Bonnie Tyler a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac. În ce stare se află, de fapt, artista

Bonnie Tyler a fost operată de urgență în Algarve și se află în comă indusă după complicații grave ale unei perforații intestinale, în timp ce medicii îi monitorizează starea critică.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 Mai 2026, 14:06 | Actualizat Luni, 11 Mai 2026, 14:07
Bonnie Tyler, în vârstă de 74 de ani, a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac în timp ce medicii încercau să o scoată din coma indusă | Getty Images
Bonnie Tyler a trebuit să fie „resuscitată după ce a intrat în stop cardiac” atunci când medicii au încercat să o scoată din coma indusă la spitalul din Algarve. Urgența medicală a artistei a dus la agravarea stării de sănătate la sfârșitul săptămânii trecute, în urma unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața din cauza apendicitei.

Cântăreața galeză, în vârstă de 74 de ani, va rămâne în comă indusă într-o unitate de terapie intensivă de la Spitalul Faro până când medicii vor reuși să controleze „infecția gravă” de care suferă, cauzată de o perforație intestinală, arată presa. Bonnie călătorea în Algarve când a început să simtă dureri abdominale severe.

„Două zile mai târziu, a mers la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, deoarece apendicele îi explodase și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență”, a declarat un reprezentant al artistei. Se crede că artista a început să se simtă rău în urmă cu aproximativ o lună. Aceasta ar fi fost imobilizată la pat timp de două zile la domiciliul ei din Algarve, înainte ca soțul ei, Robert Sullivan, să o ducă la spitalul privat unde a fost consultată înainte de a fi transferată la Faro.

Un purtător de cuvânt al cântăreței a declarat că aceasta a fost pusă în comă pentru a-i „ajuta recuperarea”, după ce s-a raportat că suferise o criză de apendicită. Cu o zi mai devreme, când problemele ei de sănătate au apărut pentru prima dată, purtătorul de cuvânt declarase: „Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată la spitalul din Faro, Portugalia, unde are o locuință, pentru o intervenție chirurgicală intestinală de urgență.”

„Știm că toată familia, prietenii și fanii ei vor fi îngrijorați de această veste și îi vor ura mult succes pentru o recuperare completă și rapidă.”

Surse spun că ea și-a menținut activitatea profesională în perioada premergătoare internării la spital, în ciuda faptului că s-a plâns de dureri persistente timp de câteva săptămâni. Reprezentanții ei nu au comentat încă informațiile conform cărora ar fi fost resuscitată.

Ruptura de apendice este o urgență medicală severă care necesită intervenție chirurgicală imediată și antibiotice pentru a preveni infecțiile fatale. Când un apendice infectat se rupe, creează o gaură și provoacă scurgerea materiilor fecale și a bacteriilor în cavitatea abdominală.

Domnul Mealha, a cărui fiică este fină lui Bonnie, a declarat săptămâna trecută că soțul cântăreței își petrece zilele lângă patul ei de spital. Admiratorii artistei și-au arătat susținerea pe conturile de social media.

