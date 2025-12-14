Ce mai face si cum arată acum Simona Sensual. Fosta asistentă TV vrea să se întoarcă în showbiz

Simona Sensual, celebra blondină care făcea furori la începutul anilor 2000 ca asistentă TV, își dorește să se întoarcă în televiziune.

Simona Sensual nu mai arată așa cum și-o amintesc cei care îi îndrăgeau aparițiile la TV la începutul anilor 2000. | Instagram & Antena 1

Simona Sensual era una dintre cele mai sexy prezențe la TV la începutul anilor 2000 când activa ca asistentă TV.

Carismatică, senzuală, încrezătoare și de o frumusețe debordantă, Simona Sensual a făcut furori ori de câte ori apărea la TV, fiind apreciată de telespectatori.

Pe numele ei real Oana Ștefania Suhoi, frumoasa blondină are astăzi 42 ani, iar viața ei arată acum complet diferit.

Ce mai face și cum arată acum Simona Sensual

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Simona a ales să ducă o viață discretă, și-a schimbat culoarea părului, a lansat o carte și are acum propria ei afacere.

Pe lângă cariera de succes pe care și-a clădit-o în ultimii ani, Simona Sensual a declarat că se bucură de succes și pe plan amoros, dar preferă să își păstreze viața personală departe de ochii presei și ai curioșilor. Prin urmare, nu a oferit detalii despre cel care o face fericită.

Atunci când a fost întrebată dacă s-a căsătorit, Simona a dat de înțeles că a făcut deja acest pas în secret.

"Da, dar întotdeauna am fost, să știi. Pentru că iubirea vine din interior, asta aduce fericire în fiecare aspect din viața noastră. Sunt foarte bine, și cuvântul bine le include pe toate. Ce pot spune mai mult de atât?!", a declarat Simona Sensual pentru Spynews.

Vedeta nu a dorit să răspundă concret nici la întrebarea referitoare la copii, menționând doar că nu e de acord cu expunerea copiilor în social media sau în presă.

"Poate nici nu știi că s-a întâmplat. Nu vreau să intrăm acum în amănunte de genul acesta, dar va veni momentul în care o să vorbesc și despre asta. Legat de copii, eu sunt de părere că copiii nu trebuie expuși, eu sunt împotriva acestui lucru. Copilul, cu siguranță, nu l-aș expune niciodată. Dacă aș fi mamă, nu aș lăsa nimic să-mi afecteze copilul, mai ales că știu cum este lumea", a mai spus fosta asistentă TV.

Chiar dacă nu mai prezentă pe micile ecrane, Simona Sensual a mărturisit că îi e dor de perioada de la începutul anilor 2000 și că se gândește la o revenire în televiziune, cu un proiect nou.

"Ba da, îmi este dor de perioada aceea, ar știi că dacă aș reveni, asta ar implica foarte multe. Dacă aș intra într-un nou proiect, cred că aș fi mult prea perfecționistă, având experiența atâtor ani cu lucruri frumoase, cu lucruri nefaste... Am văzut foarte multe podcasturi, de exemplu, care nu sunt pe gustul meu. Eu, dacă aș face, nu aș vrea ceva kitsch, m-aș implica foarte mult. Nu aș spune nu unei reveniri în lumea mondenă. Doamne ajută, nu se știe ce visez la noapte și pun mâine în practică.", a mai adăugat Simona Sensual.

