Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline! Ce au scris britanicii despre român

Celebrul designer român a trecut printr-o situație extrem de neplăcută și a fost avut nevoie de ajutorul autorităților britanice după ce i-a fost furat un ceas de lux, în valoare de 2 milioane de lire sterline. Descoperă cum a fost posibil și ce s-a întâmplat, dar și despre ce ceas este vorba. Incidentul a ajusn inclusiv în celebra publicație britanică Daily Mail.
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de euro. Incidentul din Londra, pe pagina celebrei publicații Daily Mail. Ce s-a aflat
Recent, Cătălin Botezatu a trecut printr-o situație deloc plăcută, în timp ce se afla în Marea Britanie. Celebrului designer român i s-ar fi furat un ceas de lux marca Richard Mille, din seria Sapphire, considerată a fi una dintre cele mai rare, apreciate și scumpe colecții de ceasuri din lume. Accesoriul este realizat în bloc de cristal de safir și vine cu patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05. Aceste modele sunt extrem de apreciate și râvnite de vedete din întreaga lume și se pare că și Cătălin Botezatu deținde un astfel de model, în valoare de 2 milioane de lire sterline.
Rafael Nadal deține și el unul, la fel pilorul de Formula 1 Charles Leclerc. Jay Z are și el un Richard mille RM 056 Blueprint în valoare de 2 milioane de lire sterline.
Incidentul a avut loc joi, pe 29 ianuarie 2026, în Berkeley Square, în cartierul exclusivist Mayfair din Londra, o zonă extrem de frecventată de hoți. Văzând că ceasul i-a dispărut, Cătălin Botezatu a alertat autoritățile britanice și acestea s-au deplasat imediat la fața locului, pentru a vorbi cu designerul român. Ceva mai târziu, în aceeași zi, un bărbat în jurul vârstei de 33 de ani a fost arestat ca fiind principalul suspect. Younes Djoudi urmează să aibă următoarea înfățișare vineri, pe 27 februarie 2026, la Tribunalul Coroanei din Southwark.
Incidentul a ajuns inclusiv în presa britanică, în celebra publicație Daily Mail, care l-a prezentat pe Botezatu ca fiind „designerul care creează ținute pentru vedete de la Hollywood și care a lcurat pentru Vogue și Versace”.
Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă - casa de modă Delphi - în anii 1990, deschizând primul său butic în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams. Pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice, a scris Daily Mail despre designerul român, potrivit news.ro.Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion... Boala incurabilă de care suferă Andreea Bostănica: „Toate vacanțele le petreceam în spital. Mi-a fost rușine să vorbesc”...