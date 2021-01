Cât a costat nunta extravagantă a Melaniei Trump cu Donald Trump. Magnatul a scos din buzunar o sumă colosală

Una dintre cele mai extravagante părți ale nunții a fost tortul masiv cu șapte niveluri, care avea o înălțime de aproximativ 1,5 metri, măsura aproape doi metri lățime și cântărea aproape 90 de kg. Prăjitura a fost înmuiată în Grand Marnier și acoperită în 2000 de flori de zahăr prelucrate manual. Creația de 50.000 de dolari (37.000 de lire sterline). Cedric Barberet, fostul bucătar de patiserie de la Mar-a-Lago care a ajutat la pregătirea tortului, a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Am servit tortul cu personalul, după nuntă. Am avut niște angajați foarte flămânzi!”.

Melania a dezvăluit mai târziu că ea fusese cea "însărcinată" cu organizarea nunții, în timp ce viitorul ei soț a ales să joace golf în loc să se implice prea mult în toate detaliile. Ea a declarat pentru revista People: "Am aranjat totul. M-am asigurat că totul este exact acolo unde ar trebui să fie."

Ceremonia a avut loc la Biserica Episcopală din Bethesda-by-the-Sea, în Palm Beach, înainte ca oaspeții să se retragă în stațiunea privată Mar-a-Lago a lui Trump. Mulți dintre participanți au primit cazare gratuită la Mar-a-Lago, unde au fost tratați cu halate de baie brodate cu inițialele lor, tratamente spa și runde de golf înainte de nuntă.

Sala de bal a fost decorată cu aproximativ 10.000 de flori care au fost expediate în camioane masive de la New York la Florida.

Afară, un avion trecea deasupra capului lor, cu un banner pe care scria "Melania, You're Hired" ("Melania, ești angajată!")- o referință la sloganul lui Trump din The Apprentice.

Cine este Melania Trump și cum a ajuns în brațele unuia dintre cei mai bogați bărbați ai Americii

Tatăl era vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns la New York.

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.

Melania Trump a lăsat cartea și a mers să fie model la Milano

A renunţat la facultate şi s-a mutat la Milano, unde a lucrat câţiva ani în principal ca model pentru diverse reviste. În 1996, a ajuns la New York. A apărut într-o reclamă pentru Camel, panou amplasat în Times Square, şi într-un număr special al revistei Sports Illustrated. Într-o noapte, în clubul Kit Kat din Manhattan, modelul în vârstă de 28 de ani la acel moment l-a cunoscut pe magnatul Donald Trump, în vârstă de 52 de ani.

În 1999, Howard Stern a intervievat-o pentru emisiunea lui radio. A răspuns fără reţinere la întrebări precum cât de des întreţine relaţii sexuale cu Trump şi dacă este dezbrăcată. O atitudine faţă de presă şi public complet diferită de cea din ultimii ani.

Trump şi Melania au fost despărţiţi o perioadă, dar şi-au reluat relaţia

În 2001, ea a primit o viză de şedere cunoscută popular ca „Einstein”, acordată personalităţilor străine cu „abilităţi extraordinare”, între care laureaţilor Nobel sau artiştilor cunoscuţi la nivel mondial. În acel an, potrivit The Washington Post, programul a fost atribuit doar pentru 3.000 de persoane, mai puţin de 1% din totalul vizelor acordate. Avocaţii primei doamne nu au dezvăluit până în prezent documentele depuse pentru solicitarea acesteia.

La gala Met din 2004, unul dintre cele mai importante evenimente din lume, Trump a cerut-o pe Melania în căsătorie.

În 2004, Melania a devenit a treia soție a lui Trump

Anul următor, într-o biserică episcopală din Palm Beach, Melania Knavs a devenit a treia soţie a lui Donald Trump. A devenit astfel cetăţean american şi l-a născut în 2006 pe Barron. „Am doi fii. Copilul meu mic este Barron şi copilul meu mare este Donald”, spunea ea într-un interviu citat de El Pais, potrivit news.ro

Iniţial, a produs bijuterii, accesorii şi produse cosmetice, ducând o viaţă aparent liniştită în New York. Începând cu 2015, când Trump şi-a lansat campania pentru Casa Albă, a ajuns în atenţia presei. De atunci, au fost scoase la lumină înregistrări vechi, fotografii compromiţătoare şi au apărut numeroase zvonuri cu privire la mariajul cu Donald Trump, acuzat că a plătit pentru ca o actriţă porno să nu dezvăluie că aveau o relaţie cu trei luni înainte de naşterea lui Barron.