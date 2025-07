Bogdan Vlădău, după ce Gina Chirilă a insinuat că a fost manipulată și înșelată în căsnicia cu el. Ce relație există între ei acum

Bogdan Vlădău a vorbit deschis și sincer într-un interviu recent despre relația actuală cu Gina Chirilă.

Bogdan Vlădău s-a confruntat în ultima perioadă cu acuzații grave în ceea ce privește retreaturile pe care le organizează. Imediat după apariția acestor informații în presă, vedeta nu a dorit să facă declarații pe marginea acestui subiect. În schimb, aflat la un eveniment recent, Bogdan Vlădău a răspuns, pentru Cancan, la mai multe întrebări legate de viața personală, dar și de relația cu Gina Chirilă.

Ce relație există acum între Bogdan Vlădău și Gina Chirilă

Bogdan Vlădău susține că relația cu Gina Chirilă este una bună și se rezumă strict la ceea ce ține de fiica lor. În ceea ce privește aprecierile pe care le-ar fi făcut fosta soție la postările care „îl denigrau”, fostul model a răspuns că nu l-a dezamăgit, întrucât nu mai are așteptări de la nimeni.

„Relația mea cu Gina este foarte bună, comunicăm în ceea ce privește copilul, despre asta este vorba, mai mult de atât nu vreau să intru în detalii (…) Nu m-a dezamăgit nimic la Gina. Nu am așteptări, nu am așteptări în general de la oameni”, a declarat fostul model pentru Cancan.

Deși e prins cu organizarea de retreaturi în diferite țări, Bogdan Vlădău își face întotdeauna timp pentru fiica sa.

„Mai devreme am fost cu ea, ne-am plimbat, am fost în mall, am cumpărat lucruri, am fost la supermarket”, a adăugat acesta pentru sursa citată mai sus.

Ce își dorește Bogdan Vlădău de la următoarea parteneră

La aproape un an de la divorțul de Gina Chirilă, Bogdan Vlădău a dezvăluit că se simte bine în postura de burlac.

„Nu caut nimic, cred că am nevoie de o perioadă în care să stau cu mine, să fac introspecție. Nu mă grăbesc, relații am avut, nu e ca și cum am 18 ani și vreau neapărat să văd cum este într-o relație. Încerc să am o relație cât mai bună cu mine însumi, asta este cel mai important, apoi va apărea și cine trebuie în viața mea”, a mărturisit Bogdan Vlădău pentru sursa citată mai sus.

În ceea ce privește viitoarea parteneră, Bogdan Vlădău a punctat că este foarte important pentru el ca aceasta să aibă o relație frumoasă cu fiica sa.

„La vârsta mea este mai greu să te arunci așa cu capul înainte într-o relație. Cred că poți să scanezi omul mai bine, din fericire. Mi se pare din ce în ce mai greu dacă mă uit așa în jur să găsești un om cu care să îți faci o familie, pentru că valorile sunt cumva cu susul în jos (…)

Îți dai seama că următoarea parteneră, când va fi, va trebui să fie într-o relație foarte frumoasă cu fata mea, pentru că nu există nicio femeie mai importantă decât ea în viața mea”, a încheiat vedeta pentru Cancan.

