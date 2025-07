Cât câștigă o bonă care lucrează pentru familia Kardashian. 10 femei se ocupă zilnic de cei patru copii

Nu e un secret că lui Kim Kardashian îi place să cheltuie fără să se uite la preț. Are un avion privat, o colecție impresionantă de piese vestimentare de designer și, da, chiar și toalete placate cu aur.

Așa că nu e deloc surprinzător că, atunci când vine vorba de ce are mai drag pe lume, copiii, nu se zgârcește deloc. Plătește sume serioase ca să se asigure că au parte de cea mai bună îngrijire.

Cât câștigă o bonă care lucrează pentru familia Kardashian

Între afacerile ei, aparițiile publice, proiectele din actorie cu Ryan Murphy și facultatea de drept (pe care tocmai a terminat-o), Kim are adesea nevoie de ajutor ca să facă față. Bonele devin, practic, parte din echipa ei de zi cu zi.

Așa cum fanii au putut vedea în „Keeping Up With the Kardashians” și mai nou în „The Kardashians”, Kim are mai multe bone care o ajută să facă față vieții de supervedetă și, în același timp, să aibă grijă de cei patru copii pe care îi are cu fostul soț, Kanye West.

O sursă a declarat recent pentru The Sun că vedeta are în jur de 10 bone care lucrează prin rotație și o ajută să-i crească pe North (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani).

Potrivit aceleiași publicații, fiecare dintre ele câștigă peste 100.000 de dolari pe an – ceea ce înseamnă că doar cu îngrijirea copiilor, Kim cheltuie anual câteva milioane de dolari.

Cu peste 1,7 miliarde de dolari în conturi, e limpede că suma asta nu o sperie – mai ales că își dorește ca cei mici să fie crescuți în cele mai bune condiții.

Bonele lucrează chiar și noaptea

Potrivit sursei, locuința lui Kim este permanent deservită de personal de îngrijire, iar bonele sunt de serviciu inclusiv noaptea, în caz că vreunul dintre copii se trezește.

De regulă, bonele își încep programul la 6 dimineața și au ture de câte 12 ore. Se pare că ori de câte ori copiii merg în vizită la tatăl lor, Kanye West, o bonă îi însoțește – ceea ce înseamnă că, în zilele respective, e nevoie de personal suplimentar.

Iar bonele nu sunt acolo doar ca să „supravegheze” copiii. Sursa a povestit că fotomodelul le dă instrucțiuni clare și detaliate, adaptate fiecărui copil în funcție de nevoile lui și de programul din ziua respectivă.

Pe lângă bone, copiii lucrează și cu profesori particulari care se schimbă periodic, dar și cu instructori de artă, dans și muzică, potrivit aceleiași publicații.

Copiii au și stiliști personali, dar și oameni care se ocupă special de alimentația lor. Pe lângă programul zilnic, bonele sunt responsabile și de lucruri precum spălatul hainelor, siguranța copiilor și coordonarea cu șoferii.

Chiar dacă salariile lor depășesc 100.000 de dolari pe an, se pare că banii sunt pe deplin meritați – multe dintre ele sunt atât de implicate și ocupate, încât locuiesc chiar în casa lui Kim.

Pentru Kim, lucrul acesta nu e ceva nou. Ea și frații ei au crescut, la rândul lor, înconjurați de bone. Chiar înainte ca familia Kardashian să devină faimoasă, Kris Jenner angajase bone care să o ajute cu îngrijirea zilnică a copiilor, încă din anii ’90.

Acum, când Kim are și ea patru copii – și se descrie uneori ca mamă singură, din cauza lipsei de implicare a lui Kanye West –, înțelege mai bine ca niciodată cât de important este să ai ajutor.