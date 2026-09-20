Prințul Marco de la Insula Iubirii a făcut o destăinuire inedită colegilor săi din vilă, spunând cum se înțelege, de fapt, cu partenera sa de 10 ani, Bianca.

Prințul de la Insula Iubirii, relație intensă de 10 ani alături de Bianca. "A mea mă mai lovește..." | antena 1

Discuție neașteptată între Prințul Marco, Lorenzo și Marcel la „Insula Iubirii”. Cei trei au ajuns să vorbească despre relațiile lor și despre dinamica pe care o au alături de partenerele lor, iar Marco a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre Bianca, femeia cu care formează un cuplu de aproximativ 10 ani.

Prințul de la Insula Iubirii, relație intensă de 10 ani alături de Bianca

Prințul Marco le-a povestit lui Lorenzo și Marcel că, de-a lungul relației, Bianca îl mai lovește din când în când. Dezvăluirea a venit în cadrul unei conversații despre felul în care fiecare dintre ei se comportă în cuplu și despre momentele în care tensiunile sau gesturile mai dure pot apărea între parteneri.

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Bianca și Marco sunt împreună de un deceniu, iar relația lor a trecut, potrivit spuselor lui, prin mai multe etape. Faptul că a ales să vorbească deschis despre acest aspect al relației sale i-a surprins pe cei din jur, mai ales că discuția a ajuns să compare experiențele celor trei bărbați.

Lorenzo a intervenit și a vorbit despre relația sa cu Natasha. Acesta a precizat că, deși iubita lui este dominatoare, nu a avut parte de un astfel de gest din partea ei. Mai mult, Lorenzo a făcut referire la bici, explicând că Natasha nu l-a lovit niciodată cu acesta.

Declarația lui vine să sublinieze faptul că concurentul Insula Iubirii nu se teme să vorbească despre meseria pe care o practică partenera sa. Lorenzo a ținut să facă diferența între faptul că Natasha este dominatoare și ideea de a recurge la lovituri.

Experiența trăită de Marcel cu Armina

Și Marcel a avut o experiență asemănătoare cu cea povestită de Marco. El a dezvăluit că, la începutul relației cu Armina, aceasta îl mai lovea. Potrivit spuselor lui, însă, lucrurile s-au oprit după ce i-a transmis partenerei sale să nu mai facă acest lucru.

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Astfel, discuția dintre cei trei a scos la iveală detalii mai puțin cunoscute despre relațiile lor. Marco a vorbit despre relația de zece ani cu Bianca și despre episoadele în care aceasta îl mai lovește, Lorenzo a povestit despre dinamica sa cu Natasha, în timp ce Marcel și-a amintit de începuturile relației cu Armina și de limita pe care a ales să o impună.