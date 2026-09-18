De la Rosie O'Donnell și Richard Gere la George Clooney și Lindsay Lohan, mai multe vedete au ales să trăiască departe de SUA. Unde s-au mutat și de ce?

Vedetele care părăsesc în liniște America. Unde s-au mutat și de ce au ales să-și înceapă o nouă viață departe de SUA | Getty Images/Profimedia

Hollywoodul nu mai este pentru toată lumea locul în care vedetele își doresc să își construiască întreaga viață. În ultimii ani, mai multe nume cunoscute au ales să se îndepărteze de Statele Unite și să își stabilească domiciliul principal în Europa sau în alte colțuri ale lumii.

Vedetele care părăsesc în liniște America

Motivele diferă de la un caz la altul: unii actori au vrut mai multă liniște pentru copii, alții s-au întors în țările de origine, iar în anumite situații decizia a avut și o componentă politică asumată.

O analiză publicată de Vanity Fair în 2026 îi menționează printre vedetele care au ales să trăiască departe de centrul industriei americane pe Richard Gere, George Clooney, Sophie Turner, Lily Collins, Lindsay Lohan, Pamela Anderson și Amber Heard. Destinațiile sunt diferite, însă în multe dintre aceste cazuri apare aceeași dorință: o viață mai discretă, mai apropiată de familie și mai puțin expusă atenției publice.

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Rosie O'Donnell a ales Irlanda după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Unul dintre cele mai clare exemple în care politica a avut un rol declarat este Rosie O'Donnell. Actrița și prezentatoarea s-a mutat în Irlanda în ianuarie 2025, împreună cu copilul său, Clay, înainte ca Donald Trump să își înceapă al doilea mandat la Casa Albă.

O'Donnell a spus public că decizia a fost legată și de situația politică din Statele Unite. Într-un interviu acordat The Irish Times, ea a vorbit despre faptul că a fost dificil pentru ea să urmărească evoluțiile politice din America și că a ales Irlanda după realegerea lui Trump. Vedeta a început, de asemenea, procesul pentru obținerea cetățeniei irlandeze, având bunici originari din Irlanda.

Ulterior, Rosie O'Donnell a vorbit și despre noua sa viață din Irlanda. În 2026, The Irish Times relata că vedeta locuiește în Sandymount, în apropiere de Dublin, și vorbea despre cât de bine s-a adaptat acolo.

Richard Gere s-a mutat în Spania pentru familie

Richard Gere este un alt exemplu, însă motivele sale sunt în primul rând familiale. Actorul și soția sa, Alejandra Silva, locuiesc permanent în Spania din 2024, în zona Madridului.

Gere a explicat că soția sa este spaniolă și că ea petrecuse aproximativ șapte ani în Statele Unite alături de el. A venit, astfel, momentul ca familia să petreacă mai mulți ani în Spania, aproape de rudele Alejandrei. Actorul a mai spus că cei doi copii ai lor sunt bilingvi și că își doreau ca aceștia să crească având o legătură mai apropiată cu familia din Spania.

În prezent, familia locuiește în La Moraleja, în apropiere de Madrid. Mutarea nu înseamnă însă că Gere a rupt legăturile cu Statele Unite. Familia continuă să călătorească între cele două țări.

Sophie Turner s-a întors în Marea Britanie

Pentru Sophie Turner, întoarcerea în Marea Britanie a însemnat revenirea acasă. Actrița din „Game of Thrones” s-a mutat din Miami la Londra în 2023, după perioada petrecută în Statele Unite.

Într-un amplu interviu pentru British Vogue, Turner a povestit că viața din SUA ajunsese să o facă să se simtă izolată. Îi lipseau familia și prietenii din Marea Britanie, iar experiența de a-și crește copiii în America i-a accentuat anumite temeri.

Unul dintre lucrurile care au afectat-o profund a fost violența cu arme de foc. După atacul de la școala din Uvalde, Texas, din 2022, actrița a vorbit despre cât de puternic a resimțit situația din perspectiva unei mame. A menționat inclusiv sentimentul că trebuie să plece din SUA.

După revenirea în Marea Britanie, Turner a spus că apropierea de oamenii pe care îi cunoaște din copilărie i-a făcut bine. Vanity Fair a relatat ulterior că actrița continuă să își construiască viața la Londra.

George Clooney și familia sa au ales Franța

George Clooney și soția sa, Amal, și-au împărțit de mai mult timp viața între mai multe proprietăți din Europa, însă Franța a devenit locul în care familia și-a găsit o formă de liniște pe care actorul spune că o căuta pentru copiii săi.

Clooney a explicat că nu își dorea ca gemenii să fie crescuți în cultura Hollywoodului, unde ar fi putut fi permanent urmăriți de paparazzi și comparați cu alți copii ai vedetelor. Într-un interviu pentru Esquire, actorul a vorbit despre viața de la ferma familiei din Franța și despre faptul că acolo copiii pot avea o existență mult mai normală.

„Nu vreau să meargă prin jur îngrijorați de paparazzi”, a explicat actorul, potrivit relatării Vanity Fair. Clooney a apreciat inclusiv faptul că în mediul rural francez celebritatea nu reprezintă același lucru ca la Hollywood.

În 2025, George și Amal Clooney au primit cetățenia franceză, iar actorul a vorbit despre legile stricte privind protejarea copiilor de paparazzi drept unul dintre motivele pentru care apreciază viața în Franța.

Lily Collins a ales Copenhaga

Lily Collins și soțul ei, regizorul Charlie McDowell, locuiesc la Copenhaga din 2024. În cazul actriței, nu există o declarație potrivit căreia ar fi plecat din America din motive politice.

Din contră, Collins a vorbit despre lucrurile simple care îi plac la viața din capitala Danemarcei: liniștea, posibilitatea de a merge cu bicicleta și senzația că orașul este suficient de mare pentru a avea tot ce își dorește, dar în același timp suficient de intim.

„Vanity Fair” notează că actrița și soțul ei s-au adaptat stilului de viață din Copenhaga, unde Collins spune că apreciază atmosfera calmă și oamenii.

Lindsay Lohan și viața discretă din Dubai

Lindsay Lohan a făcut această schimbare cu mult înaintea celorlalte vedete din material. Actrița locuiește în Dubai de mai bine de un deceniu, după ce s-a mutat în Emiratele Arabe Unite în 2014.

Pentru Lohan, intimitatea a fost unul dintre cele mai importante motive. După ani în care viața sa personală a fost urmărită intens de paparazzi și tabloide, Dubai i-a oferit posibilitatea de a trăi mult mai discret.

Într-un profil publicat în 2026 de Vogue Arabia, Lohan vorbește despre viața pe care și-a construit-o alături de soțul ei, Bader Shammas, și fiul lor. Vedeta spune că în Dubai a găsit ceva ce Hollywoodul nu îi putea oferi: liniște, intimitate și o viață mai normală.

În locul agitației de la Hollywood, rutina sa este una mult mai simplă: timp petrecut cu fiul său, Pilates, mese acasă și ieșiri în parc. Pentru Lohan, faptul că poate merge în public fără să fie permanent urmărită de fotografi a reprezentat o schimbare majoră.

Ellen DeGeneres și Portia de Rossi s-au retras în Cotswolds

Ellen DeGeneres și soția sa, Portia de Rossi, au părăsit California și s-au mutat în Cotswolds, în Anglia, în 2024. Regiunea rurală aflată la aproximativ două ore de Londra este cunoscută pentru discreția oferită vedetelor care aleg să trăiască departe de agitația orașelor.

Us Weekly relata că anonimatul și stilul de viață mai liniștit au reprezentat avantaje importante pentru cuplu. Ulterior, DeGeneres a confirmat că alegerile lor au fost influențate și de rezultatul alegerilor prezidențiale americane din 2024. Ea a povestit că se afla deja în Anglia când Trump a fost declarat câștigător și că atunci au decis să rămână acolo.

Pamela Anderson și Amber Heard au ales, la rândul lor, Europa și Canada

Lista vedetelor care au ales să își construiască viața departe de Statele Unite nu se oprește aici. Vanity Fair le menționează și pe Pamela Anderson și Amber Heard printre numele care s-au îndepărtat de Hollywood.

Anderson s-a întors în Canada și trăiește pe Vancouver Island, în timp ce Amber Heard și-a stabilit viața în Spania după procesul de defăimare cu Johnny Depp. În ambele cazuri, mutările au reprezentat o schimbare majoră față de anii în care cele două actrițe au fost permanent în atenția presei americane.

Astfel, pentru unele vedete, plecarea din America a fost legată de familie, pentru altele de intimitate sau de dorința de a reveni mai aproape de locurile de origine. În câteva cazuri, precum Rosie O'Donnell și Ellen DeGeneres, componenta politică a fost exprimată public. Nu există însă un singur motiv care să explice toate aceste mutări.

În spatele imaginilor de pe covorul roșu se află, de multe ori, aceeași dorință pe care o au și oamenii obișnuiți: mai multă liniște, mai mult timp cu familia și o viață în care celebritatea să nu fie prezentă în fiecare moment.