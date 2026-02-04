Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline! Ce au scris britanicii despre român

Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline! Ce au scris britanicii despre român

Cătălin Botezatu a fost jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline. Se pare că totul s-a petrecut recent, când se afla la Londra.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 15:46 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 16:27
Galerie
Descoperă detalii despre ceasul furat al lui Cătălin Botezatu | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Celebrul designer român a trecut printr-o situație extrem de neplăcută și a fost avut nevoie de ajutorul autorităților britanice după ce i-a fost furat un ceas de lux, în valoare de 2 milioane de lire sterline. Descoperă cum a fost posibil și ce s-a întâmplat, dar și despre ce ceas este vorba. Incidentul a ajusn inclusiv în celebra publicație britanică Daily Mail.

Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de euro. Incidentul din Londra, pe pagina celebrei publicații Daily Mail. Ce s-a aflat

Recent, Cătălin Botezatu a trecut printr-o situație deloc plăcută, în timp ce se afla în Marea Britanie. Celebrului designer român i s-ar fi furat un ceas de lux marca Richard Mille, din seria Sapphire, considerată a fi una dintre cele mai rare, apreciate și scumpe colecții de ceasuri din lume. Accesoriul este realizat în bloc de cristal de safir și vine cu patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05. Aceste modele sunt extrem de apreciate și râvnite de vedete din întreaga lume și se pare că și Cătălin Botezatu deținde un astfel de model, în valoare de 2 milioane de lire sterline.

Citește și: Ce s-a aflat despre averea lui Cătălin Botezatu! Detalii neștiute despre celebrul designer român

Articolul continuă după reclamă

Rafael Nadal deține și el unul, la fel pilorul de Formula 1 Charles Leclerc. Jay Z are și el un Richard mille RM 056 Blueprint în valoare de 2 milioane de lire sterline.

Incidentul a avut loc joi, pe 29 ianuarie 2026, în Berkeley Square, în cartierul exclusivist Mayfair din Londra, o zonă extrem de frecventată de hoți. Văzând că ceasul i-a dispărut, Cătălin Botezatu a alertat autoritățile britanice și acestea s-au deplasat imediat la fața locului, pentru a vorbi cu designerul român. Ceva mai târziu, în aceeași zi, un bărbat în jurul vârstei de 33 de ani a fost arestat ca fiind principalul suspect. Younes Djoudi urmează să aibă următoarea înfățișare vineri, pe 27 februarie 2026, la Tribunalul Coroanei din Southwark.

Incidentul a ajuns inclusiv în presa britanică, în celebra publicație Daily Mail, care l-a prezentat pe Botezatu ca fiind „designerul care creează ținute pentru vedete de la Hollywood și care a lcurat pentru Vogue și Versace”.

colaj foto cu catalin botezatu

Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă - casa de modă Delphi - în anii 1990, deschizând primul său butic în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams. Pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice, a scris Daily Mail despre designerul român, potrivit news.ro.

Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion... Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostănica: „Toate vacanțele le petreceam în spital. Mi-a fost rușine să vorbesc”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul
Observatornews.ro Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Antena 3 Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem” Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
SpyNews Sora lui Mario Berinde neagă că a fost amenințată cu moartea. Conturile cu numele ei ar fi false: ”Oamenii sunt răi” Sora lui Mario Berinde neagă că a fost amenințată cu moartea. Conturile cu numele ei ar fi false: ”Oamenii sunt răi”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mihai Trăistariu, atacuri repetate la adresa Andreei Bălan, jurat Eurovision: „Nu ar trece nici de preselecție, dacă ar concura”
Mihai Trăistariu, atacuri repetate la adresa Andreei Bălan, jurat Eurovision: „Nu ar trece nici de preselecție,...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostănica: „Toate vacanțele le petreceam în spital. Mi-a fost rușine să vorbesc”
Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostănica: „Toate vacanțele le petreceam în spital. Mi-a fost rușine...
Cum a decis Baris Arduc să se căsătorească cu Gupse Ozay. A făcut o mărturisire surprinzătoare la câțiva ani de la eveniment
Cum a decis Baris Arduc să se căsătorească cu Gupse Ozay. A făcut o mărturisire surprinzătoare la câțiva ani... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în... Elle
Sora lui Mario Berinde neagă că a fost amenințată cu moartea. Conturile cu numele ei ar fi false: ”Oamenii sunt răi”
Sora lui Mario Berinde neagă că a fost amenințată cu moartea. Conturile cu numele ei ar fi false: ”Oamenii sunt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Penne all’arrabbiata. Rețetă italiană tradițională de paste cu sos picant
Penne all’arrabbiata. Rețetă italiană tradițională de paste cu sos picant HelloTaste.ro
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital: Selecționerul lămurește situația privind starea sa de sănătate
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital: Selecționerul lămurește situația privind starea sa de... BZI
Ce-i motivează pe angajații români. Salariul și beneficiile au trecut pe locul 2
Ce-i motivează pe angajații români. Salariul și beneficiile au trecut pe locul 2 Jurnalul
Controlorii STB, limitați de noile buletine electronice. Călătorii fără bilet nu pot fi amendați
Controlorii STB, limitați de noile buletine electronice. Călătorii fără bilet nu pot fi amendați Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Budincă de varză cu morcovi la cuptor, pentru una dintre mesele principale
Budincă de varză cu morcovi la cuptor, pentru una dintre mesele principale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x