Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”

Celebrul coregraf a făcut o schimbare radicală de look, apelând pentru prima dată la un medic estetician.

Publicat: Duminica, 12 Aprilie 2026, 11:15 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 16:58
Wilmark, în vârstă de 48 de ani, este cel mai cunoscut exponent al culturii latino în România. Președinte al Asociației Române de Dans și fondator al agenției Epika Booking Artist, coregraful a marcat un nou capitol profesional prin lansarea conceptului „Latino Crazy Party”.

Odată cu această nouă etapă, Wilmark și-a dorit să își împrospăteze privirea, așa că nu a mai stat pe gânduri. La trei săptămâni de la operație, artistul se declară foarte încântat de rezultat.

Wilmark a apelat la medicul estetician: „Pentru mine ochii sunt foarte importanți”

Wilmark a vorbit cu sinceritate despre acest pas important din viața sa. Alături de soția lui, Ioana, el a împărtășit detalii despre decizia personală: o procedură de blefaroplastie pentru a-și păstra prospețimea imaginii, potrivit click.ro.

Soția sa i-a fost alături pe toată durata acestui proces de transformare și l-a susținut, punând accent pe importanța eliminării tabuurilor despre intervențiile estetice la bărbați.

„Mă bucur foarte mult că am fost așa curajos. Mi-a fost teamă la început să fac acest pas, am cântărit mult această decizie! M-am hotărât să-mi fac atât blefaroplastie superioară, cât și blefaroplastie inferioară, pentru că mi-am dorit un look fresh și totul a fost foarte bine, rezultatul este uimitor, mi-a luat zece ani de pe chip.

M-am simțit bine imediat după operație și chiar sunt foarte încântată! Detaliile fac diferența dintre <<bine>> și <<impecabil>>, iar eu sunt impecabil acum și îi mulțumesc mult domnului doctor. Pentru mine ochii sunt foarte importanți, cred că transmit foarte mult atunci când urci pe scenă, când vorbești cu oamenii, când te adresezi publicului.

Niciodată nu am avut ochii mari, dar cred că în ultima vreme păreau mai închiși și parcă aveam o figură mai tristă! M-am recuperat frumos după prima săptămână. A fost minim o săptămână fără dansuri dar a meritat tot sacrificiul!”, a mărturisit Wilmark pentru click.ro.

Wilmark revine în atenția publicului cu un nou concept de spectacol

Pe plan profesional, Wilmark a creat un nou concept de petreceri. Structurat pe durata a 60 de minute, „Latino Crazy Party” propune o experiență imersivă, dedicată liderilor de business și organizatorilor care doresc să transforme evenimentele corporate sau private într-un festival în adevăratul sens al cuvântului.

„Vrem să oferim o alternativă celor care s-au săturat de rețetele prăfuite. Fie că vorbim de un eveniment corporate de anvergură sau de o petrecere privată exclusivistă, obiectivul nostru este să livrăm un festival în adevăratul sens al cuvântului, unde eleganța întâlnește adrenalina”, a explicat Wilmark, citat de sursa menționată mai sus.

Cu o carieră de peste 25 de ani în radio, televiziune și management artistic (Mandinga, Dansez pentru Tine, Gozadero Festival), Wilmark este brandul care a definit stilul latino în România.

Coregraful a deschis prima școală de dans latino în România. Wilmark conduce Asociația Română de Dans, unde sprijină tinerele talente de dansatori să își îndeplinească visul.

