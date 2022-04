Armin Nicoară are în plan să se mute din România. Unde vrea să înceapă o nouă viață și de ce

Armin Nicoară a devenit unul dintre cei mai cunoscuți saxofoniști din România, el având colaborări cu diverși interpreți celebri. Acesta s-a remarcat datorită talentului său, moștenire de familie și a devenit o persoană extrem de iubită la noi în țară, însă acesta vrea să se mute și să-și facă un rost în altă parte.

De ce vrea Armin Nicoară să părăsească România și în ce loc s-ar muta

Saxofonistul se teme de un posibil război în care ar putea fi implicată și România, în contextul războiului declanșat e armata rusă în Ucraina. În cazul în care va exista posibilitatea ca România să fie implicată, Armin Nicoară vrea să plece departe și să scape de orice pericol.

Inițial, pe lista acestuia au fost Statele Unite, însă din cauza distanței mult prea mari față de restul Europei, acesta s-a răzgândit.

Armin Nicoară investește acum într-un apartament din Dubai și e lesne de înțeles că ar alege țările arabe pentru a se refugia departe de România. Acesta, însă, nu este hotărât că vrea să se mute definitiv sau pe o perioadă limitată de timp.

În plus, apartamentul care încă se află în construcție, a fost inițial gândi de artist spre închiriere pentru perioada vacanțelor sale în Emiratele Arabe Unite, însă contextul actual de la nivel global l-a pus mai mult pe gânduri în favoarea mutării sale din țară.

„Apartamentul este încă în construcție. Plătesc o rată la fiecare trei luni până am să îl achit integral. Apoi o să primesc rezidență în Dubai.

Deci, da, voi pleca din România. Am ales Dubaiul pentru că e mereu cald și de acolo ajung repede cu avionul la evenimente. Și Claudiei îi place foarte mult orașul. Sperăm să fie totul bine. Ne-am decis să facem acest pas important pentru că îmi era și foarte frică de război', a spus Armin Nicoară pentru fanatik.ro.

Pentru el a fost o perioadă grea nu numai din prisma tensiunii de la nivel social, ci și din cauza problemelor de sănătate. Acesta suferă de diabet și, în plus, a trecut printr-o pneumonie severă, ajungând la spital pentru tratament.

„Acum sunt mai bine. Am trecut peste problema cu boala, dar nu sunt refăcut 100%. Nu prea am voie să fac efort. Am avut o pneumonie și atunci am întrerupt orice spectacol.

Doctorii mi-au zis că dacă risc și contractez vreun virus între timp s-ar fi putut să îmi fie mult mai rău.

Citește și: Armin Nicoară a ajuns de urgență la spital. Cum se simte și ce declarații a făcut după ce a avut nevoie de ajutorul medicilor

Am evenimente în weekend și o să trec un pic peste ce mi s-a prescris de la doctor. Săptămâna trecută am anulat trei evenimente. Nu pot să nu mă prezint în fața oamenilor, pentru că îmi respect prea mult publicul. De vineri plecăm în Italia. Sunt peste 300 de oameni la fiecare eveniment', a mai declarat Armin Nicoară.

Citește și: Armin Nicoară și logodnica lui, scandal de proporții. Ce i-a reproșat Claudia Puican în lacrimi artistului

Episoadele pe care le așteptai, din serialul coreean preferat, sunt aici 🥰 Vezi The Secret Life of My Secretary în