă parte, mesajele de susținere au fost mult mai numeroase: „Ești superbă”/„Radiezi, îți stă super”/„Incredibil cât de bine te prinde blondul”/„Wow”/„Mamă!”/„Ne-ai luat prea tare, ești divină”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile pozitive primite de Antonia la postarea ei.

Antonia este deja cunoscută pentru ținutele ei îndrăznețe și felul în care știe să își pună în evidență atuurile fizice. De această dată, cu această nuanță la păr, Antonia și-a scos în evidență culoarea ochilor și trăsăturile.

Cum își menține Antonia silueta

Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Antonia își menține silueta printr-un stil de viață echilibrat, care îmbină sportul cu un regim alimentar bine pus la punct. Artista merge la sală de trei până la cinci ori pe săptămână, adesea alături de partenerul ei, Alex Velea, și preferă mesele bazate pe carne slabă, legume și salate.

Deși are o rutină riguroasă, ocazional, își permite și mici „răsfățuri” culinare, precum dulciuri sau fast-food, consumate cu moderație.

În plus, Antonia a recunoscut că a apelat la ajutorul medicului estetician. După cele trei sarcini, artista ajunsese să nu se mai simtă confortabil în propria piele, astfel că și-a făcut mai multe intervenții pentru a-și contura silueta, subliniind că este perfecționistă.

„Așa cum ai spus, am avut trei sarcini, corpul meu a trecut prin multe, așa că am simțit nevoia să schimb anumite lucruri cu care nu mai eram confortabilă, asta și pentru că sunt perfecționistă. Am avut două intervenții care au fost necesare: la nivelul sânilor și la abdomen”, a mărturisit Antonia pentru Viva.

