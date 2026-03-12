Ilona Brezoianu și Florin Ristei, dialog savuros pe scena Sălii Palatului: „Uite, am concert!”. Ce au cântat împreună

Așa cum i-a obișnuit pe fani, Florin Ristei a susținut un concert superb la Sala Palatului. Ilona Brezoianu a urcat și ea pe scenă, așa cum a făcut și în anii trecuți, iar împreună cei doi prieteni au creat un moment de neuitat.

Florin Ristei sunt prieteni, colegi la Neatza și în trecut au câștigat împreună Te cunosc de undeva! La concertul lui Ristei de pe 11 martie de la Sala Palatului, Ilona Brezoianu a fost invitată, iar cei doi au susținut un moment de senzație.

Mai întâi, Ilona Brezoianu a urcat pe scenă purtând o rochie neagră, lungă, cu crăpătură pe picior și umeri goi și a cântat: „Lume lume” de la Maria Tănase. Ulterior, Florin Ristei și-a făcut și el apariția alături de prietena lui și împreună au cântat tot o melodie celebră de la Maria Tănase: „Cine iubește și lasă”.

Ilona Brezoianu, apariție de senzație alături de Florin Ristei pe scena Sălii Palatului. Cei doi au avut un dialog savuros înainte de a cânta

Înainte de a cânta împreună, cei doi au avut un dialog savuros, care i-a amuzat pe spectatori.

Florin: Bună seara! Ce faci?

Ilona: Uite, am concert!

Florin: Era alt stil!

Ilina: Alt stil? Asta e! Mie mi se pare că a fost bine primit!

Florin: V-a plăcut?

Ilona: N-ai încredere în mine?

Florin: Ia vino aici în față! Ce frumoasă ești! De parcă nu ne-am văzut mai devreme! Mergi în față acolo!

Ilona: Eu merg, să știi!

Florin: Vrei să păstrăm stilul ăsta?

Ilona: Da, mi-ar plăcea!

Florin: Ce crezi, că eu nu știu să cânt așa?

Ilona: Ia să vedem!

Florin: Mi bemol minor vreau! Tu ai cântat în major, dar ai un minor acasă!

Iar apoi Florin Ristei și Ilona Brezoianu au încântat publicul de la Sala Palatului pe versurile melodiei celebre: „Cine iubește și lasă”, care se aude și la Insula Iubirii, dar reinterpretată pe ritmuri rock.

Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au împretenit pe vremea când el era jurat X Factor, iar ea prezenta eXtra Factor 2021. De atunci, actrița și cântărețul au făcut o echipă extraordinară la Te cunosc de undeva! și au devenit colegi și la Super Neatza. La nunta Ilonei, Florin Ristei a cântat, reușind să creeze un moment de neuitat.

