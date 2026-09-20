Maurice și Connie, prima ceartă la Asia Express, azi. Ce i-a spus concurentul partenerei sale: „Lasă microfonul în gura mea…”

Dacă Drumul Mătăsii în Uzbekistan a părut floare la ureche pentru concurenți, iată că acum a venit momentul să fie cu adevărat surprinși. Prima interacțiune cu China și poporul chinez este o surpriză atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori.
Maurice și Connie, prima ceartă la Asia Express, azi
Prima probă în China le-a dat bătăi de cap tuturor concurenților. Totuși, cei care au început să-și iasă din fire încă de la început au fost Maurice și Connie. Ceea ce s-a petrecut între ei va putea fi urmărit diseară, de la 20:30, la Antena 1.
Urmărește Asia Express, Luni - Miercuri de la 20:30 și Duminică de la 20:30, la Antena 1
Roboți, un oraș al viitorului și multe dileme pentru concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Irina Fodor le-a oferit echipelor materialele necesare pentru a-și începe misiunea, iar acestea vor putea fi descoperite la 20:30, la Antena 1.
Deși au încercat să-și ducă misiunea la bun sfârșit, Maurice și Connie au început prima ceartă a lor la Asia Express - Drumul Mătăsii.
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"Lasă microfonul în gura mea...", i-a spus Maurice nervos lui Connie. Aceasta din urmă a uitat să facă un pas important în efectuarea probei, ar prietenul său s-a enervat. Ce s-a întâmplat, vei vedea în doar câteva ore.
"Connie, te rog frumos, concentrează-te, te roagă sufletul meu.", au fost cuvintele rostite de Maurice, atunci când n-a mai putut să se concentreze.Asia Express ajunge în China! Ce îi așteaptă pe concurenți în aventura de 10.000 de kilometri de la Shenzhen la Shanghai...