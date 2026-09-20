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Poți deveni alergic la ceva ce ai consumat ani întregi fără probleme? De ce pot apărea alergiile brusc la adulți

Ai mâncat ani la rând un anumit aliment fără nicio problemă, iar într-o zi organismul începe să reacționeze? Sau ai avut mereu un animal de companie, iar dintr-odată începi să strănuți, să ai nasul înfundat ori ochii iritați? Deși poate părea ciudat, alergiile nu apar doar în copilărie. Ele se pot dezvolta și la vârsta adultă, chiar și în cazul unor lucruri pe care organismul le-a tolerat mult timp.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 15:00 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 14:09
Poți deveni alergic la ceva ce ai consumat ani întregi fără probleme? De ce pot apărea alergiile brusc la adulți | Shutterstock
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Un material publicat recent de www.bbc.com atrage atenția asupra alergiilor care apar mai târziu în viață și asupra modului în care sistemul imunitar poate începe să trateze drept periculoasă o substanță care, în realitate, este inofensivă.

Alergia reprezintă, în esență, o reacție nepotrivită a sistemului imunitar.

În cazul rinitei alergice, de exemplu, sistemul imunitar identifică în mod eronat o substanță în mod normal inofensivă drept un pericol și reacționează la aceasta. În urma reacției sunt eliberate histamina și alte substanțe care produc simptomele cunoscute ale alergiei, explică American Academy of Allergy, Asthma & Immunology pe www.aaaai.org.

De ce poți face o alergie la maturitate

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Faptul că nu ai avut o alergie în copilărie nu reprezintă o garanție că aceasta nu poate apărea mai târziu. Sistemul imunitar nu rămâne identic pe parcursul întregii vieți.

Predispoziția genetică, mediul în care trăim și diferitele expuneri la alergeni pot contribui la apariția bolilor alergice. Procesul prin care organismul ajunge să recunoască un alergen și să dezvolte un răspuns imun împotriva lui este cunoscut drept sensibilizare.

Din acest motiv, este posibil ca o persoană să intre în contact cu o substanță o perioadă îndelungată înainte ca o alergie să devină evidentă. Alergiile sunt, de altfel, foarte răspândite și în rândul adulților. Datele publicate în 2026 de American Academy of Allergy, Asthma & Immunology arată că aproximativ 31,7% dintre adulții din Statele Unite au cel puțin o afecțiune alergică diagnosticată, conform www.aaaai.org.

Poți deveni alergic chiar și la ceva ce ai tolerat până atunci

Da. Acesta este unul dintre aspectele care îi surprind cel mai mult pe oameni atunci când o alergie apare pentru prima dată la maturitate. O persoană poate ajunge să reacționeze la polen, acarieni, mucegai, animale sau anumite alimente, chiar dacă în trecut contactul cu acestea nu îi provoca simptome.

În cazul alergiilor respiratorii, printre alergenii frecvenți se numără polenul, acarienii, mucegaiul și particulele provenite de la animalele de companie, potrivit www.aaaai.org. Nici toate problemele care seamănă cu o alergie nu sunt însă neapărat alergii. De exemplu, fumul, mirosurile puternice sau schimbările de temperatură și umiditate pot provoca simptome nazale, iar rinita non-alergică apare frecvent la adulți fără ca sistemul imunitar să fie implicat în același mod.

Tocmai de aceea, faptul că începi brusc să strănuți sau să ai nasul înfundat nu este suficient pentru a stabili singur cauza.

Alergiile alimentare pot apărea și ele la adulți

Nici alergiile alimentare nu sunt exclusiv o problemă a copiilor. Datele centralizate de American Academy of Allergy, Asthma & Immunology arată că alergiile alimentare afectează și populația adultă. Conform celor mai recente statistici publicate de organizație, 6,7% din populația SUA are o alergie alimentară diagnosticată, iar în rândul adulților femeile sunt mai frecvent afectate decât bărbații, conform www.aaaai.org.

De aceea, o reacție apărută după consumul unui aliment nu ar trebui ignorată doar pentru că persoana respectivă l-a mâncat fără probleme toată viața. În același timp, o reacție neplăcută după masă nu înseamnă automat alergie. Intoleranțele și alte probleme digestive pot produce simptome diferite și au alte mecanisme.

Ce simptome pot apărea în cazul unei alergii

Manifestările diferă foarte mult în funcție de tipul alergiei și de persoană. În cazul alergiilor respiratorii pot apărea strănutul, nasul înfundat sau care curge, mâncărimile la nivelul nasului, gâtului ori ochilor și lăcrimarea, conform www.aaaai.org.

Alte tipuri de reacții alergice pot provoca manifestări la nivelul pielii, aparatului digestiv sau căilor respiratorii.

Citește și: Super Neatza. Cum ne dăm seama că avem o alergie

O reacție severă poate evolua spre anafilaxie, o urgență medicală care poate pune viața în pericol. Dificultățile de respirație, umflarea limbii sau a gâtului, amețeala puternică ori pierderea stării de conștiență după expunerea la un posibil alergen necesită ajutor medical de urgență.

Așadar, faptul că ai tolerat ani întregi un aliment sau o substanță nu exclude posibilitatea apariției unei alergii mai târziu. Dacă simptomele se repetă după contactul cu același posibil alergen, evaluarea unui medic alergolog poate stabili dacă este într-adevăr vorba despre o alergie și care este factorul declanșator.

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