Dani Mocanu, premiat cu o diplomă de excelență de primarul unei comune. Momentul care a scandalizat internauții

Dani Mocanu, manelistul care a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închișoare, a fost premiat cu diploma de excelență în cadrul unui festival unde a urcat pe scenă.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 14:23 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 16:32
Dani Mocanu a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni | Captura TikTok

Dani Mocanu a fost premiat cu o diplomă de excelență de primarul unei comune din Bistrița Năsăud, în cadrul unui eveniment care a costat 80.000 de euro, potrivit presei locale. Printre artiștii care au urcat pe scenă la Festivalul Cântecului, Portului și Jocului Ilvean s-au numărat Culiță Sterp, Tzancă Uraganul și Dani Mocanu, acesta din urmă, fiind și premiat.

Dani Mocanu, premiat cu o diplomă de excelență de primarul unei comune

La finalul prestației sale, din cadrul festivalului, manelistul a avut parte de o surpriză. Primarul comunei a urcat pe scenă, a felicitat trupa pentru prestație și ulterior, i-a înmânat diploma acestuia.

„E o onoare să primesc diploma de excelență din partea domnului primar. Gălăgieeee! Mulțumesc din toată inima”, a spus cântărețul extrem de surprins dar bucuros de recunoașterea primită.

Citește și: Cum a apărut Dani Mocanu îmbrăcat la un concert și de ce a luat foc internetul. Cântărețul de manele le-a dat replica cârcotașilor

Cu toate acestea, presa locală nu a primit vesta cu aceeași bucurie. Într-o postare cu momentul de pe Facebook, localnicii în acuză pe primar că „a spart zeci de mii de euro pe un concert de câteva ore care s-a încheiat cu Dani Mocanu, fost pușcăriaș și recunoscut interlop”.

„La final, așa cum e și normal, Dani Mocanu a fost premiat. Că merită! Dacă n-a putut în primele clase, măcar acum sa ia premiul 1 cu coroniță”, se mai arată în mediul online.

Dani Mocanu a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni

De asemenea, veștile bune se țin lanț pentru manelist. El a făcut anunțul în cadrul unui alt concert care a avut loc tot în acest weekend.

„Am o veste bună pentru voi, în premieră. Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de acest mandat. Vă iubesc!”, a declarat acesta. Manelistul și-a făcut apariția pe scenă într-o cușcă transparentă și a purtat o salopetă portocalie, iar la mână dreaptă și-a agățat catușe, cel mai probabil făcând referire la pedeapsa pe care o primise.

Citește și: Dani Mocanu, strigăt de ajutor către Donald Trump: „Sunt o victimă a sistemului”. Ce pretenții are manelistul

Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor. În primă instanță, manelistul anchetat de DIICOT fusese condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare de judecătorii Tribunalului Dâmbovița, informează g4media.ro.

Manelistul scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și spălare de bani pentru că faptele s-au descris.

