Bonnie Tyler a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac. În ce stare se află, de fapt, artista

Bonnie Tyler a fost operată de urgență în Algarve și se află în comă indusă după complicații grave ale unei perforații intestinale, în timp ce medicii îi monitorizează starea critică.

Bonnie Tyler, în vârstă de 74 de ani, a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac în timp ce medicii încercau să o scoată din coma indusă

Bonnie Tyler a trebuit să fie „resuscitată după ce a intrat în stop cardiac” atunci când medicii au încercat să o scoată din coma indusă la spitalul din Algarve. Urgența medicală a artistei a dus la agravarea stării de sănătate la sfârșitul săptămânii trecute, în urma unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața din cauza apendicitei.

Bonnie Tyler a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac în timp ce medicii încercau să o scoată din coma indusă

Cântăreața galeză, în vârstă de 74 de ani, va rămâne în comă indusă într-o unitate de terapie intensivă de la Spitalul Faro până când medicii vor reuși să controleze „infecția gravă” de care suferă, cauzată de o perforație intestinală, arată presa. Bonnie călătorea în Algarve când a început să simtă dureri abdominale severe.

„Două zile mai târziu, a mers la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, deoarece apendicele îi explodase și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență”, a declarat un reprezentant al artistei. Se crede că artista a început să se simtă rău în urmă cu aproximativ o lună. Aceasta ar fi fost imobilizată la pat timp de două zile la domiciliul ei din Algarve, înainte ca soțul ei, Robert Sullivan, să o ducă la spitalul privat unde a fost consultată înainte de a fi transferată la Faro.

Un purtător de cuvânt al cântăreței a declarat că aceasta a fost pusă în comă pentru a-i „ajuta recuperarea”, după ce s-a raportat că suferise o criză de apendicită. Cu o zi mai devreme, când problemele ei de sănătate au apărut pentru prima dată, purtătorul de cuvânt declarase: „Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde are o locuință, pentru o intervenție chirurgicală intestinală de urgență.”

În ce stare se află, de fapt, artista

„Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor ura mult succes pentru o recuperare completă și rapidă.”

Surse spun că ea și-a menținut activitatea profesională în perioada premergătoare internării la spital, în ciuda faptului că s-a plâns de dureri persistente timp de câteva săptămâni. Reprezentanții ei nu au comentat încă informațiile conform cărora ar fi fost resuscitată.

Ruptura de apendice este o urgență medicală severă care necesită intervenție chirurgicală imediată și antibiotice pentru a preveni infecțiile fatale. Când un apendice infectat se rupe, creează o gaură și provoacă scurgerea materiilor fecale și a bacteriilor în cavitatea abdominală.

Domnul Mealha, a cărui fiică este fină lui Bonnie, a declarat săptămâna trecută că soțul cântăreței își petrece zilele lângă patul ei de spital. Admiratorii artistei și-au arătat susținerea pe conturile de social media.