Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bona filipineză în România. Influencerița are o relație apropiată cu Florence

Alina Ceușan a dezvăluit cât a costat-o venirea bonei filipineze în România, oferind câteva detalii și despre salariul acesteia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 12:30 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 17:30
Multe vedete din România au început să aleagă bone filipineze pentru a le sprijini în îngrijirea copiilor și în treburile casei. Inclusiv Alina Ceușan a apelat la această variantă și se declară extrem de mulțumită de femeia care o ajută atât cu fetița ei, Perla, cât și cu fiul său, Rock.

Citește și: Alina Ceușan, schimbare de look surprinzătoare. Celebra influenceriță e de nerecunoscut

Alina Ceușan are o relație apropiată cu bona din Filipine

Alina Ceușan a vorbit despre experiența bună pe care o are cu bona adusă din Filipine. Influencerița a dezvăluit că Florence a devenit deja parte fin familie, iar, ca un gest de apreciere pentru munca și devotamentul femeii, a ajutat-o cu cumpărăturile de Crăciun și a pregătit un pachet special pentru familia ei.

„E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajata noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”, a declarat Alina Ceușan, potrivit unei surse.

Fanii au remarcat relația apropiată dintre familie și bonă și au lăudat-o pe Alina Ceușan pentru modul în care o tratează pe Florence.

Citește și: Cât de mulți bani face Alina Ceușan lunar din online. Suma pe care o încasează este imensă

Cât a costat-o pe Alina Ceușan să aducă o bonă din Filipine în țară

Alina Ceușan a vorbit și despre costurile pentru a aduce o bonă din Filipine în România. Potrivit vedetei, numai actele și procedurile necesare pentru venirea lui Florence în țară au costat în jur de 2.500 de euro. În această sumă intră documentele de viză, taxele și toate demersurile pentru sosirea din Filipine, potrivit sursei citate mai sus.

„Sinceră să fiu, taxele depind în funcție de orașul în care te afli sau în care negociezi contractul, pentru că sunt anumite sume de start și pentru Cluj și pentru București (…) Cred că toată operațiunea începe cu actele de viză, dacă bona nu este în România și are un job de la care pleacă și vine la voi, ceea ce, de cele mai multe ori, nu se întâmplă. Ele pleacă acasă periodic. Sunt în jur de 2.500 de euro care trebuie dați pe acte, pe a o aduce din Filipine, pe viză și alte cele, după care salariul se negociază și în funcție de fișa postului, deci e unic”, a dezvăluit Alina Ceușan.

Pentru cei interesați, influencerița a oferit și contactul agenției care a ajutat-o să o găsească pe Florence.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
