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Maurice și Connie, prima ceartă la Asia Express, azi. Ce i-a spus concurentul partenerei sale: „Lasă microfonul în gura mea…”

Prima interacțiune cu poporul chinez, prima misiune pentru echipele din Asia Express. Pentru Maurice și Connie, proba care i-a pus în dificultate a fost cea cu numărul 1. Ce s-a întâmplat, vedeți diseară, de la 20:30, la Antena 1.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 14:36 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 14:38
Maurice și Connie, prima ceartă la Asia Express, azi. Ce i-a spus concurentul partenerei sale: „Lasă microfonul în gura mea…” | antena 1
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Dacă Drumul Mătăsii în Uzbekistan a părut floare la ureche pentru concurenți, iată că acum a venit momentul să fie cu adevărat surprinși. Prima interacțiune cu China și poporul chinez este o surpriză atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.

Maurice și Connie, prima ceartă la Asia Express, azi

Prima probă în China le-a dat bătăi de cap tuturor concurenților. Totuși, cei care au început să-și iasă din fire încă de la început au fost Maurice și Connie. Ceea ce s-a petrecut între ei va putea fi urmărit diseară, de la 20:30, la Antena 1.

Urmărește Asia Express, Luni - Miercuri de la 20:30 și Duminică de la 20:30, la Antena 1

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Roboți, un oraș al viitorului și multe dileme pentru concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Irina Fodor le-a oferit echipelor materialele necesare pentru a-și începe misiunea, iar acestea vor putea fi descoperite la 20:30, la Antena 1.

Deși au încercat să-și ducă misiunea la bun sfârșit, Maurice și Connie au început prima ceartă a lor la Asia Express - Drumul Mătăsii.

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"Lasă microfonul în gura mea...", i-a spus Maurice nervos lui Connie. Aceasta din urmă a uitat să facă un pas important în efectuarea probei, ar prietenul său s-a enervat. Ce s-a întâmplat, vei vedea în doar câteva ore.

"Connie, te rog frumos, concentrează-te, te roagă sufletul meu.", au fost cuvintele rostite de Maurice, atunci când n-a mai putut să se concentreze.

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