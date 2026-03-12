Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf

Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf care s-a stins la vârsta de 70 de ani, a lăsat în urmă 3 copii. De fiul său cel mic, care are 35 de ani, nu s-a știut mult timp.

Într-un interviu realizat în anul 2007 pentru Revista Tango, Iulian Vrabete a vorbit despre copiii săi, care au numele cu inițiala A și sunt cu toții născuți în luna octombrie.

Regretatul Iulian Vrabete a avut trei copii: pe Anda Roberta, născută în 1974, pe Ana, născută înainte de 1989 și pe Alin, născut în 1990. Basistul a divorțat de mama fetelor după anii ’90, când Ana avea aproximativ 2 ani. Băiatul a apărut pe lume în urma unei relații extraconjugale.

„Da, mai am un băiat, dar din afara căsătoriei. Mă bucur că am și un băiat! Când s-a născut Alin eu încă nu eram divorțat, după care s-au întâmplat alte lucruri. Viața nu ia întotdeauna căile pe care ni le propunem noi, dar asta a fost și au mai trecut vreo zece ani până m-am căsătorit din nou. După ce m-am despărțit de Mihaela, am avut relații de mai lungă sau mai scurtă durată, dar nu m-am mai căsătorit timp de vreo zece ani.

Schimbarea mea de mod de viață, pentru că aveam foarte multe concerte, și câte 500 pe an, deci mai mult de jumătate din an eram plecați, a dus la un impas în relația cu fosta mea soție. Și ne-am despărțit după ’90, când Ana avea cam doi ani. Numele tuturor copiilor mei începe cu A și toți sunt născuți în octombrie, la fel ca și mine. ”, spunea Mugurel Vrabete, pentru Revista Tango.

Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete, despre care nu s-a știut mulți ani

La momentul acordării interviului, Alin era elev la Liceul Spiru Haret din București. În prezent, el are 35 de ani și este artist, ca tatăl său.

În urmă cu aproximativ 10 ani, basistul de la Holograf a vizionat un concert rock, iar apoi a ajutat artiștii să-și strângă și care instrumentele. Așa s-a aflat că asistase la debutul cu trupa Etheric, a fiului său, Alin Victor, potrivit cancan.ro.

Atunci, Iulian „Mugurel” Vrabete l-a susținut pentru prima dată public pe băiatul său. Inițial, Alin Victor s-a lansat în lumea rock-ului cântând la chitară, dar ulterior acesta a schimbat instrumentul și este toboșar.

Iulian Vrabete s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.

Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.

Drum lin, Mugurel”, au transmis membrii trupei Holograf.