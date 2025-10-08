Antena Căutare
Home Showbiz Vedete De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie

De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie

Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au construit o casă de vacanță la Șușani, locul în care s-a născut frumoasa actriță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:16 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 15:18
Galerie
Actrița și prezentatorul TV au ales să nu rămână să locuiască la Șușani, după ce au petrecut acolo vara aceasta. | Instagram

După ce au petrecut prima vară în casa lor de vacanță de la Șușani, iată că Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au întors în Capitală de câteva săptămâni. Ei nu au luat încă în considerare să se mute definitiv în casa lor de la țară, deși sunt îndrăgostiți de peisajul rural și de liniștea pe care le-o oferă acel loc.

Motivul pentru care Radu Vâlcan și soția lui nu au rămas să locuiască la Șușani

De asemenea, ei au reușit să termine recent renovarea și mobilarea casei care a fost amenajată exact după gustul lor, fiind practică și modernă și ușurându-le viață cu cei trei băieți ai lor.

Citește și: Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foarte bine”

Articolul continuă după reclamă

Vara lor a fost una plină de aventură la țară, cu zile în care se bucurau de felul în care cei trei băieți ai lor își petrec vacanța de vară, seri alături de prieteni, mâncare bună gătită în bucătăria de vară și ultimele retușuri la amenajarea interioară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Se pare, însă, că actrița și prezentatorul TV au ales să nu rămână să locuiască acolo în continuare.

„Ne-am relocat pe perioada vacanței copiilor. Doar peste vară, evident. Este absolut superb. Copiii crescuți la țară… De exemplu, Adela când e la țară cu copiii îmi trimite poze, îmi trimite filmulețe cu ei… Se duc în coteț și iau găinile, le stresează, nu mai fac ouă. Păsările stresate nu mai fac ouă, la un moment dat. Dar pentru ei este o fericire de nedeschis și sănătate pură, pur și simplu. E un mediu benefic lor și asta ne încarcă și pe noi și ne bucurăm foarte mult”, a spus Radu Vâlcan, în exclusivitate pentru Libertatea.

Citește și: Cum au apărut Radu Vâlcan și Adela Popescu la nunta lui Cristian Vâlcan cu Izabela. Ce detaliu au observat fanii: „Sarcină ușoară”

Chiar dacă momentan el și soția lui nu se văd mutându-se definitiv la Șușani în casa lor de la țară, ei nu exclud posibilitatea să facă acest lucru în viitor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Acum nu știu, dar casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță. Pe moment, ea este doar pentru vacanță, dar nu se știe mai încolo. Nu știu! Niciodată nu poți să spui niciodată”, a mai adăugat Radu Vâlcan.

Un alt motiv pentru care ei au ales să se reîntoarcă în Capitală după vacanța de vară petrecută la țară a fost pentru că cei trei băieți au reînceput școala și grădinița. Pentru că sunt înscriși la școală și la grădiniță în București, este clar că prezentatorului TV și soției lui le mult mai ușor să locuiască în casa lor din oraș pentru a-i putea duce și aduce de la școală pe Alexandru, Andrei și Adrian.

colaj radu valcan si adela popescu
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Radu Vâlcan, „Dream Date” cu Adela Popescu la casa lor de la Șușani. Fotografia a adunat zeci de mii de aprecieri

Radu Vâlcan, mesajul romantic pe care i l-a transmis soției sale de ziua ei de naștere. Adela Popescu a împlinit 39 ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit!
Observatornews.ro Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
El în costum, ea rochie albă: „Da”. Dorian Popa este de acum un bărbat căsătorit: „Madam Popa” Imagini cât o mie de cuvinte
El în costum, ea rochie albă: „Da”. Dorian Popa este de acum un bărbat căsătorit: „Madam Popa” Imagini...
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta ei
Motivul pentru care Meghan Markle a fost ridiculizată atunci când și-a făcut apariția la Paris Fashion Week. Cum...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum arată acum actrița
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum arată acum actrița Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x