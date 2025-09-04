Antena Căutare
Bianca Giurcă din sezonul 7 Insula Iubirii, atac dur la adresa ispitei Oana Monea. Ce cuvinte grele a aruncat

Bianca Giurcă, revoltată în online din cauza ispitei Oana Monea. Iată ce cuvinte dure i-a adresat după finala Insula Iubirii sezonul 9!

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 10:32 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 12:11
Bianca Giurcă din sezonul 7 Insula Iubirii, atac dur la adresa ispitei Oana Monea | Antena 1

Bianca Giurcă, una dintre cele mai îndrăgite concurente ale sezonul 7 Insula Iubirii, a răbufnit în online după ce a vizionat finala sezonului 9, în care ispita Oana Monea a decis să rămână alături de Marius Avram, soțul Mariei Avram.

Se pare că fosta participantă la emisiune a retrăit momentele în care ispita trăia clipe frumoase alături de cel cu care ea a venit în Thailanda să își testeze relația, însă de această dată, Bianca, a avut o atitudine total diferită și chiar neașteptată.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a făcut-o pe fosta concurentă să reacționeze atât de dur și cine a republicat mesajul în semn că este de acord cu cele spuse!

Bianca Giurcă din sezonul 7 Insula Iubirii, atac dur la adresa ispitei Oana Monea. Ce cuvinte grele a aruncat către cea care l-a făcut pe Marius Moise să pice testul relației

Bianca Giurcă și Marius Moise au format un cuplu care a stârnit multe controverse în rândul telespectatorilor Insula Iubirii. Faptul că cei doi s-au apropiat prea mult de ispite (de Oana Monea și de Alin Simoiu) a făcut ca relația lor să se destabilizeze și treptat să se destrame definitiv, după o serie de împăcări și despărțiri, care, în cele din urmă, nu au dus la un viitor împreună.

Deși și-au oferit mai multe șanse, iar ispita i-a arătat Biancăi încă de la primele episoade că Marius este un partener cât se poate de infidel, aceasta a continuat relația cu el chiar și după ce emisiunea s-a încheiat. Totuși, în prezent ei nu mai formează un cuplu, însă fosta concurentă nu pare că a uitat cât de mult a suferit din cauza comportamentului pe care l-a avut acesta față de Oana, care, în sezonul 9 l-a cucerit și a fost cucerită cu adevărat de Marius Avram.

Marius Avram și Maria Avram au venit împreună la Insula Iubirii sezonul 9 căsătoriți, însă au decis să plece separați după ce infidelitatea amândurora a ieșit la iveală. În timp ce Maria și-a exprimat dorința de a pleca singură înapoi în România, Marius a decis să plece alături de ispita Oana.

După ce și-au exprimat deciziile, ei s-au întors în vila fetelor, însă fără ca Maria să știe acest lucru. În momentul în care ea a ajuns pe terasă și și-a văzut soțul alături de ispită, totul a fost clar. A urmat un schimb dur de replici, care nu doar că a creat isterie în mediul online, dar care le-a făcut și pe alte concurente din sezoanele anterioare să reacționeze.

„Ce tupeistă e asta! Cum e să posibil să fii 3 sezoane ultima roată de la căruță și să ai așa tupeu? Cum? Să te vezi ultima doamnă, ultima afaceristă și tu ai rupt pe Ana Kiss în două (...).

Am văzut că s-a apucat să comenteze sprâncenele concurentelor de la Insula, inclusiv ale Mariei, după ce l-a călărit pe soțul ei... . Pai hai să le comentăm și noi pe ale tale, dar nu de acum, de când erai roșcată și rupeai colorantele alea de plastic în tine! Zilele trecute mi-a apărut că se lua de Iustina și de Daiana, iar apoi prezenta câți bani face ea pe zi. Contează mai puțin câți bani ai și mai mult cât de p******ă ești.

Să îți permiți tu, care îl cunoști pe omul ăla de 3 săptămâni, să ai atâta tupeu cu nevastă-sa de 10 ani, e alt nivel de nesimțire”, a scris Bianca Giurcă pe Instagram, fiind extrem de revoltată de atitudinea pe care a avut-o ispita față de Maria Avram.

„În general nu am nimic cu nimeni, iar în niciun caz nu sunt subiectivă! Efectiv nu suport <<doamnele>> care numai doamne nu sunt. Oamenii care vor să pară ce nu sunt, mincinoșii și hoții!” a mai adăugat ea.

Mesajul a fost republicat atât de Iustina Luchian, cât și de Daiana Prodan, două dintre concurentele din sezonul 8 Insula Iubirii, care au demonstrat astfel că sunt de acord cu spusele Biancăi.

