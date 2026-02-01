Artistul celebru care are 3 iubite oficiale. Ce planuri de Valentine’s Day are cu partenerele sale

Artistul celebru care are 3 iubite oficiale într-o relație de poliamorie a dezvăluit ce planuri are pentru partenerele sale de Valentine’s Day.

Aristul a dezvăluit că iubitele lui au o relație exclusivă cu el | Profimedia Images

Din 2024, artistul Ne-Yo e într-o relație de poliamorie cu 3 femei, Arielle Hill, Cristina și Moneii. Înainte, avea și o a 4-a iubită, Bri, dar cei 2 s-au despărțit între timp.

În vârstă de 46 de ani, artistul a dezvăluit ce planuri are pentru iubitele sale de Sfântul Valentin, scrie Daily Mail.

Mai mult, Ne-Yo a dezvăluit și un detaliu pe care fanii l-au numit ipocrizie în relație neobișnuită.

Ne-Yo a fost căsătorit în trecut și are 7 copii cu 3 femei diferite.

„Țineți cont că sunt 3 femei diferite, 3 personalități diferite,” a declarat Ne-Yo. „Nu pot face lucruri generale, de genul „trandafiri roșii pentru toată lumea!”.”

„Trebuie să mă asigur că aleg un cadou pentru fiecare, care să se potrivească cu cine e ea. Iar în ceea ce privește unde mergem și ce facem, asta decidem împreună. Mergem la un restaurant. Mergem la un concert sau la orice altceva facem, iar apoi fiecare primește cadoul ei individual și toată lumea e fericită,” a continuat artistul în cadrul emisiunii lui Sherri Shepherd.

Când prezentatoarea a spus că asta „sună a mai multă muncă decât merită”, artistul a răspuns: „Nu mi-a fost niciodată frică de muncă grea, niciodată.”

Ne-Yo are o relație cu Cristina din 2022 și și-a amintit momentul în care i-a spus că mai există și alte femei în viața lui.

„Dacă putem găsi o modalitate de a face ceva împreună, perfect. Dacă nu, e în regulă și așa. Am lăsat-o pe ea să decidă. Le-am lăsat pe ele să aleagă,” a explicat cântărețul.

„Toate au ales să rămână. Ideea principală e că nu sunt în 3 relații. Sunt într-o singură relație cu 3 persoane. Găsim modalități prin care să facem ca totul să funcționeze. Desigur, fiecare are timp individual, dar timpul petrecut împreună, în grup, e la fel de important ca cel individual,” a dezvăluit Ne-Yo.

Întrebat dacă iubitele lui pot avea relații cu alți bărbați, Ne-Yo a spus, într-o manieră considerată ipocrită de către fani, că ele i-au „oferit” exclusivitatea lor.

„Adică, dacă mi-ai dat-o mie, e a mea. Nu o dai nimănui altcuiva,” a declarat artistul.

Ne-Yo are 7 copii cu 3 femei diferite

Artistul născut în Arkansas și crescut în Nevada a promis că nu va mai „minți niciodată o altă femeie” după divorțul controversat de fosta soție Crystal Renay, în 2023, după 6 ani de căsnicie.

Ne-Yo și Crystal, în vârstă de 40 de ani, au împreună 3 copii, fiul Shaffer, 9 ani, fiul Roman, 7 ani și fiica Isabella, 4 ani.

Crystal a susținut că artistul ar fi avut în secret 2 fii, născuți în 2021 și 2023, cu influencerița Sade Jenea Bagnerise.

Ne-Yo mai are 2 copii adolescenți, fiica Madilyn, 15 ani, și fiul Mason, 14 ani, dintr-o relație anterioară cu fosta logodnică Monyetta Shaw-Carter.

Ne-Yo joacă în prezent rolul lui Davis în musicalul de pe Broadway Hell’s Kitchen, la Shubert Theatre din Manhattan.

Artistul a obținut chiar și o nominalizare, votată de fani, pentru trofeul de „cel mai bun debut pe Broadway” la premiile iHeartRadio Music Awards.