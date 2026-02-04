Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline! Ce au scris britanicii despre român

Cătălin Botezatu a fost jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline. Se pare că totul s-a petrecut recent, când se afla la Londra.

Celebrul designer român a trecut printr-o situație extrem de neplăcută și a fost avut nevoie de ajutorul autorităților britanice după ce i-a fost furat un ceas de lux, în valoare de 2 milioane de lire sterline. Descoperă cum a fost posibil și ce s-a întâmplat, dar și despre ce ceas este vorba. Incidentul a ajusn inclusiv în celebra publicație britanică Daily Mail.

Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de euro. Incidentul din Londra, pe pagina celebrei publicații Daily Mail. Ce s-a aflat

Recent, Cătălin Botezatu a trecut printr-o situație deloc plăcută, în timp ce se afla în Marea Britanie. Celebrului designer român i s-ar fi furat un ceas de lux marca Richard Mille, din seria Sapphire, considerată a fi una dintre cele mai rare, apreciate și scumpe colecții de ceasuri din lume. Accesoriul este realizat în bloc de cristal de safir și vine cu patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05. Aceste modele sunt extrem de apreciate și râvnite de vedete din întreaga lume și se pare că și Cătălin Botezatu deținde un astfel de model, în valoare de 2 milioane de lire sterline.

Citește și: Ce s-a aflat despre averea lui Cătălin Botezatu! Detalii neștiute despre celebrul designer român

Articolul continuă după reclamă

Rafael Nadal deține și el unul, la fel pilorul de Formula 1 Charles Leclerc. Jay Z are și el un Richard mille RM 056 Blueprint în valoare de 2 milioane de lire sterline.

Incidentul a avut loc joi, pe 29 ianuarie 2026, în Berkeley Square, în cartierul exclusivist Mayfair din Londra, o zonă extrem de frecventată de hoți. Văzând că ceasul i-a dispărut, Cătălin Botezatu a alertat autoritățile britanice și acestea s-au deplasat imediat la fața locului, pentru a vorbi cu designerul român. Ceva mai târziu, în aceeași zi, un bărbat în jurul vârstei de 33 de ani a fost arestat ca fiind principalul suspect. Younes Djoudi urmează să aibă următoarea înfățișare vineri, pe 27 februarie 2026, la Tribunalul Coroanei din Southwark.

Incidentul a ajuns inclusiv în presa britanică, în celebra publicație Daily Mail, care l-a prezentat pe Botezatu ca fiind „designerul care creează ținute pentru vedete de la Hollywood și care a lcurat pentru Vogue și Versace”.

Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă - casa de modă Delphi - în anii 1990, deschizând primul său butic în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams. Pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice, a scris Daily Mail despre designerul român, potrivit news.ro.