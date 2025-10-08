De ce au ales Radu Vâlcan și Adela Popescu să nu mai locuiască în casa de la Șușani. Cum au luat această decizie

Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au construit o casă de vacanță la Șușani, locul în care s-a născut frumoasa actriță.

Actrița și prezentatorul TV au ales să nu rămână să locuiască la Șușani, după ce au petrecut acolo vara aceasta. | Instagram

După ce au petrecut prima vară în casa lor de vacanță de la Șușani, iată că Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au întors în Capitală de câteva săptămâni. Ei nu au luat încă în considerare să se mute definitiv în casa lor de la țară, deși sunt îndrăgostiți de peisajul rural și de liniștea pe care le-o oferă acel loc.

Motivul pentru care Radu Vâlcan și soția lui nu au rămas să locuiască la Șușani

De asemenea, ei au reușit să termine recent renovarea și mobilarea casei care a fost amenajată exact după gustul lor, fiind practică și modernă și ușurându-le viață cu cei trei băieți ai lor.

Vara lor a fost una plină de aventură la țară, cu zile în care se bucurau de felul în care cei trei băieți ai lor își petrec vacanța de vară, seri alături de prieteni, mâncare bună gătită în bucătăria de vară și ultimele retușuri la amenajarea interioară.

Se pare, însă, că actrița și prezentatorul TV au ales să nu rămână să locuiască acolo în continuare.

„Ne-am relocat pe perioada vacanței copiilor. Doar peste vară, evident. Este absolut superb. Copiii crescuți la țară… De exemplu, Adela când e la țară cu copiii îmi trimite poze, îmi trimite filmulețe cu ei… Se duc în coteț și iau găinile, le stresează, nu mai fac ouă. Păsările stresate nu mai fac ouă, la un moment dat. Dar pentru ei este o fericire de nedeschis și sănătate pură, pur și simplu. E un mediu benefic lor și asta ne încarcă și pe noi și ne bucurăm foarte mult”, a spus Radu Vâlcan, în exclusivitate pentru Libertatea.

Chiar dacă momentan el și soția lui nu se văd mutându-se definitiv la Șușani în casa lor de la țară, ei nu exclud posibilitatea să facă acest lucru în viitor.

„Acum nu știu, dar casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță. Pe moment, ea este doar pentru vacanță, dar nu se știe mai încolo. Nu știu! Niciodată nu poți să spui niciodată”, a mai adăugat Radu Vâlcan.

Un alt motiv pentru care ei au ales să se reîntoarcă în Capitală după vacanța de vară petrecută la țară a fost pentru că cei trei băieți au reînceput școala și grădinița. Pentru că sunt înscriși la școală și la grădiniță în București, este clar că prezentatorului TV și soției lui le mult mai ușor să locuiască în casa lor din oraș pentru a-i putea duce și aduce de la școală pe Alexandru, Andrei și Adrian.

