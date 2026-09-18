Jiang Xueqin, analistul care a anticipat victoria lui Trump și războiul cu Iranul, face o nouă predicție surprinzătoare: Lionel Messi, președintele Argentinei?

A prezis victoria lui Trump și războiul cu Iranul. Acum face o previziune surprinzătoare despre Lionel Messi | Getty Images

Jiang Xueqin, profesor și analist geopolitic cunoscut pentru predicțiile pe care le face pornind de la tipare istorice, geopolitică și teoria jocurilor, a lansat o nouă serie de scenarii surprinzătoare. După ce două dintre predicțiile sale publice despre Donald Trump și conflictul dintre Statele Unite și Iran s-au adeverit, acesta susține că Lionel Messi ar putea ajunge, în viitor, președintele Argentinei.

Jiang Xueqin, analistul care a anticipat victoria lui Trump și războiul cu Iranul, face o nouă predicție surprinzătoare

Jiang Xueqin, absolvent al Universității Yale, a devenit cunoscut în mediul online prin analizele sale despre evoluțiile geopolitice. El a fost din nou invitat de Steven Bartlett în podcastul „The Diary of a CEO”, într-un episod publicat pe 14 septembrie 2026 și intitulat „The Man Who Predicted The Iran War”. În cadrul interviului, profesorul a prezentat mai multe predicții pentru anii următori.

A anticipat victoria lui Donald Trump

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Una dintre predicțiile care i-au adus notorietate a fost făcută în 2024, cu aproximativ șapte luni înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Jiang a susținut atunci că Donald Trump va câștiga scrutinul din noiembrie 2024. Trump a câștigat ulterior alegerile, iar predicția este catalogată drept confirmată de trackerul dedicat afirmațiilor lui Jiang.

Totuși, istoricul său nu este format exclusiv din predicții care s-au adeverit. Același tracker consemnează și ratări. Spre exemplu, Jiang a indicat-o pe Nikki Haley drept principala sa alegere pentru postul de vicepreședinte al lui Trump, însă candidatul ales a fost JD Vance.

Predicția despre războiul cu Iranul

În aprilie 2024, Jiang a făcut și o altă afirmație care avea să atragă atenția. El a spus că Statele Unite vor ajunge la un război cu Iranul într-un interval de doi până la patru ani, ceea ce plasa posibilul conflict în perioada 2026–2028. Potrivit trackerului public al predicțiilor sale, conflictul izbucnit în 2026 s-a încadrat în intervalul indicat.

De aici vine și reputația sa online de analist ale cărui previziuni sunt urmărite cu atenție. Totuși, datele disponibile trebuie privite cu precauție. Site-ul care îi urmărește predicțiile precizează că, dintre cele 22 de afirmații deja soluționate, 16 sunt considerate confirmate și șase greșite, în timp ce sute de alte predicții sunt încă în așteptarea unui rezultat.

Ce spune despre Lionel Messi

În noul episod al podcastului lui Steven Bartlett, Jiang a venit cu trei predicții noi. Una dintre ele l-a avut în centrul atenției pe Lionel Messi.

Întrebat despre următoarele sale previziuni, Jiang a spus direct că Lionel Messi va deveni președintele Argentinei. Steven Bartlett a reacționat imediat, mărturisind că nu se aștepta la o asemenea afirmație. Predicția apare în episod în jurul minutului 1:09:56.

Jiang și-a construit scenariul pornind de la relațiile pe care le observă între Argentina, Statele Unite și Israel, dar și de la popularitatea uriașă de care se bucură Messi în țara sa. În teoria lui, fotbalistul ar putea deveni o figură suficient de populară pentru a transforma această notorietate într-o forță politică.

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Analiza este însă exclusiv predicția lui Jiang. Nu există, în informațiile publice verificate, o declarație a lui Messi potrivit căreia acesta intenționează să candideze la președinția Argentinei. Dimpotrivă, Messi a fost descris în mod repetat drept o figură care, de-a lungul anilor, a evitat implicarea directă în politică.

În aceeași discuție, Jiang a prezentat și alte scenarii, printre care posibilitatea unui „asediu” al New Yorkului și ipoteza unui viitor atac major asupra infrastructurii financiare americane, în locul unei ținte fizice asemănătoare celor atacate pe 11 septembrie. Acestea sunt, la rândul lor, scenarii speculative formulate de analist în cadrul interviului.

În prezent, Lionel Messi își continuă cariera fotbalistică, iar în septembrie 2026 a fost anunțat că va avea o ultimă apariție pentru naționala Argentinei într-un meci amical cu Benin, programat pe 6 octombrie.

Rămâne de văzut dacă predicția lui Jiang despre fotbalistul argentinian va rămâne doar un scenariu spectaculos sau dacă, asemenea unora dintre afirmațiile sale anterioare, va ajunge cândva să fie verificată de realitate.