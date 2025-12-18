Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere

Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere

Jador i-a pus la punct pe cei care au criticat-o pe soția lui pentru aspectul ei fizic. Artistul le-a transmis un mesaj foarte clar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 15:56 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 17:07
Galerie
Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale | Antena 1/ Captură Instagram

Oana Ciocan a născut în urmă cu aproximativ 6 luni, iar silueta pe care o are acum a stârnit multe reacții în mediul online, mai ales din partea celor care nu sunt deloc mulțumiți de felul în care aceasta arată după ce a adus pe lume primul lor copil.

Jador nu a stat prea mult pe gânduri și a sărit în apărearea soției lui, având un mesaj cât se poate de clar și de tăios pentru toți cei care au criticat-o pe aceasta din cauza aspectului ei fizic.

Citește și: Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său

Descoperă în rândurile de mai jos ce a avut de spus cântărețul și cum i-a „pus la punct” pe cei care s-au hotărât să îi spună Oanei cum ar trebui să arate de fapt.

Articolul continuă după reclamă

Jador a reacționat dur după ce mai multe internaute au pus-o la zid pe Oana Ciocan pentru silueta ei. Cum arată la 6 luni după naștere

Recent, Oana și Jador s-au filmat în timp ce dansau pe una dintre piesele lui, moment în care foarte multe persoane care îi urmăresc în online au rămas uimiți de felul în care aceasta arătă în prezent, la jumătate de an de la prima naștere.

Pentru că ea nu a luat foarte multe kilograme în timpul sarcinii și nici după ce l-a adus pe lume pe Avraam nu s-a îngrășat deloc, internauții nu doar că au rămas uimiți, ci au și pus-o la zid, reproșându-i chiar că a slăbit și că nu i-ar sta bine așa.

Citește și: Jador a oprit un concert din Olanda. Artistul a dezvăluit de ce a coborât imediat de pe scenă

În timp ce unii au numit-o „prea slabă” și i-au adresat cuvinte dureroase, Jador nu a putut sta departe de răutățile gratuite și a simțit nevoia să intervină, luându-i apărarea celei pe care o iubește atât de mult.

„Deci vă rog frumos, un mesaj foarte important pentru toate fetele care vorbesc urât despre aspectul fizic al soției mele și au spus că a slăbit foarte tare. Soția mea dă lapte bebelușului nostru de 6 luni de zile. El mănâncă doar lăptic, pentru că ne dorim că el să fie sănătos, să nu aibă probleme, să fie puternic, să îl creștem cât de bine putem noi. Asta înseamnă că ea să facă niște sacrificii fizice.

Unele femei se îngrașă, altele slăbesc. Dar eu am pretenția la voi să înțelegeți pentru că sunteți femei. Să nu mai dați una în alta. Și să înțelegeți că femeia asta face niște sacrificii. O să vedeți și voi când o să aveți. Deci nu-mi mai criticați soția, pentru că este cea mai frumoasă. Și din toate femeile care s-au uitat la mine pe ea am ales-o. Deci ea este cea mai frumoasă” a transmis acesta în mediul online, dorind să le pună la punct pe cele care țin să arunce cu vorbe grele în Oana.

Citește și: Jador și-a cumpărat o nouă mașină. Cum arată bolidul de lux al artistului: „Sunt cel mai tânăr proprietar”

El a ținut să adauge și câteva detalii despre viața lor privată, demonstrând cât de mult o iubește și cât de importantă este pentru el în pofida tuturor răutăților care îi sunt aduse în mediul online.

„Toți banii mei stau la soția mea, că eu cheltuiesc foarte mulți bani și îi ține ea (…) Daca îmi dă mulți bani, eu îi cheltuiesc pe toți. Toți banii mei sunt la ea. Ce e al meu, e și al ei. Putea să își cumpere 14 bone (…) A ales să nu aibă bonă, a ales să își crească singură copilul” a explicat el.

Pentru Jador, tot ce contează este ca ea și fiul lor să fie bine, însă de această dată se pare că nu a mai putut să se mai abțină, deoarece internauții au întrecut măsura cu observațiilor lor.

Iată doar câteva dintre acestea:

„Prea slabăă!”;

„Ce a slăbit Oana așa?”;

„Ce slabă e Oana”;

„E prea slabă, corp de copil, ia ceva să te îngrași”;

„Scobitoare s-a făcut Oana”;

„E prea slabă chiar dacă alăptează”;

„Ce slabă este. Mănâncă un pic mai mult, dragă”;

„Foarte slabă sărăcuța”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj foto cu Jador, Oana Ciocan și fiul lor, Avraam
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Jador și Oana Ciocan și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința în renovare

Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” Pensia &#8220;ruşinoasă&#8221; pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Observatornews.ro 3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța 3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
Antena 3 Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine” Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști Catine.ro
Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua sa, în memoria Ionelei Prodan. De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecere
Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua sa, în memoria Ionelei Prodan. De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecere
Ce își dorește Alp Navruz în 2026 pe plan personal și profesional. Actorul și-a transmis rezoluțiile
Ce își dorește Alp Navruz în 2026 pe plan personal și profesional. Actorul și-a transmis rezoluțiile Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă Jurnalul
Soția lui Răzvan Lucescu, premiu important pentru traducerea unei cărți! Ana‑Maria Lucescu, apreciată și în afara României
Soția lui Răzvan Lucescu, premiu important pentru traducerea unei cărți! Ana‑Maria Lucescu, apreciată și în... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța
3.000 € salariu, fără diplome. Meseria la mare căutare în această perioadă în Franța Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x