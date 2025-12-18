Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere

Jador i-a pus la punct pe cei care au criticat-o pe soția lui pentru aspectul ei fizic. Artistul le-a transmis un mesaj foarte clar.

Oana Ciocan a născut în urmă cu aproximativ 6 luni, iar silueta pe care o are acum a stârnit multe reacții în mediul online, mai ales din partea celor care nu sunt deloc mulțumiți de felul în care aceasta arată după ce a adus pe lume primul lor copil.

Jador nu a stat prea mult pe gânduri și a sărit în apărearea soției lui, având un mesaj cât se poate de clar și de tăios pentru toți cei care au criticat-o pe aceasta din cauza aspectului ei fizic.

Descoperă în rândurile de mai jos ce a avut de spus cântărețul și cum i-a „pus la punct” pe cei care s-au hotărât să îi spună Oanei cum ar trebui să arate de fapt.

Jador a reacționat dur după ce mai multe internaute au pus-o la zid pe Oana Ciocan pentru silueta ei. Cum arată la 6 luni după naștere

Recent, Oana și Jador s-au filmat în timp ce dansau pe una dintre piesele lui, moment în care foarte multe persoane care îi urmăresc în online au rămas uimiți de felul în care aceasta arătă în prezent, la jumătate de an de la prima naștere.

Pentru că ea nu a luat foarte multe kilograme în timpul sarcinii și nici după ce l-a adus pe lume pe Avraam nu s-a îngrășat deloc, internauții nu doar că au rămas uimiți, ci au și pus-o la zid, reproșându-i chiar că a slăbit și că nu i-ar sta bine așa.

În timp ce unii au numit-o „prea slabă” și i-au adresat cuvinte dureroase, Jador nu a putut sta departe de răutățile gratuite și a simțit nevoia să intervină, luându-i apărarea celei pe care o iubește atât de mult.

„Deci vă rog frumos, un mesaj foarte important pentru toate fetele care vorbesc urât despre aspectul fizic al soției mele și au spus că a slăbit foarte tare. Soția mea dă lapte bebelușului nostru de 6 luni de zile. El mănâncă doar lăptic, pentru că ne dorim că el să fie sănătos, să nu aibă probleme, să fie puternic, să îl creștem cât de bine putem noi. Asta înseamnă că ea să facă niște sacrificii fizice.

Unele femei se îngrașă, altele slăbesc. Dar eu am pretenția la voi să înțelegeți pentru că sunteți femei. Să nu mai dați una în alta. Și să înțelegeți că femeia asta face niște sacrificii. O să vedeți și voi când o să aveți. Deci nu-mi mai criticați soția, pentru că este cea mai frumoasă. Și din toate femeile care s-au uitat la mine pe ea am ales-o. Deci ea este cea mai frumoasă” a transmis acesta în mediul online, dorind să le pună la punct pe cele care țin să arunce cu vorbe grele în Oana.

El a ținut să adauge și câteva detalii despre viața lor privată, demonstrând cât de mult o iubește și cât de importantă este pentru el în pofida tuturor răutăților care îi sunt aduse în mediul online.

„Toți banii mei stau la soția mea, că eu cheltuiesc foarte mulți bani și îi ține ea (…) Daca îmi dă mulți bani, eu îi cheltuiesc pe toți. Toți banii mei sunt la ea. Ce e al meu, e și al ei. Putea să își cumpere 14 bone (…) A ales să nu aibă bonă, a ales să își crească singură copilul” a explicat el.

Pentru Jador, tot ce contează este ca ea și fiul lor să fie bine, însă de această dată se pare că nu a mai putut să se mai abțină, deoarece internauții au întrecut măsura cu observațiilor lor.

Iată doar câteva dintre acestea:

„Prea slabăă!”;

„Ce a slăbit Oana așa?”;

„Ce slabă e Oana”;

„E prea slabă, corp de copil, ia ceva să te îngrași”;

„Scobitoare s-a făcut Oana”;

„E prea slabă chiar dacă alăptează”;

„Ce slabă este. Mănâncă un pic mai mult, dragă”;

„Foarte slabă sărăcuța”.

