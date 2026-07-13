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Cât de mare și frumos a crescut băiatul lui Wilmark. Celebrul coregraf s-a mândrit cu acesta la un eveniment monden

Wilmark are o familie superbă și doi băieți de care este foarte mândru. Iată cât de mult a crescut fiul său cel mare!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 08:43 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 10:37
Cât de mare și frumos a crescut băiatul lui Wilmark. Celebrul coregraf s-a mândrit cu acesta la un eveniment monden | Captură Instagram
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De curând, celebrul coregraf s-a afișat cu băiatul cel mare, în premieră, la un eveniment monden, mai precis, la deschiderea unui magazin de haine de pe Calea Victoriei, potrivit click.ro.

Cu această ocazie, internauții au remarcat ce băiat frumos are Wilmark!

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Cât de mare și frumos s-a făcut băiatul lui Wilmark: „Ne pregătim să facem o ieșire între băieți”

Mândru de compania fiului său cel mare, Wilmark a dat interviuri, declarând că este pentru prima dată când Lukas îl însoțește la un eveniment.

„Este o premieră, pentru că, pentru prima dată, fiul meu, Lukas, vine cu mine la un eveniment, și nu forțat-obligat! El este pasionat de modă, a făcut, la un moment dat, tricouri pentru prietenii lui și chiar e talentat și a avut succes. Apoi a trecut la muzică! Eu sunt mai strict decât Ioana, soția mea! Noi suntem bărbați și ne comportăm ca atare!”, a declarat Wilmark pentru click.ro.

„Am fost curios să văd ce e pe aici! Îmi plac hainele! O să rămân la pasiunea de artist! E un tată foarte bun. E normal să mă certe, din neatenții, greșeli... Nu am nicio iubită acum!”, a dezvăluit și fiul de 18 ani al lui Wilmark pentru sursa citată mai sus.

IMAGINI AICI:

Celebrul coregraf se înțelege foarte bine cu băiatul lui mai mare și abia așteaptă să plece cu el într-o vacanță, alături de o gașcă mare de prieteni, cu care se distrează excelent împreună.

De asemenea, Wilmark are grijă să îi ofere mereu sfaturi înțelepte fiului său, legate de viață, de relații, dar și de viitor.

„Ne pregătim să facem o ieșire între băieți, o să mergem la mare și vom petrece acolo unde am un contract de o lună și jumătate pe timpul verii, la un hotel cunoscut. În prima parte a vacanței voi pleca cu Lukas și prietenii lui, ne facem de cap, eu sunt pe post de MC și lecții de dans.

Lukas învață foarte bine, e responsabil și respectuos, are prieteni frumoși și ne distrăm foarte bine împreună. La noi acasă avem o relație foarte echilibrată între noi, cu toții”, a mai spus Wilmark, potrivit sursei citate mai sus.

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