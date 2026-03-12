Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf

Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf

Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf care s-a stins la vârsta de 70 de ani, a lăsat în urmă 3 copii. De fiul său cel mic, care are 35 de ani, nu s-a știut mult timp.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Martie 2026, 12:34 | Actualizat Joi, 12 Martie 2026, 12:47
Galerie
Regretatul Iulian Mugurel Vrabete a avut 3 copii | hepta

Într-un interviu realizat în anul 2007 pentru Revista Tango, Iulian Vrabete a vorbit despre copiii săi, care au numele cu inițiala A și sunt cu toții născuți în luna octombrie.

Regretatul Iulian Vrabete a avut trei copii: pe Anda Roberta, născută în 1974, pe Ana, născută înainte de 1989 și pe Alin, născut în 1990. Basistul a divorțat de mama fetelor după anii ’90, când Ana avea aproximativ 2 ani. Băiatul a apărut pe lume în urma unei relații extraconjugale.

„Da, mai am un băiat, dar din afara căsătoriei. Mă bucur că am și un băiat! Când s-a născut Alin eu încă nu eram divorțat, după care s-au întâmplat alte lucruri. Viața nu ia întotdeauna căile pe care ni le propunem noi, dar asta a fost și au mai trecut vreo zece ani până m-am căsătorit din nou. După ce m-am despărțit de Mihaela, am avut relații de mai lungă sau mai scurtă durată, dar nu m-am mai căsătorit timp de vreo zece ani.

Schimbarea mea de mod de viață, pentru că aveam foarte multe concerte, și câte 500 pe an, deci mai mult de jumătate din an eram plecați, a dus la un impas în relația cu fosta mea soție. Și ne-am despărțit după ’90, când Ana avea cam doi ani. Numele tuturor copiilor mei începe cu A și toți sunt născuți în octombrie, la fel ca și mine. ”, spunea Mugurel Vrabete, pentru Revista Tango.

Articolul continuă după reclamă

Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete, despre care nu s-a știut mulți ani

La momentul acordării interviului, Alin era elev la Liceul Spiru Haret din București. În prezent, el are 35 de ani și este artist, ca tatăl său.

În urmă cu aproximativ 10 ani, basistul de la Holograf a vizionat un concert rock, iar apoi a ajutat artiștii să-și strângă și care instrumentele. Așa s-a aflat că asistase la debutul cu trupa Etheric, a fiului său, Alin Victor, potrivit cancan.ro.

Atunci, Iulian „Mugurel” Vrabete l-a susținut pentru prima dată public pe băiatul său. Inițial, Alin Victor s-a lansat în lumea rock-ului cântând la chitară, dar ulterior acesta a schimbat instrumentul și este toboșar.

Citește și: Mesajul dureros transmis de trupa Holograf după ce basistul formației, Iulian Mugurel Vrabete, s-a stins din viață. Ce au transmis

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iulian Vrabete s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani.

Iulian Mugurel Vrabete
+2
Mai multe fotografii

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă.
Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă.
A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.
Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.
Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.
Drum lin, Mugurel”, au transmis membrii trupei Holograf.

Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume. Pe ce loc se clasează Ion Țiriac...
Înapoi la Homepage
AS.ro Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Observatornews.ro Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Alina Mădălina amenință: “Vor plăti!”. Ce acuzații face după ce a ieșit de la psihiatrie Alina Mădălina amenință: “Vor plăti!”. Ce acuzații face după ce a ieșit de la psihiatrie

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Transformarea surprinzătoare a Cesoniei Postelnicu. Cum arată Geta din „Liceenii” la 58 de ani
Transformarea surprinzătoare a Cesoniei Postelnicu. Cum arată Geta din „Liceenii” la 58 de ani
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut actrița
Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut actrița
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat sub anonimat
Primele imagini cu fiul cel mare al lui Luis Miguel și al actriței Aracely Arambula. Mulți ani, tânărul a stat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană
Ce a realizat Andreea Raicu atunci când s-a uitat în trecut și avea 20 de ani! Este cu totul altă persoană Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun
Biscuiți de post cu cacao și fulgi de ovăz. Desert crocant pentru micul dejun HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și proteste în plen
Parlamentul a aprobat dislocarea de forțe și echipamente militare americane în România. Dezbateri tensionate și... Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine
Spanac cremos cu leurdă. Rețeta unui preparat de post, plin de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x