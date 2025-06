Brooke Shields a împlinit 60 de ani. Cum arată acum actrița, care și-a etalat silueta de invidiat într-un costum de baie negru

Brooke Shields și-a afișat silueta impresionantă în costum de baie cu ocazia împlinirii a 60 de ani.

În weekend, actrița din „Blue Lagoon” s-a bucurat de o escapadă tropicală și a marcat ocazia specială cu fotografii uimitoare postate pe Instagram.

Brooke Shields din "Laguna Albastră" a împlinit 60 de ani

Pentru această zi liniștită pe plajă, Brooke a ales un costum de baie negru, din două piese, care i-a evidențiat abdomenul tonifiat, pozând cu lejeritate în fața camerei.

„M-am trezit azi în paradis… și într-un nou deceniu al vieții! Asta înseamnă 60! Vă mulțumesc pentru toate urările de ziua mea”, a scris ea în descriere.

Vedeta din „Pretty Baby” – care luna trecută a izbucnit în lacrimi din cauza unei surprize neașteptate în timpul aniversării de 19 ani a fiicei sale, Grier – a postat două fotografii în care se relaxează într-un hamac împletit, bucurându-se de soare.

Bogatul său păr brunet părea ud, semn că tocmai ieșise din apa limpede și albastră, iar pe cap purta o pălărie de paie cu boruri largi, pentru a se usca la soare și a se bucura de razele lui.

Într-una dintre fotografii, actrița pozează cu marea în fundal, iar în alta este surprinsă din spate, sprijinindu-se pe spate, cu părul desfăcut.

Declarația emoționantă a lui Rowan Henchy pentru mama ei

În aceeași zi, fiica sa, Rowan Henchy, a postat pe Instagram Story mai multe imagini, într-o urare de la mulți ani pentru mama ei.

Alături de fotografii adorabile din copilărie, în care apar împreună, Rowan, în vârstă de 22 de ani, a numit-o pe Brooke „șefa preferată a tuturor”.

Rowan și-a lăudat mama cu multă afecțiune, ca mulți membri ai familiei, prieteni și colegi, iar Brooke a distribuit mesajele pe Story.

Fiica ei cea mare a scris cu tandrețe alături de fotografiile lor: „La mulți ani modelului meu în viață, partenerului meu de năzdrăvănii și celei mai bune prietene. Mulțumesc că ai fost mereu stânca mea”.

Rowan și-a încheiat mesajul adăugând: „Te iubesc, mama!”.

Brooke Shields are două fiice, Rowan și Grier, alături de soțul ei, Chris Henchy.

La începutul acestui an, cu câteva luni înainte de ziua ei de naștere, Brooke Shields a vorbit cu entuziasm despre apropierea vârstei de 60 de ani și a împărtășit cum plănuiește să celebreze acest moment special.

„O să fac ceva special împreună cu un grup de prieteni”, a spus ea pe scenă, în cadrul evenimentului Flow Space Presents an Evening with Brooke Shields, care a avut loc în New York, în luna ianuarie.

„Am prieteni cu care râd în hohote. Am prieteni cu care beau un pahar, am prieteni mai zen, mai pe stilul granola. Fiecare îmi hrănește o parte diferită din suflet și din minte”.

Actrița a mai spus că își dorește să continue sărbătoarea chiar și după ziua propriu-zisă.

„Vreau să trăiesc experiențe pe care chiar mi le doresc și să-mi dedic timp și bani pentru ele”, a declarat ea, potrivit Daily Mail.

Pentru restul anului, a mărturisit că își dorește „pur și simplu să celebrez acest an important din viața mea”.

Brooke Shields este o actriță și fost model american, care a cunoscut faima încă din anii adolescenței. S-a remarcat în 1978, la doar 12 ani, cu rolul controversat din filmul „Pretty Baby”, iar succesul internațional a venit odată cu pelicula „The Blue Lagoon” (1980), în care a jucat rolul principal.