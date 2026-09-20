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Prințul de la Insula Iubirii, relație intensă de 10 ani alături de Bianca. "A mea mă mai lovește..."

Prințul Marco de la Insula Iubirii a făcut o destăinuire inedită colegilor săi din vilă, spunând cum se înțelege, de fapt, cu partenera sa de 10 ani, Bianca.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 15:31 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 15:33
Prințul de la Insula Iubirii, relație intensă de 10 ani alături de Bianca. "A mea mă mai lovește..." | antena 1
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Discuție neașteptată între Prințul Marco, Lorenzo și Marcel la „Insula Iubirii”. Cei trei au ajuns să vorbească despre relațiile lor și despre dinamica pe care o au alături de partenerele lor, iar Marco a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Bianca, femeia cu care formează un cuplu de aproximativ 10 ani.

Prințul de la Insula Iubirii, relație intensă de 10 ani alături de Bianca

Prințul Marco le-a povestit lui Lorenzo și Marcel că, de-a lungul relației, Bianca îl mai lovește din când în când. Dezvăluirea a venit în cadrul unei conversații despre felul în care fiecare dintre ei se comportă în cuplu și despre momentele în care tensiunile sau gesturile mai dure pot apărea între parteneri.

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Bianca și Marco sunt împreună de un deceniu, iar relația lor a trecut, potrivit spuselor lui, prin mai multe etape. Faptul că a ales să vorbească deschis despre acest aspect al relației sale i-a surprins pe cei din jur, mai ales că discuția a ajuns să compare experiențele celor trei bărbați.

Lorenzo a intervenit și a vorbit despre relația sa cu Natasha. Acesta a precizat că, deși iubita lui este dominatoare, nu a avut parte de un astfel de gest din partea ei. Mai mult, Lorenzo a făcut referire la bici, explicând că Natasha nu l-a lovit niciodată cu acesta.

Declarația lui vine să sublinieze faptul că concurentul Insula Iubirii nu se teme să vorbească despre meseria pe care o practică partenera sa. Lorenzo a ținut să facă diferența între faptul că Natasha este dominatoare și ideea de a recurge la lovituri.

Experiența trăită de Marcel cu Armina

Și Marcel a avut o experiență asemănătoare cu cea povestită de Marco. El a dezvăluit că, la începutul relației cu Armina, aceasta îl mai lovea. Potrivit spuselor lui, însă, lucrurile s-au oprit după ce i-a transmis partenerei sale să nu mai facă acest lucru.

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Astfel, discuția dintre cei trei a scos la iveală detalii mai puțin cunoscute despre relațiile lor. Marco a vorbit despre relația de zece ani cu Bianca și despre episoadele în care aceasta îl mai lovește, Lorenzo a povestit despre dinamica sa cu Natasha, în timp ce Marcel și-a amintit de începuturile relației cu Armina și de limita pe care a ales să o impună.

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