Bodo, solistul trupei Proconsul, a slăbit 46 de kilograme și a trecut printr-o transformare uluitoare. Cum arată astăzi

Bodo, pe numele său real Bogdan Marin, a trecut printr-o transformare de-a dreptul uluitoare după ce a topit, într-un timp extrem de scurt, aproximativ 46 de kilograme. Azi, cântărețul de muzică pop-rock este greu de recunoscut și mulți se întreabă ce anume l-a determinat să recurgă la o astfel de trasnformare, dar și cum a fost pobil. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Transformare uluitoare pentru Bodo, solistul trupei Proconsul. Cunoscutul artist și-a luat urmăritorii prin surprindere în ultima perioadă, după ce a slăbit enorm. Schimbarea este impresionantă și puțini l-ar recunoaște din prima pe artist.

După ce în trecut a suferit un infarct și s-a confruntat cu numeroase alte probleme și neplăceri la capitolul sănătate, Bodo a decis să slăbească și a „topit” 46 de kilograme. Inițial, acesta ajunsese la riscanta greutate de 142 de kilograme, iar în prezent are 96 de kilograme. Artistul parcă a întinerit și e de nerecunoscut, au informat cei de la cancan.ro.

„De la 142 kg - la 96 kg

De la apnee în somn - la somn de bebeluș

De la cântat cu seriozitate - la cântat cu excelență

De la mâncat mici - la mâncat mici (da’, mai mici 😄)

De la "nu mai pot"- la energie cât pentru două zile

De la deznădejde - la poftă de viață

De la pastile pentru inimă - la vitamineMai bine slab și sănătos decât gras și frumos!😜

Vă pupă Bodo 😘

De la udat florile in ghiveci - la tuns iarba săptămânal ( si nu puțină)

De la haine XXXL - la L

De la oboseală continuă - la chef de drumuri și proiecte

De la supraviețuire - la viață trăită cu bucurie

De la rutină - la planuri de viitor

Și cel mai frumos?

De la o soție iubitoare - la aceeași soție iubitoare, care a fost si este lângă mine ❤️

Mulțumesc lui Dumnezeu ptr iubirea Lui”, a fost mesajul transmis Bodo, care a recunoscut faptul că a recurs la chirurgia bariatrică.

Așa cum era de așteptat, nu puțini au fost cei care i-au lăudat transformarea și s-au mirat de cât de bine arată cântărețul în prezent.

„Cea mai buna alegere! Ați intinerit și v ați câștigat sănătatea și energia! Felicitări!”, „Woooow Bodo...opreste-te!Arati perfect, altfel treci in extrema”, „Esti incredibil! Esti minunat!”, iatp doar o aprte dintre mesajele transmise de fanii care s-au bucurat să-l vadă pe Bodo mult mai slab, mai fericit și mai sănătos.

