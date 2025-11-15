Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său

Jador, celebrul cântăreț de manele, a lansat o nouă melodie dedicată fiului său.

Artistul și-a dorit să fie discret, ținându-și viața personală departe de ochii presei de când a devenit tată. | Instagram & Antena 1

Artistul a scris o piesă special dedicată fiului lui, melodie care se intitulează „Îngerul fericirii mele”. Proaspătul tătic este extrem de mândru de fiul lui, iar micuțul apare în videoclipul de poveste.

Primele imagini cu fiul lui Jador

Cu imagini desprinse parcă din povești cu prinți și prințese, Jador apare cântând într-un palat, înconjurat de animale și personaje din desene animate, în timp ce îl ține în brațe pe fiul său.

Pe lângă videoclipul proaspăt lansat, Jador a postat și o imagine cu fiul său pe contul lui de Instagram, adăugând o descriere emoționantă.

„A venit momentul… Pentru prima dată, vi-l prezint pe băiatul meu. El este Îngerul Fericirii mele. Vă las aici câteva secunde, dar clipul complet și momentul adevărat e doar pe YouTube. Faceți cunoștință cu el în videoclipul piesei Îngerul Fericirii”, a scris Jador pe rețelele de socializare.

Postarea artistului a strâns peste 19K aprecieri într-un timp record, iar fanii săi l-au felicitat pentru noua piesă, dar și pentru că are un fiu minunat.

„Uneori, Dumnezeu îți trimite un omuleț mic

ca să-ți arate cât de mare poate fi dragostea.

Melodie pentru băiatul meu…

Spune-mi ce ți-a schimbat ție viața cu adevărat”, a mai scris Jador la descrierea altui video postat cu fiul lui, ca parte din videoclipul proaspăt lansat.

Micuțul Avraam îi doarme în brațe în videoclip și este zâmbăreț atunci când are momente de joacă cu tatăl lui. Experiența de a deveni tată se pare că l-a schimbat complet pe Jador care este extrem de atașat de fiul lui și de recunoscător soției sale, Oana, pentru că i-a dăruit un băiat ca Avraam.

Micuțul îi seamănă leit artistului, iar el și soția sa, Oana Ciocan, se mândresc cu fiul lor. Până acum, cântărețul de manele a dorit să îl țină pe fiului lui departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor, dar se pare că acum a decis că e momentul să îi arate chipul lumii întregi.

Jador a ales să nu divulge nici care a fost dată botezului fiului său, postând imagini de la eveniment mult mai târziu. Artistul și-a dorit să fie discret, ținându-și viața personală departe de ochii presei de când a devenit tată. El și soția lui Oana Ciocan și-au dorit să se bucure de evenimentul special fiind înconjurați doar de prieteni și familie.

Atât Jador și soția sa, cât și familia lor, au fost copleșiți de emoție la botezului micului Avraam. Părinții au pus totul la punct în mare secret și s-au bucurat de eveniment în liniște, alături de persoanele apropiate.

