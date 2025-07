Brad Pitt, imaginea pe care ar vrea să o șteargă de pe internet. A fost surprins cu chelie, în urmă cu puțin timp

Sex-simbolul de la Hollywood, Brad Pitt, pare să se confrunte cu căderea părului.

Deși în ultima vreme poartă părul tuns scurt, în timpul unei sesiuni de autografe oferite fanilor din New York, s-a putut observa un început de chelie.

Brad Pitt, surprins în după Ziua Tatălui și în plin turneu de promovare al filmului F1

Pitt, care ar avea relații tensionate cu mai mulți dintre cei șase copii pe care îi are cu fosta sa parteneră, Angelina Jolie, a petrecut Ziua Tatălui în New York – la peste 4.400 de kilometri distanță de Los Angeles, unde locuiesc majoritatea copiilor.

Potrivit presei, actorul ar considera că relația cu doi dintre copiii săi este „ireparabilă”. În ultima perioadă, starul a fost ocupat cu promovarea noului său film despre Formula 1, într-un turneu internațional care l-a dus și în New York.

Totuși, a reușit să petreacă timp de calitate și alături de iubita sa, Ines de Ramon, cu care a fost surprins în oraș, la o întâlnire romantică.

Pitt și Jolie, în vârstă de 50 de ani, care au împreună șase copii – Maddox (23 de ani), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) și gemenii Knox și Vivienne (16 ani) – s-au căsătorit în 2014, după ce s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale peliculei „Mr. & Mrs. Smith”.

Angelina Jolie l-a acuzat pe Brad Pitt de abuz

Jolie a depus actele de divorț în 2016, la doar câteva zile după celebrul incident de pe un avion privat, în care l-a acuzat pe Pitt că ar fi fost violent fizic cu ea și copiii.

Deși divorțul, marcat de tensiuni, a fost finalizat în decembrie, urmările despărțirii persistă, iar Pitt ar fi în prezent înstrăinat de mai mulți dintre copiii lor. Despărțirea a avut și alte consecințe: Jolie a dezvăluit recent, într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, că este nevoită să rămână în Los Angeles până când copiii vor împlini 18 ani.

„Sunt aici pentru că trebuie să fiu aici din cauza divorțului, dar imediat ce copiii vor împlini 18 ani, voi putea pleca”, a spus ea, conform Daily Mail.

„Când ai o familie mare, vrei să le oferi intimitate, liniște, siguranță. Acum am o casă în care să-mi cresc copiii, dar uneori locul ăsta poate fi… acea umanitate pe care am găsit-o peste tot în lume nu este cea cu care am crescut aici. După Los Angeles, o să petrec mult timp în Cambodgia. O să-mi vizitez membrii familiei, oriunde s-ar afla în lume”, a dezvăluit frumoasa actriță.

Anul trecut, revista People scria că starul nu mai are „aproape niciun contact” cu copiii săi majori. Totuși, o sursă a declarat că el încă are „drept de vizită” în ceea ce-i privește pe cei mici. Aceeași sursă a precizat că, la acel moment, implicarea lui în viața copiilor mai mici a fost limitată din cauza filmărilor intense pentru pelicula despre Formula 1.

Pax a susținut-o pe mama sa în conflictul cu tatăl și, într-o postare de Ziua Tatălui din 2020, l-a descris pe Brad drept „un mare nenorocit de clasă mondială” și „un om groaznic”.

Shiloh și-a schimbat legal numele de familie anul trecut, chiar în ziua în care a împlinit 18 ani, renunțând la „Pitt” și alegând să fie cunoscută oficial drept Shiloh Nouvel Jolie.