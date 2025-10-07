Antena Căutare
Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniune după divorț. Care a fost motivul apariției lor împreună pe covorul roșu

Jennifer Lopez și Ben Affleck au atras toate privirile și blițurile fotografilor la un eveniment pe covorul roșu.

Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 10:26 | Actualizat Marti, 07 Octombrie 2025, 11:45
La premiera din New York, Jennifer Lopez a apărut pe covorul roșu într-o rochie de gală superbă. | Profimedia

Ben Affleck și Jennifer Lopez s-au reunit la scurt timp după divorț pe covorul roșu la un eveniment.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, la braț pe covorul roșu

Cei doi au fost fotografiați împreună, la braț, pe covorul roșu în timpul reuniunii pentru premiera musicalului „Kiss of the Spider Woman”.

Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu și sunt în proces de divorț, se pare că celebrul actor continuă să o susțină pe fosta lui parteneră care joacă în noul musical.

La premiera din New York, Jennifer Lopez a apărut pe covorul roșu într-o rochie de gală superbă.

Actrița și cântăreața în vârstă de 56 ani s-a bucurat să îl vadă alături de ea, într-o apariție surpriză pe covorul roșu, pe fostul ei soț. Compania de producție deținută de Matt Damon și Ben Affleck este cea care a produs noul film în care joacă vedeta.

Ben Affleck, în vârstă de 53 ani, a privit-o cu admirație pe fosta lui soție și au pozat împreună, schimbând câteva cuvinte în fața fotografilor pe covorul roșu.

Jennifer Lopez a ales o rochie superbă, o creație semnată Harris Reed, din colecția de primăvară 2026.

Înainte de premieră, Jennifer Lopez i-a mulțumit fostului ei soț spunând „Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți în seara asta aici. Mulțumesc, Ben, filmul acesta nu ar fi putut fi făcut fără Ben și compania de producție Artist Equity”.

Jennifer Lopez a mai povestit că se simte extrem de onorată că a primit acest rol pentru că în sfârșit poate juca rolul unui star la Hollywood, având parte de un rol în care poate dansa, cânta și juca, exact așa cum își dorește ea.

Ben Affleck și Jennifer Lopez au divorțat în 2025, după un mariaj de doar doi ani. Cei doi s-au cunoscut în 2002, când au început o frumoasă poveste de dragoste. În 2004 au pus capăt logodnei lor și și-au întemeiat familii cu alți parteneri.

Apoi în 2021, cele două staruri de la Hollywood au reaprins flacăra iubirii și s-au căsătorit într-o ceremonie discretă în Las Vegas în iulie 2022.

În 2024, Ben Affleck și Jennifer Lopez au decis să se despartă, punând capăt unei povești de dragoste care a făcut istorie la Hollywood. În februarie 2025 deja aveau actele de divorț semnate.

Noua lor apariție a stârnit atenția fanilor și a criticilor care au fost atenți la gesturile lor până în cele mai mici detalii. Se vede cu ochiul liber că cei doi foști soți s-au privit cu admirație, și-au zâmbit și mulți chiar ar spune că Jennifer Lopez încă îl privește cu iubire pe celebrul actor.

Cu toate acestea, cele două staruri au ales să nu dea curs zvonurilor, fiind foarte protocolari unul cu celălalt în fața camerelor.

colaj jlo si ben affleck
+20
Mai multe fotografii

