Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Soția lui Wilmark, apariție spectaculoasă la un eveniment de gală! Cum arată Ioana Rizzo și cu ce se ocupă

Soția lui Wilmark, apariție spectaculoasă la un eveniment de gală! Cum arată Ioana Rizzo și cu ce se ocupă

Wilmark are toate motivele să fie mândru de superba lui soție, Ioana! Celebrul coregraf apare rar alături de jumătatea sa, însă de fiecare dată când o face, cei doi reușesc să atragă toate privirile.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 26 Octombrie 2025, 16:15 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 13:31
Wilmark și Ioana Rizzo sunt părinții a doi băieți deja adolescenți

La fel s-a întâmplat și miercuri seară, pe 15 octombrie, când Wilmark și Ioana au luat parte la Gala „Nu există nu se poate”, eveniment organizat de Andreea Marin la Palatul Parlamentului.

Soția lui Wilmark, apariție spectaculoasă la un eveniment de gală

Pentru că evenimentul cerea o ținută elegantă, cei doi soți s-au ridicat la înălțimea momentului. Wilmark a ales un costum rafinat, accesorizat cu papion, în timp ce Ioana, frumoasa lui soție, a impresionat într-o rochie lungă, neagră, din catifea, cu pietre argintii și spatele gol, care i-a pus perfect în valoare silueta. A fost o apariție de senzație – soțul ei nu-și putea lua ochii de la ea. Împreună, au fost unul dintre cele mai elegante cupluri ale serii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Se știe că Wilmark are dansul în sânge și că tot dansul i-a adus-o în cale pe actuala sa soție – cei doi s-au cunoscut la un curs. Deși el nu reușește mereu să ajungă la sală, Ioana își face timp pentru ea și merge regulat la ore de Pilates. Iar atunci când programul le permite, pentru că lucrează împreună la firma lor de organizare de evenimente, Wilmark și Ioana profită de ocazie și fac mișcare împreună, fie la sală, fie la o sesiune de alergat în parc.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Pot să spun că sunt norocoasă în privința siluetei. Obișnuiesc să evit cerealele cu gluten și zahărul. Merg la Pilates de două ori pe săptămână. Cu Wilmark mergem împreună la alergat în parc, o dată pe săptămână, și uneori mai merg cu el la sală când e urât afară și nu putem ieși în parc la alergat.

Dansăm destul de des împreună. Primul stil de dans pe care l-am învățat de la soțul meu a fost salsa”, a mărturisit soția lui Wilmark, vorbind despre cum reușește să își păstreze silueta de invidiat după doi copii, potrivit Click.ro.

Citește și: Ce face și cum arată acum Wilmark Rizzo Hernandez. Ce a povestit despre soția sa, Ioana: “Era neascultătoare”

Wilmark și Ioana Rizzo au împreună doi băieți adolescenți

Wilmark și Ioana Rizzo sunt părinții a doi băieți deja adolescenți – Loukas, de 17 ani, și Joakin, de 13 – pe care i-au implicat deja în activitatea lor, oferindu-le mici responsabilități în cadrul firmei de organizare de evenimente pe care o conduc împreună.

Wilmark, unul dintre cei mai apreciați coregrafi din România, care a devenit cunoscut datorită participării sale în juriul emisiunii „Dansez pentru tine”, și soția sa, Ioana, sunt căsătoriți de 17 ani și formează unul dintre cele mai sudate cupluri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În urmă cu ceva timp, dansatorul a oferit un interviu în care a povestit cum a cunoscut-o pe Ioana și cum reușesc cei doi să păstreze armonia în relația lor.

„Pe Ioana am cunoscut-o la cursul meu de dans, într-o seară în care ea, cea mai neascultătoare dintre toate fetele, a refuzat coregrafia. După curs, am rugat-o să rămână să îmi explice ce se întâmplă și am început să repetăm împreună. Asta s-a întâmplat câteva săptămâni la rând, până când am invitat-o la o cină mexicană”, a declarat Wilmark.

El a adăugat: „De acolo… discotecă, tequila și salsa – și-au spus cuvântul. Am avut o discuție sinceră, ne-am plimbat toată noaptea pe străzile Bucureștiului, am dansat până am ajuns acasă, iar între noi s-a aprins o scânteie. A fost momentul în care am știut că începe o poveste – povestea vieților noastre. Ne știm de ani buni, dar anul acesta am împlinit 17 ani de căsătorie (nu îmi place acest cuvânt). Dar iubesc legătura care ne unește!”

De ce nu sărbătorește Fuego Crăciunul alături de mama sa. Cum arată femeia care i-a dat viață celebrului artist... Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Observatornews.ro Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect
Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment
Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x