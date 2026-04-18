Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a făcut lui Jennifer Lopez

Ben Affleck și Jennifer Lopez au pus punct relației lor în 2024 și au depus actele de divorț în aprilie 2024, stârnind controverse.

Celebrul cuplu de la Hollywood care a surprins o lume întreagă cu povestea lor de dragoste cu năbădăi. După ce au trăit o frumoasă poveste de dragoste în 2004 și au fost atunci la un pas de a se căsători, în 2021 și-au reluat relația, iar în iulie 2022 s-au căsătorit într-o ceremonie cu mare fast. J. Lo și Ben Affleck păreau un cuplu fericit și pregătit să își mărească familia.

Ce cadou de separare i-a făcut Ben Affleck lui Jennifer Lopez, la mai bine de un an de la divorț

Cei doi chiar își căutau o nouă casă, și mai mare de această dată, în care să se mute. Se pare, însă, că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ei pentru că au ales până la urmă să meargă pe drumuri separate.

Citește și: Turneul lui Jennifer Lopez, numeroase probleme. Fanii au reacționat furioși la schimbările de program: „Țeapa secolului!”

Cei doi artiști au invocat ca motiv principal distanța și faptul că Jennifer Lopez este mereu plecată perioade de timp pentru turnee și noi lansări de filme.

Acum, la doi ani după depunerea actelor de divorț, se pare că Ben Affleck este pregătit să îi facă soției lui un cadou de rămas-bun, semnalând faptul că separarea lor a fost pe cale amiabilă. Celebrul actor a făcut un gest financiar de-a dreptul impresionant de dragul fostei lui soții. Este clar că respectul și prietenia a rămas între ei și Ben Affleck continuă să o susțină pe fosta lui parteneră în proiectele ei. Mulți nu ar fi făcut niciodată un asemenea cadou de despărțire, dar iată că Ben Affleck a recurs la un gest care a luat pe toată lumea prin surprindere.

El a decis să renunțe complet la partea lui din locuința pe care o cumpărase cu frumoasa artistă și astfel îi cedează ei partea evaluată la 60 de milioane de dolari din conacul pe care îl dețineau împreună.

Citește și: Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniune după divorț. Care a fost motivul apariției lor împreună pe covorul roșu

Divorțul lui Jennifer Lopez de Ben Affleck s-a finalizat în ianuarie 2025, iar cei doi actori au decis să modifice acordul de partaj. El a decis să îi ofere partea lui din proprietatea pe care o dețineau împreună în Beverly Hills, fără a avea pretenția să primească suma de bani echivalentă jumătății din conacul lor.

Ben Affleck și Jennifer Lopez cumpăraseră proprietatea din Beverly Hills în mai 2023 pentru suma de 60,85 milioane de dolari. Ei au plătit cash pentru vila fabuloasă cu o suprafață de 46.000 de metri pătrați. Locuința este dotată cu spații de relaxare și divertisment, o piscină imensă, sală de fitness, ring de box, terenuri de sport și multe altele.

Atunci când au depus actele de divorț, cei doi au scos locuința la vânzare, dar, din păcate, nu au reușit să găsească un cumpărător. Actrița locuiește în prezent în vila din Beverly Hills în timp ce își renovează o altă casă din Hidden Hills pe care a cumpărat-o după divorț.

Citește și: Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”