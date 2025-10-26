Soția lui Wilmark, apariție spectaculoasă la un eveniment de gală! Cum arată Ioana Rizzo și cu ce se ocupă

Wilmark are toate motivele să fie mândru de superba lui soție, Ioana! Celebrul coregraf apare rar alături de jumătatea sa, însă de fiecare dată când o face, cei doi reușesc să atragă toate privirile.

La fel s-a întâmplat și miercuri seară, pe 15 octombrie, când Wilmark și Ioana au luat parte la Gala „Nu există nu se poate”, eveniment organizat de Andreea Marin la Palatul Parlamentului.

Soția lui Wilmark, apariție spectaculoasă la un eveniment de gală

Pentru că evenimentul cerea o ținută elegantă, cei doi soți s-au ridicat la înălțimea momentului. Wilmark a ales un costum rafinat, accesorizat cu papion, în timp ce Ioana, frumoasa lui soție, a impresionat într-o rochie lungă, neagră, din catifea, cu pietre argintii și spatele gol, care i-a pus perfect în valoare silueta. A fost o apariție de senzație – soțul ei nu-și putea lua ochii de la ea. Împreună, au fost unul dintre cele mai elegante cupluri ale serii.

Se știe că Wilmark are dansul în sânge și că tot dansul i-a adus-o în cale pe actuala sa soție – cei doi s-au cunoscut la un curs. Deși el nu reușește mereu să ajungă la sală, Ioana își face timp pentru ea și merge regulat la ore de Pilates. Iar atunci când programul le permite, pentru că lucrează împreună la firma lor de organizare de evenimente, Wilmark și Ioana profită de ocazie și fac mișcare împreună, fie la sală, fie la o sesiune de alergat în parc.

„Pot să spun că sunt norocoasă în privința siluetei. Obișnuiesc să evit cerealele cu gluten și zahărul. Merg la Pilates de două ori pe săptămână. Cu Wilmark mergem împreună la alergat în parc, o dată pe săptămână, și uneori mai merg cu el la sală când e urât afară și nu putem ieși în parc la alergat.

Dansăm destul de des împreună. Primul stil de dans pe care l-am învățat de la soțul meu a fost salsa”, a mărturisit soția lui Wilmark, vorbind despre cum reușește să își păstreze silueta de invidiat după doi copii, potrivit Click.ro.

Wilmark și Ioana Rizzo au împreună doi băieți adolescenți

Wilmark și Ioana Rizzo sunt părinții a doi băieți deja adolescenți – Loukas, de 17 ani, și Joakin, de 13 – pe care i-au implicat deja în activitatea lor, oferindu-le mici responsabilități în cadrul firmei de organizare de evenimente pe care o conduc împreună.

Wilmark, unul dintre cei mai apreciați coregrafi din România, care a devenit cunoscut datorită participării sale în juriul emisiunii „Dansez pentru tine”, și soția sa, Ioana, sunt căsătoriți de 17 ani și formează unul dintre cele mai sudate cupluri.

În urmă cu ceva timp, dansatorul a oferit un interviu în care a povestit cum a cunoscut-o pe Ioana și cum reușesc cei doi să păstreze armonia în relația lor.

„Pe Ioana am cunoscut-o la cursul meu de dans, într-o seară în care ea, cea mai neascultătoare dintre toate fetele, a refuzat coregrafia. După curs, am rugat-o să rămână să îmi explice ce se întâmplă și am început să repetăm împreună. Asta s-a întâmplat câteva săptămâni la rând, până când am invitat-o la o cină mexicană”, a declarat Wilmark.

El a adăugat: „De acolo… discotecă, tequila și salsa – și-au spus cuvântul. Am avut o discuție sinceră, ne-am plimbat toată noaptea pe străzile Bucureștiului, am dansat până am ajuns acasă, iar între noi s-a aprins o scânteie. A fost momentul în care am știut că începe o poveste – povestea vieților noastre. Ne știm de ani buni, dar anul acesta am împlinit 17 ani de căsătorie (nu îmi place acest cuvânt). Dar iubesc legătura care ne unește!”