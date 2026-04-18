Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a făcut lui Jennifer Lopez

Ben Affleck și Jennifer Lopez au pus punct relației lor în 2024 și au depus actele de divorț în aprilie 2024, stârnind controverse.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 11:14
Ben Affleck și Jennifer Lopez au definitivat divorțul în ianuarie 2025. | Profimedia

Celebrul cuplu de la Hollywood care a surprins o lume întreagă cu povestea lor de dragoste cu năbădăi. După ce au trăit o frumoasă poveste de dragoste în 2004 și au fost atunci la un pas de a se căsători, în 2021 și-au reluat relația, iar în iulie 2022 s-au căsătorit într-o ceremonie cu mare fast. J. Lo și Ben Affleck păreau un cuplu fericit și pregătit să își mărească familia.

Ce cadou de separare i-a făcut Ben Affleck lui Jennifer Lopez, la mai bine de un an de la divorț

Cei doi chiar își căutau o nouă casă, și mai mare de această dată, în care să se mute. Se pare, însă, că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ei pentru că au ales până la urmă să meargă pe drumuri separate.

Citește și: Turneul lui Jennifer Lopez, numeroase probleme. Fanii au reacționat furioși la schimbările de program: „Țeapa secolului!”

Cei doi artiști au invocat ca motiv principal distanța și faptul că Jennifer Lopez este mereu plecată perioade de timp pentru turnee și noi lansări de filme.

Acum, la doi ani după depunerea actelor de divorț, se pare că Ben Affleck este pregătit să îi facă soției lui un cadou de rămas-bun, semnalând faptul că separarea lor a fost pe cale amiabilă. Celebrul actor a făcut un gest financiar de-a dreptul impresionant de dragul fostei lui soții. Este clar că respectul și prietenia a rămas între ei și Ben Affleck continuă să o susțină pe fosta lui parteneră în proiectele ei. Mulți nu ar fi făcut niciodată un asemenea cadou de despărțire, dar iată că Ben Affleck a recurs la un gest care a luat pe toată lumea prin surprindere.

El a decis să renunțe complet la partea lui din locuința pe care o cumpărase cu frumoasa artistă și astfel îi cedează ei partea evaluată la 60 de milioane de dolari din conacul pe care îl dețineau împreună.

Citește și: Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniune după divorț. Care a fost motivul apariției lor împreună pe covorul roșu

Divorțul lui Jennifer Lopez de Ben Affleck s-a finalizat în ianuarie 2025, iar cei doi actori au decis să modifice acordul de partaj. El a decis să îi ofere partea lui din proprietatea pe care o dețineau împreună în Beverly Hills, fără a avea pretenția să primească suma de bani echivalentă jumătății din conacul lor.

Ben Affleck și Jennifer Lopez cumpăraseră proprietatea din Beverly Hills în mai 2023 pentru suma de 60,85 milioane de dolari. Ei au plătit cash pentru vila fabuloasă cu o suprafață de 46.000 de metri pătrați. Locuința este dotată cu spații de relaxare și divertisment, o piscină imensă, sală de fitness, ring de box, terenuri de sport și multe altele.

Atunci când au depus actele de divorț, cei doi au scos locuința la vânzare, dar, din păcate, nu au reușit să găsească un cumpărător. Actrița locuiește în prezent în vila din Beverly Hills în timp ce își renovează o altă casă din Hidden Hills pe care a cumpărat-o după divorț.

Citește și: Jennifer Lopez, reacție tăioasă la 56 de ani după ce i s-a spus să se îmbrace conform vârstei: „Și voi ați sta dezbrăcați dacă…!”

Facundo Arana a împlinit 54 de ani. Cum arată acum celebrul actor din telenovela "Înger Sălbatic"...
AS.ro Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Observatornews.ro Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Antena 3 O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat

Facundo Arana a împlinit 54 de ani. Cum arată acum celebrul actor din telenovela "Înger Sălbatic"
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Grasu XXL a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Laura Andreșan. Ce a declarat la șase ani de la divorț
Grasu XXL a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Laura Andreșan. Ce a declarat la șase ani de la divorț
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
